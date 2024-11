Szijjártó Péter: Legyünk büszkék arra, hogy az Aranycsapat gerincét a Honvéd adta, amely többszörös BEK-győztes lehetett volna, ha nem verik le az ötvenhatos forradalmat

MICSODA TALÁLKOZÁS – Détári Lajos szeretettel köszöntötte Bölöni Lászlót, akit aztán Garaba Imre ölelt át, hogy Gyimesi Lászlóval egy nyolcvanas években lejátszott belga bajnokira emlékezzenek.

A helyszín Kispest, az akadémia központja, az alkalom pedig ünnepi: megnyitották a Honvéd-kiállítást, minden idők legjobb klubcsapatára emlékezve – a klubcsapatra, amelyet a történelem, az 1956-os forradalom tudott csak legyőzni.

Garaba Imre és Bölöni László

Détári Lajos, Séllei Árpád és Szijjártó Péter

Nem sokkal azt követően, hogy megnyílt a Puskás-múzeum, a legendás futballista klubja kiállítást szervezett. Az említett korábbi klasszisok mellett Gyimesi László és Kozma Mihály képviselte az egykori ragyogó Honvédot, a vívó Szabó Bence, az úszó Gyurta Dániel és a birkózó Lőrincz Tamás olimpiai bajnokként érkezett meg a rendezvényre, és a piros-feketék nagy szeretettel köszöntötték a Ferencvároshoz kötődő Vincze Ottót.

Az esemény elején lapunk főszerkesztője, Szöllősi György a kiállítás témájáról, a Honvéd 1956–1957-es nyugat-európai és latin-amerikai túrájáról beszélt, majd Séllei Árpád, a klub mai ügyvezető igazgatója üdvözölte a megjelenteket, és végül Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondott ünnepi beszédet.

,,Az edzésről nem lehetett ellógni – mondta a külügyminiszter az eseményen megjelent mai akadémistáknak. – Az időpont tökéletes: egy nappal Bozsik József kilencvenkilencedik születésnapja előtt, a Magyar Labdarúgás Napja után néhány órával. Legyünk büszkék arra, hogy az Aranycsapat gerincét a Honvéd adta, amely többszörös BEK-győztes lehetett volna, ha nem verik le az ötvenhatos forradalmat. Az akkori kommunista rendszer végtelen kicsinyessége volt, ahogy rengeteg ember karrierjét törték ketté, és világsztárok életét keserítették meg, akár Latin-Amerikában is utánanyúltak nekik nem tetsző embereknek. A kiállítás szól olyan nehéz döntésekről, amelyet senki se éljen át soha: ép ésszel fel nem fogható, hogy külföldön lévő sportemberek nem mertek hazajönni, évtizedekig nem láthatták szüleiket, szeretteiket. Dicsőségről is szól ez a tárlat, ez a klub százezrek szívét dobogtatja meg ma is, legszívesebben a saját fiaimmal cserélnék, akik mindennap bejöhetnek ide a Honvéd-címeres melegítőjükben. Igen, tudjuk, a tabellát meg kellene fordítani, és tudom, hogy nagyon sokan dolgoznak ezért.”

Szijjártó Péter és Szöllősi György

A kiállítás megtekintése után Détári Lajos korábbi világválogatott, 61-szeres válogatott azt mondta: gyönyörű képeket nézett meg.

,,Ez itt méltó a klubhoz, a régi nagyok emlékéhez – mondta Détári Lajos. – Nagyszerű kezdeményezés, a Honvéd utánpótlásában nevelkedő srácoknak is tudniuk kell, milyen mezt viselnek, milyen hagyománya, történelme van ennek az egyesületnek.”

A kiállítás anyagát Dénes Tamás futballtörténész, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője állította össze. A túra összesen tizenkét rollupon elevenedik meg, s a Puskás Intézet jóvoltából eredeti relikviák teszik teljessé.