Éger László csak a Debrecenért tudta elhagyni Paksot

A kilencszeres válogatott védő Paksról indult, 1998-ig játszott szülővárosa csapatában, ahova 2007-ben tért vissza, és 2014-es visszavonulásáig játszott. Közben megfordult Dunaújvárosban, Debrecenben, valamint Spanyolországban is, a hajdúságiakkal három bajnoki címet nyert – a DVSC-nél szerzett emlékek miatt is fogadta el Máté Csaba vezetőedző hívását.

„Engem csak a Debrecen tudott megmozgatni – idézi a Paks honlapja Éger Lászlót. – Olyan lehetőséget kaptam, amiben, ha nem próbálom ki magam, úgy érzem, később megbánhatom. A hozzám közelállók is ezt erősítették bennem, ugyanakkor a váltás igazán fájó döntés volt. A napi munka mostantól Debrecenhez köt, de amikor csak tehetem, hazajövök Paksra. Semmiképpen sem csukom be magam mögött az ajtót. Jóleső érzés volt, hogy a paksi klubvezetés is támogatott.”

Éger Pakson eddig az ifjúsági csapat edzője volt, s leszögezte, ha teheti, ezután is megnézi a paksi ifik meccseit, valamint a klub NB III-as együttesét is követni akarja, hiszen abban játszik a fia, Éger Zsombor.

A napokban Éger mellett másik korábbi paksi játékos, Tököli Attila is távozott a klub utánpótlásedzői közül, ő Mezőkövesden Csertői Aurél stábjához csatlakozott.