Megverte az MTK-t, tovább menetel a Puskás Akadémia

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–0 (Levi 53.)

Felcsút, Pancho Aréna, 1218 néző. Vezette: Karakó

A Ferencvároson kívül két hibátlan csapat volt eddig az új bajnokságban – vasárnap e két együttes találkozója zárta a fordulót. A Puskás Akadémia friss hírrel szolgált a találkozó előtt: portugál lapértesülések szerint a 24 éves Gustavo Assuncao szerződést kötött a felcsúti együttessel.

A PAFC nagy elánnal kezdte a rangadót, Artem Favorov két életerős lövést is küldött az MTK Budapest kapuja felé, de Demjén Patrik mind a kétszer a helyén volt. Noha a házigazda csütörtökön nemzetközi kupamérkőzést játszott, és továbbjutott az örmény Ararat ellen (következhet az olasz Fiorentina), ő mutatkozott frissebbnek. A fővárosi kék-fehérek a mérkőzés első szakaszában pontatlanul játszottak, húsz percnek kellett eltelnie, hogy életjelet mutassanak. Ekkor Bognár István harcolt ki szabadrúgást, számára ígéretes helyzetből, a 16-os előteréből, de a sorfalban elakadt a labda a lövése után. Ezt követően is inkább az MTK térfelén zajlott a játék, a vendégek keveset tartózkodtak a felcsúti kapu előterében, de az első félidő közepén helyzetek nélküli kiegyenlített mezőnyjátékot láthattunk.

A vendégek három belső és két szélső védővel futballoztak, középen Kata Mihály helyezkedett legközelebb a védősorhoz, ő indította a támadásokat, elöl pedig Bognár István mellett a nyáron szerződtetett Róbert Polievka harcolt a hazai védőkkel. A felcsútiak a tőlük megszokott 4–2–3–1-es hadrendben kezdték a mérkőzést, és Hornyák Zsolt vezetőedző már korábban is mondta: amikor ilyen sűrűn meccseket kell játszani, folyamatosan kell figyelni a játékosok erőállapotát, ennek megfelelően kell rotálni. A szünethez közeledve szép vendégtámadás futott végig a pályán, amelynek végén Róbert Polievka lövését a kapufa mentette. A jelenet bátorságot adott az MTK-nak, mert nem sokkal később Kovács Attila is megcélozta a kaput, Markek Tamás meg szögletre mentett. Utána Kosznovszky Márk próbálkozott – élénkebbé vált a mérkőzés az első félidő végére.

Hazai góllal indult a második játékrész, Jonathan Levi használta ki a kék-fehér védők tompaságát, és közelről Demjén Patrik kapujába küldte a labdát. Érdekes gól volt, mert az akció közben Nagy Zsombor arcára pattant a labda – az MTK szegedi születésű védője múlt héten megsérült, és maszkban vállalta a játékot, így most különösen kellemetlen lehetett neki, emiatt el is csúszott a vendégek védekezése, ezt használták ki a felcsútiak.

Rövid ápolást követően Nagy Zsombor nem is tudta folytatni a játékot, Kocsis Gergő érkezett a helyére. De azt is érezni lehetett, hogy a folytatásban a támadójátékban is erősíteniük kellene a vendégeknek, és Horváth Dávid nem is hezitált, Molnár Rajmund és a korábbi válogatott Stieber Zoltán érkezett a hajrára. Úgy tűnt azonban, továbbra is a Puskás Akadémia elképzelései szerint alakul a mérkőzés, és Hornyák is cserélt: lehozta a gólszerző Jonathan Levit, és beszállt Lamin Colley is.

Így lehet rotálni, ha megfelelő számú jó játékos van a keretben…

Ahogy telt az idő, próbált mind feljebb nyomulni az MTK, de ez azzal járt, hogy egyre szellősebbé vált a hátsó alakzata. A mérkőzés befejező szakaszában a vendégek egyre gyakrabban jutottak el a hazai tizenhatos előterébe, Stieber ígéretes helyzetből, igaz, éles szögből a kapu fölé lőtt, volt néhány lehetőségük a vendégeknek, de a Puskás Akadémia stabilan védekezett, és ez elég volt ahhoz, hogy megőrizze előnyét. Így négy forduló után tizenkét pontja van a felcsúti klubnak, továbbra is hibátlan, míg az MTK Budapest elszenvedte első vereségét az idényben. 1–0

