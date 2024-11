Megsérült a válogatottba behívott Gera Dániel? Radenkovics elmondta, miért cserélte le

Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Az ilyen meccseknek az a pszichológiája, hogy amelyik csapat hátrányba kerül, annak hajtania kell a gólszerzésért, és ilyenkor azt lehet érezni, hogy a rivális támad többet. Most, úgy érzem, az egygólos győzelmünk reálisnak mondható.

– Meglepte, hogy a korai gól után nem támadott ki jobban a Fehérvár?

– Az elsőben valóban nem támadtak, de a másodikban sok gondot okozott nekünk, hogy Nicolas Stefanelli beállt, tizenöt percig nem találtuk a játék ellenszerét, alkalmazkodni kellett hozzá, mert a stílusa valahogy nem ízlett nekünk. Aztán rendbe tettük ezt a részletet, és utána újra működött a játékunk.

– Motiválta csapatát a visszavágás vágya is a kupameccs miatt?

– Nem teljesen ugyanazok a játékosok léptek pályára a két meccsen, de a két csapat ugyanaz volt, hasonló is volt a két meccs, hasonló volt a taktika is, hasonló pillanatok is adódtak. A nagy különbség most az volt, hogy minket támogatott a közönség, és ez kellett a sikerhez.

– A válogatottba behívott Gera Dánielt lecserélte a második félidőben. Sérülés történt?

– Gera bejött hozzám a félidőben, és arra kért, mivel van egy sárga lapja, rizikósnak érzi a helyzetét, és ha megkaphatja a másodikat, akkor inkább cseréljem le. Valóban jött egy szabálytalanság, ekkor úgy döntöttem, hogy inkább lehozom a pályáról. Sérülésről szó sincs.

Pető Tamás, a Fehérvár FC vezetőedzője

– Benne volt a pontszerzés lehetősége ebben a mérkőzésben?

– Nem kezdtük jól, korán hátrányba kerültünk egy buta szabálytalanság miatt, de nem is nagyon találtuk a játék ritmusát jó húsz percig, utána ébredeztünk csak, de nagy helyzetünk nem volt akkor sem. A második félidőben a kettős cserének köszönhetően megélénkült a támadójátékunk, akadt több nagy lehetőségünk is. A játékosaim mindent megtettek, csak dicséret jár nekik. Nevezhetjük megérdemeltnek az egygólos hazai győzelmet, de a második félidő alapján a döntetlen talán igazságosabb lett volna.

– A korán kapott gól mennyire írta át a meccstervüket?

– A félidőig nem igazán változtattunk, tudtuk, hogy a hazai pályán játszó Diósgyőr nagy nyomást helyez majd ránk. Az első szempontunk továbbra is a biztonságos védekezés maradt. Nyilván a második félidőben nyíltabb játékot vállaltunk fel, jobban tudtunk előre menni, de nem lehetett ész nélkül sem támadni, mert gyors játékosaik vannak a hazaiaknak.

– Mérges Nejc Gradisarra, hogy ziccerben nem választott egyszerűbb megoldást, és talán túl nagy gólt akart rúgni?

– Szó sincs róla, tökéletesen csinálta, csak néhány centin múlott, hogy nem sikerült a kapuba találnia, hanem a lécet találta el. Ragyogó futballista, sokat köszönhetünk neki, remek idénye van, most egyszerűen csak nem volt szerencséje.