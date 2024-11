„Nagyon jó lenne a dobogón maradni” – Mezei Szabolcs jól futballozik a Paksban

Mezei Szabolcs ügyesen bánik a labdával, de pontosan tudja, hogy van még hova fejlődnie (Fotó: Kovács Péter)

KÉT PONTTAL szerzett kevesebbet a Paksi FC, mint az előző idényben tizenkét bajnoki után, ám a Ferencváros mögött ugyanúgy a második helyről várja a folytatást, mint egy esztendővel ezelőtt. Az együttes a bajnokság második körét váratlan hazai vereséggel kezdte, a DVTK elleni 3–4 egy négy meccsből álló győzelmi sorozatot zárt le, és bár azt követően is csak gól nélküli döntetlent ért el az Újpest vendégeként, így is jó pozícióból várhatja a ZTE vasárnapi vendégjátékát.

„Túl vagyunk a bajnokság egyharmadán, ott vagyunk a második helyen, annak ellenére nincs okunk az elégedetlenségre, hogy akadtak olyan mérkőzések, amelyekből jobban is kijöhettünk volna – mondta a paksiak huszonnégy esztendős középpályása, Mezei Szabolcs. – A bajnoki rajton meg kellett volna tartanunk a vezetést Diósgyőrben, nem lett volna szabad szöglet után gólt kapnunk a végén, de a zalaegerszegi vereségünk miatt is van hiányérzetünk. Persze, ott van a másik oldal is, hiszen például a Ferencváros elleni hazai és a DVSC elleni idegenbeli találkozó nagyon jól sikerült, s volt négy győzelemből álló sorozatunk is, nagyjából hasonló formát mutatunk, mint az előző idény hasonló szakaszában. Öt mérkőzésünk van még ebben az évben, tizenöt pontot lehet szerezni, de látni kell, egyik párharc sem ígérkezik könnyűnek. A ZTE a bajnoki szünet előtt simán legyőzte a Puskás Akadémiát, utána megyünk Nyíregyházára, négy napon belül kétszer is játszunk a nagyon jó formát mutató MTK-val, majd Felcsúton zárjuk az őszi szezont. Bízom benne, hogy jól jövünk ki a párharcokból, dobogósok maradunk, ami jó alapot jelenthet a tavaszi folytatásra.”

Ha abból indulunk ki, hogy a Paks ebben az idényben hat hazai meccséből ötöt megnyert, nyilván esélyese a ZTE elleni vasárnapi mérkőzésnek is, ám nem árt tudni: a bajnokság első körében 3–1-es vereséget szenvedett Zalaegerszegen, ráadásul amikor a ZTE legutóbb Pakson járt (február 16-án), kétgólos hátrányból fordított 4–3-ra. Hogy fordul-e a széljárás, Mezei Szabolcstól is függ: a remek rúgótechnikájú labdarúgó az idény elején két bajnokit kihagyott, a Nyíregyháza (2–1) ellen a padról szállt be, ugyanakkor az utolsó hét meccsen kivétel nélkül kezdett, és nem lehet panasz a teljesítményére.

„Az idény elején a nemzetközi porondon is érdekelve voltunk, a mester, Bognár György próbálta forgatni a csapatot, ám az utolsó hét-nyolc meccsem jól sikerült, és a csapatnak is jó szériája volt. Persze tudom, van miben fejlődni, nemcsak a gólok, gólpasszok számára gondolok, hanem a játékomra is. A legfontosabb azonban, hogy a csapat jól szerepeljen. Ha a tabellára ránéz valaki, mondhatja, hogy a ZTE-t otthon simán le kell győznünk, ám gyors, kombinatív labdarúgói vannak, akik stabilizálták a védekezésüket, így nehéz kilencven perc vár ránk.”