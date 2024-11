Nagy Dominik megismételné a korábbi nagy sorozatát

Ijesztő pillanat volt! Az OTP Bank Liga 2. fordulójában, augusztus 3-án, az MTK Budapest elleni idegenbeli mérkőzés első félidejének végén Nagy Dominik, a Nyíregyháza Spartacus csapatkapitánya a térdéhez kapott, és nem is tudta folytatni a játékot.

„Miután sajnos volt már részem súlyos térdsérülésben, ezért az is beugrott akkor, hogy nagy lehet a baj, főként hogy hiába próbáltam meg visszaállni, nem tudtam – idézte fel a három hónapja történteket Nagy Dominik, aki már egészségesen várja az MTK Budapest elleni újabb, pénteki bajnokit. – A vizsgálatok szerencsére nem igazolták a félelmemet, hathetes kihagyás várt rám, a Debrecen ellen tértem vissza, úgy éreztem, addigra a csapatnak is szüksége volt a játékomra. Igaz ugyan, hogy volt azóta olyan meccsem, amelyet végigjátszottam, olyan is, amikor a mérések szerint a legtöbbet futottam a csapatból, de a fájdalmak azért olykor jelentkeznek még.”

A 29 éves, tízszeres válogatott Nagy Dominik két hete a ZTE elleni bajnokin megszerezte első NB I-es nyíregyházi gólját, több mint két és fél évvel azután, hogy még a Honvéd színeiben 2022. március 5-én a DVSC ellen (4–2) legutóbb eredményes volt a legjobbak mezőnyében. A 2021–2022-es bajnoki évet hét góllal zárta a támadó, duplázott a Paks és a Fehérvár ellen és bevette az MTK kapuját is – ezekkel a csapatokkal a Nyíregyháza még játszik ebben a naptári évben…

„Természetesen szeretném megint bevenni ezeknek a csapatoknak a kapuját, de a többiekét is – fejezte be a gondolatot Nagy Dominik. – A ZTE elleni gólom pillanatában eszembe sem jutott, hogy milyen régen voltam eredményes a magyar élvonalban, az örömöm inkább a játékidő utolsó percében született egyenlítésnek szólt. Meg aztán szerencsére tavaly az NB II-ben is jól ment a góltermelés, sikerült hozzájárulnom a csapat sikereihez.”

A 2024-ből hátralévő öt fordulóból négyen hazai pályán játszik a Szpari, a jelenlegi tabella alapján az első négy helyezettel – befolyásolja ez az esélyeket?

„Láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy az élvonalbeli mezőnyben bárki meglepheti a másikat, nem hiszem például, hogy sokan sok pénzzel fogadtak volna a DVSC múlt heti, Ferencváros elleni döntetlenjére – mondta még Nagy Dominik. – Több mint egy kör lement már a bajnokságból, sikerült felvennünk a ritmust, voltak jó meccseink, ránk is érvényes, hogy mindenki ellen lehet keresnivalónk. Persze az is igaz, nagyon erősek a következő ellenfeleink, de bárki ellen bármi előfordulhat. Az MTK találkozóit figyelemmel követtem eddig, nemcsak eredményes, hanem jó focit is játszik. Ugyanakkor nekünk jó lenne minél előbb biztossá tennünk a bennmaradásunkat, ehhez újbóli győzelmekre van szükségünk, ezért természetesen a kék-fehérek ellen is a három pont megszerzésének reményében lépünk pályára, lelkes és nagyszámú szurkolótáborunk előtt különösen.”



LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

November 8., péntek

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest

November 9., szombat

13.30: ZTE FC–Puskás Akadémia

16.00: DVSC–ETO FC Győr

18.30: Újpest FC–Paksi FC

November 10., vasárnap

15.30: DVTK–Fehérvár FC

18.00: Kecskeméti TE–Ferencvárosi TC

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 10 7 2 1 18–8 +10 23 2. Puskás Akadémia 11 7 2 2 18–10 +8 23 3. MTK Budapest 11 7 1 3 20–11 +9 22 4. Paksi FC 11 7 1 3 24–16 +8 22 5. Diósgyőri VTK 12 5 4 3 14–14 0 19 6. Újpest FC 12 5 3 4 17–12 +5 18 7. Fehérvár FC 12 4 3 5 19–20 –1 15 8. ETO FC Győr 11 3 4 4 12–14 –2 13 9. Nyíregyháza Spartacus 12 3 3 6 15–21 –6 12 10. Zalaegerszegi TE 11 2 3 6 12–17 –5 9 11. Debreceni VSC 11 2 2 7 13–22 –9 8 12. Kecskeméti TE 12 1 2 9 7–24 –17 5