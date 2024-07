Borbély Balázs: Soha nem adhatják fel a játékosaink!

– Megbízott vezetőedzőként a feljutás kiharcolása volt a feladata, vezetőedzőként már csapatot kell építenie. Milyen stílusban képzeli el az együttes játékát a jövőben?

– Nem szeretem az olyan nagy szavakat, hogy gyönyörű, nézőcsalogató támadófutballt játszunk majd – kezdte lapunknak adott interjúját Borbély Balázs, akit a másodosztály küzdelmeinek hajrájában, a mentálisan és szakmailag is szétesőben lévő csapat élére nevezett ki az ETO, s akit a százszázalékos mérleg, ezzel együtt a feljutás kiharcolása miatt véglegesítettek. – Kiegyensúlyozott futballt szeretnék, amelyben a támadás és a védekezés szerepe egyaránt fontos, legyen a játékunk különböző fázisai között hatékony átmenet, és természetesen jellemezze a csapatot a győztes mentalitás. Soha nem adhatják fel a játékosaink!

– A Zsolna elleni edzőmérkőzésen látott négyről három védőre való átállás már az újítás része?

– Őszinte leszek, talán két edzésen gyakoroltuk, és csak ki akartam próbálni ezt a felállást, mert tudtam, hogy az ellenfél három, négy, hármas formációra alapozza a filozófiáját a legkisebb korosztályaitól a felnőttekig, de kellemes meglepetés ért. Mindenki értette a feladatát, csupán technikai hibákat fedeztem fel, amelyek persze az utóbbi napok fizikai megterheléséből következő fáradtságból is eredhettek. S ha megnézzük az NB I-es mezőnyt, számos csapat háromvédős rendszert alkalmaz, például a Paks, a Kecskemét, a Nyíregyháza, a Fehérvár, vagy az MTK. Még nem döntöttem el, mi lesz az alapfelállás, sok múlik azon is, hogyan erősítjük meg a keretet.

– Ezek szerint bőven várható még játékosmozgás, főleg úgy, hogy június harmincadikán többeknek lejárt a szerződése.

– Minden pozícióra szeretnénk még olyan játékost, aki azonnal kezdőként segítheti a csapatot. Akiről pedig úgy gondoljuk, hogy nem érett meg az NB I-re, várhatóan kölcsönben távozik. Nehéz megmondani, hogy az első meccsen pályára lépők közül kik lesznek itt, és kik nem. A fiatalok közül Lacza Alexet és Tóth Rajmundot most láttam először élőben játszani, kellemes meglepetések voltak, a tizenhét éves Koncz Dávid remekül helytáll nálunk, de még szükséges lehet neki egy köztes lépés az utánpótlás után az NB I előtt. A következő héten várhatóan lesz mozgás a keretben.

– Kik azok, akikre biztosan számít a következő idényben?

Akik az első félidőben játszottak szombat délután, azok szinte biztosan fontos szereplők lesznek a továbbiakban is. Claudiu Bumba, Michal Skvarka, Nenad Lukics, Paul Anton, Deian Boldor, Luciano Vera, Szépe János, Bánáti Kevin, Tóth Rajmund, Vingler László, Mamady Diarra, Farkas Balázs, de a két kapus, Gyurákovics Erik és Ruisz Barnabás is biztosan itt lesz velünk. A visszatérő Keresztes Krisztián játéka tetszett. Önbecsapás lenne, ha a Zsolna három nullás legyőzéséből bármiféle messzemenő következtetést levonnánk. Az első félidőben több lehetőségük volt, többet birtokolták a labdát, mi azonban gólokat rúgtunk, Claudiu Bumba két találata mellett Zseljko Gavrics is eredményes lehetett volna. A szünet után mi voltunk jobbak, ám a kapu előtti hatékonyságunk visszaesett.

– Ha már Zseljko Gavricsot említi, hogy látta az újonnan érkezett szerb támadó játékát?

– Régóta ismerem, s bár látszik rajta, hogy sokáig nem játszott rendszeresen, minőségi futballistáról van szó, aki képes különbséget teremteni, mérkőzéseket eldönteni. Filip Raska is bemutatkozott, fiatal védő, aki még nincs hozzászokva ehhez a sebességhez sem gondolkodásban, sem döntéshozatalban. Remek a mentalitása, az átlagnál gyorsabb, és soha nem adja fel.

– Kivel egyeztet az átigazolásokról azok után, hogy Köteles László sportigazgató szerződését nem hosszabbította meg a klub?

– Kicsit furcsa a helyzet, remélem, hogy hamar megoldódik. Világi Bálint és Jan van Daele felelős ezekért a döntésekért, velük egyeztetek a játékosokkal kapcsolatban. Sportigazgatóra nem csak az átigazolások miatt van szükség, hiszen jó, ha van egy kapocs a csapat és a tulajdonosi kör, és persze köztem és a vezetőség között.