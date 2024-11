Mikael Soisalo: Győzni megyünk Nyíregyházára

Az utóbbi időszakban megtorpant az NB I-ben a Puskás Akadémia. Október végén hazai pályán 1–1-et játszott a DVTK-val, majd szintén a Pancho Arénában nem bírt az Újpesttel (1–1), legutóbb pedig 4–2-re kikapott Zalaegerszegen úgy, hogy a hazaiak már 3−0-ra is vezettek. Szombaton újra nehéz ellenféllel találkoznak a felcsútiak, s a csapat finn légiósa, Mikael Soisalo biztos benne, a Nyíregyháza mindent megtesz hazai pályán a győzelemért, ezért ugyanolyan kemény csatára számít, mint augusztusban, amikor 3–1-re nyert a PAFC.

„A legutóbbi bajnoki nagyon rosszul sikerült Zalaegerszegen, semmi sem jött össze – nyilatkozta a klub honlapjának a felcsútiak 26 éves szélsője. – Hogy jól jött-e a válogatott meccsek miatti szünet? Igen is, meg nem is, elvégre egy labdarúgó annak örül, ha újabb és újabb meccset játszhat, mert folyamatosan bizonyítani akar, viszont a ZTE elleni bajnoki után valóban jól jött egy kis szünet. Az egész csapat gyengén teljesített Egerszegen, az első félidőben hat perc alatt három gólt kaptunk. Ekkora hátrányból már nagyon nehéz talpra állni. Természetesen próbálkoztunk, a szépítés sikerült is, kétszer betaláltunk, de többet nem tudtunk kihozni a meccsből. Kemény munkát végeztünk az elmúlt napokban, s ez bizakodásra ad okot. Noha az augusztusi egymás elleni meccsen csereként a hajrában álltam be, emlékszem, rendkívül kemény csata volt. Szervezett, sokat futó csapat a Nyíregyháza, biztos vagyok benne, hogy játékosai mindent kiadnak magukból hazai pályán. Hogy elvigyük a három pontot, ahhoz az kell, hogy kihasználjuk a helyzeteinket, a védekezésben pedig minimálisra kell csökkentenünk a hibák számát. Minden mérkőzés alakulása rajtunk múlik, nem az ellenfél játékára kell koncentrálnunk, ha igazi csapatként működünk, nagy baj nem lehet. Javítani akarunk az elmúlt bajnoki után, győzni megyünk Nyíregyházára.”

A második fordulóban 3–1-re elveszített mérkőzés egyetlen nyíregyházi gólját Beke Péter szerezte, aki visszavágna az augusztusi vereségért.

„A válogatott szünetben sokat gyakoroltunk, remélem, ott folytatjuk, ahol abbahagytuk – mondta a klub honlapjának a 23 éves csatár. – Hihetetlen, ami Nyíregyházán történik. Bárhol járunk a városban, odajönnek hozzánk az emberek, és a futballról, a csapatról kérdezgetnek. Többször volt már telt ház a vadonatúj stadionunkban, mindig remek a hangulat, pluszenergiát adnak a szurkolók, reméljük, így lesz szombaton is.”

Bodnár Tibor – NS-tipp A Puskás Akadémia a zalaegerszegi 2–4 után nyilván nem akar még egy idegenbeli mérkőzést elveszíteni, Nyíregyházára pedig a válogatott szünetre nyugalom költözött az MTK 2–0-s legyőzését követően. Ebben a helyzetben a két csapatnak a döntetlen talán nem is lenne nagy csalódás, szerintem 2–2 lesz a vége.

NB I

14. FORDULÓ

13.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: MTK Budapest–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Fehérvár FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

13.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Debreceni VSC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!