Silye Erik vágya: három pont a 100. NB I-es meccsén

– Századik NB I-es meccsére készül: tudta, hogy mérföldkőhöz ér?

– Karszt József, azaz Jozsó bá technikai vezetőnk nem sokkal ezelőtt emlékeztetett, hogy hamarosan jubilálok – mondta lapunknak Silye Erik, a Paksi FC 28 éves védője. – Gyorsan megnéztem, mikor következhet a századik élvonalbeli meccsem, így tudom, hogy pénteken. Hogy emlékszem-e az elsőre? Természetesen. Hat évvel ezelőtt a Mezőkövesd színeiben hazai pályán játszottunk a Honvéddal, csereként léptem pályára, egy nullára kikaptunk. Az is megvan, hogy a következő, Újpest elleni bajnokin végig játszottam.

– Mezőkövesden negyvenegy, a Vasasban huszonhat, Pakson harminckét élvonalbeli bajnokin játszott. Ha visszatekint eddigi pályafutására, van önben hiányérzet?

– Éppen a napokban beszéltem az egyik barátommal, hogy elégedetlen is lehetnék, de mindig igyekszem pozitívan nézni az eseményeket, van olyan, akinek megközelítőleg sem adatik meg ennyi meccs az NB I-ben. Szép ez a száz mérkőzés, motivál, hogy ennél is sokkal több legyen. A Vasasnál két évet lehúztam az NB II-ben, most szeretnék minél tovább megragadni az NB I-ben, s ha lehet, Pakson. Nagyszerűen érzem magam a klubban, kiváló közegbe kerültem, minden adva van, hogy kihozzam magamból a maximumot. Vállsérülés miatt sajnos sok meccset ki kellett hagynom, ennek ellenére mondhatom, sikerült alapemberré válnom. Eddig szép időszakom van itt, az előző idény egyénileg és csapatszinten is jól alakult, a mostani évadban viszont magammal szemben van hiányérzetem. Örömteli, hogy csapat ott van a dobogón, bár most kissé rossz periódusban vagyunk.

– Még mielőtt a jelenre térnénk, sokan nem tudják, de fiatalon a Fradiban is játszott a felnőttek között.

– Való igaz, a Fradiban volt néhány Ligakupa-meccsem és egy Magyar Kupa-összecsapáson is pályára léptem 2015−2016-ban, akkor, amikor a sorozatot a Ferencváros nyerte meg. Szoktam is viccelődni Böde Dániellel, neki köszönhetem, hogy kétszeres kupagyőztes vagyok, hiszen az akkori és a legutóbbi, Pakssal megnyert döntőben is elévülhetetlen szerepe volt a sikerben.

– Eddig három gólt szerzett az NB I-ben, legutóbb éppen a pénteki ellenfél, a Nyíregyháza ellen talált be augusztusban.

– Az utóbbi meccseken nyílt lehetőségem gólt szerezni, de nem volt szerencsém. Természetesen örülnék, ha megint betalálnék a Nyíregyháza kapujába, de a legfontosabb, hogy elhozzuk a három pontot.

– Immár három bajnoki óta nyeretlenek. Ez hullámvölgy?

– Mi is nézegetjük a tabellát és a többi eredményt, szóba került az öltözőben a nyeretlen időszak. Látjuk, hogy nagyon szoros a mezőny, ha nem rontottuk volna el az előző három meccset, még jobb pozícióban lennénk. A kérdésre válaszolva: nevezhetjük hullámvölgynek, de egyáltalán nem drámázunk, minden csapat életében előfordul hasonló. Helyén kezelünk mindent, így azt is, amikor sikerszériában vagyunk.

– Mit vár a Szpari elleni meccstől?

– A Nyíregyháza már az idény elején jó benyomást keltett, megvan a stílusa, amelyhez igyekszik ragaszkodni. Már az augusztusi meccsen is megnehezítette a helyzetünket, szerencse is kellett a győzelmünkhöz. Biztosan sokan lesznek a stadionban, jó hangulat várható, esti mérkőzés lesz, minket is feldob majd a légkör. El tudom képzelni, hogy sok gól születik, de a lényeg, hogy mi győzzünk.

NB I

15. FORDULÓ

PÉNTEK

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SZOMBAT

12.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.30: ETO FC Győr–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

16.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!