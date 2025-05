A Körmend játszik az ötödik helyért a férfi kosárlabda NB I-ben

A hazai csapatot erősítő Daylen Jwuan Kountz 42 pontot, 10 lepattanót és hat gólpasszt szerzett.

A Körmend az ötödik helyért a DEAC-cal csap majd össze, míg a soproniak a hetedik helyért az Alba Fehérvárral.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

EGIS KÖRMEND–SOPRON KC 107–106 (23–13, 23–23, 10–20, 21–21, 15–15, 15–14) – kétszeri hosszabbítás után

Körmend, 1750 néző. V: Praksch, Győrffy, Söjtöry

KÖRMEND: Doktor 6/3, KOUNTZ 42/3, FERENCZ 12/3, PIPIRAS 20/15, VUCKOVIC 18. Csere: Kiss M. 7/6, Gáspár 2, Kiss B. Edző: Forray Gábor

SOPRON: EDWARDS 17/9, Meszlényi 3/3, JACKSON 27/15, GARRETT 20, MOLNÁR 10. Csere: Mucius 18/6, Flasár 2, Takács 9/3, Csendes. Edző: Gasper Potocnik

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–4. 7. p.: 21–11. 12. p.: 28–15. 16. p.: 39–28. 18. p.: 41–36. 23. p.: 50–45. 27. p.: 52–50. 33. p.: 63–63. 37. p.: 69–69. 40. p.: 77–77. 43. p.: 84–86. 45. p.: 92–92

Kipontozódott: Meszlényi (38. p.), Garrett (41. p.), Doktor (48. p.), Molnár (49. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a Körmend javára

MESTERMÉRLEG

Forray Gábor: – Köszönöm a játékosaimnak és a szurkolóinknak ezt a csodálatos estét, nagy küzdelemben győztük le az ellenfelünket. A szerencse is mellénk szegődött, ami nem véletlen, hiszen rengeteget dolgoztunk azért, hogy a vártnál jobban szerepeljünk a bajnokságban.

Gasper Potocnik: – Kissé álmosan kezdtük a mérkőzést, de a második félidőben elkaptuk a ritmust, és ledolgoztuk a hátrányunkat. Nem játszottunk rosszul, ám a sorsdöntő pillanatokban nem koncentráltunk eléggé, ezért nem sikerült nyernünk.

A 9–14. HELYÉRT

PVSK VEOLIA–EPS-HONVÉD 72–79 (16–19, 20–20, 19–25, 17–15)

Pécs, 900 néző. V: Goda, Fodor, Kovács N.

PÉCS: ARCHIBALD 18, Frank, VAUGHN 22/6, Mokánszki 2, DZSELETOVICS 15/3. Csere: Radó 2, Micsovics 5, Plézer 2, Merkl, Molnár M. 6/6, Antóni. Edző: Szrecsko Szekulovics

HONVÉD: GATLING 24/6, Tanoh-Dez 7/3, Hajdu P. 2, Dócs 4, FILIPOVICS 10. Csere: FREEMAN 15/3, Reizinger 5/3, KOPÁCSI 7/3, Lendvay 2, Simon K. 3/3. Edző: Zlatko Jovanovics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 8–6. 9. p.: 13–17. 13. p.: 19–27. 17. p.: 28–37. 23. p.: 42–45. 29. p.: 55–60. 33. p.: 56–67. 37. p.: 66–73

Kiállítva: Filipovics (22. p.)

MESTERMÉRLEG

Szrecsko Szekulovics: – Megint mindent jól csináltunk az edzéseken, aztán jött a mérkőzés, akkor meg majdnem mindent elrontottunk. Kiemelni csak a szurkolóinkat tudom, de nem adjuk fel, megyünk tovább.

Zlatko Jovanovics: – Ismét megmutatta a csapatom a karakterét, pedig még egy kiállítás is sújtott minket. Nagy győzelem volt ez valamennyiünknek, de különösen igaz ez a fiatalokra.

SZTE-SZEDEÁK–NKA UNIVERSITAS PÉCS 65–48 (20–15, 20–18, 14–12, 11–3)

Szeged, 1000 néző. V: Cziffra, Minár, Németh P.

SZEGED: EADY 17/3, Vulikics 8/6, Cseh 5, Glisics 10, Herndon 10/3. Csere: Cohill 3, Polányi, BALOGH SZ. 10/3, Zsíros 2, Mészáros T. Edző: Simándi Árpád

PÉCS: Durham 14, Nikolics 3, Bor 5, Meleg 12, Brodie 4. Csere: Kerpel-Fronius G. 6, Kollár 4, Brbaklics, Herger, Scherer. Edző: Bojan Szalatics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–4. 8. p.: 15–12. 13. p.: 25–21. 17. p.: 36–27. 23. p.: 44–35. 27. p.: 50–43. 32. p.: 57–45. 35. p.: 61–45. 39. p.: 65–46

MESTERMÉRLEG

Simándi Árpád: – Győzelmünk kulcsa a kemény védekezés volt. Szurkolóinknak köszönöm a támogatást, számítunk rájuk a folytatásban is.

Bojan Szalatics: – Rengeteg hiba és eladott labda jellemezte játékunkat, szégyenteljes teljesítményt nyújtottunk. Szerdán a PVSK lesz az ellenfelünk, megpróbálunk javítani.

MVM-OSE LIONS–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 86–68 (19–20, 24–11, 22–21, 21–16)

Oroszlány, 1152 néző. V: Földházi, Mészáros B., Lengyel

OROSZLÁNY: BISHOP 15/12, RUJÁK A. 14/3, WILSON 15/3, Kenics 2, DICKERSON 25. Csere: TAKÁCS ZS. 11/3, Illés, Csuti 4, Szabadfi, Werner. Edző: Virginijus Sirvydis

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 22/12, WITTMANN 16/12, Rakicsevics 5/3, Lee 9/3, Karahodzsics 6. Csere: Ivkovics M. 2, Schöll 3, Körmendi 5/3, Kelenföldi, Ladovszky. Megbízott edző: Dusan Markovics

Az eredmény alakulása. 2. perc: 6–2, 4. p.: 6–8. 8. p.: 17–20. 12. p.: 24–20. 15. p.: 31–23. 18. p.: 34–31. 22. p.: 46–31. 24. p.: 48–38. 26. p.: 57–38. 29. p.: 57–46. 33. p.: 70–61. 37. p.: 82–61

Kiállítva: Kenics (16. p.)

MESTERMÉRLEG

Virginijus Sirvydis: – Nagyon fontos győzelem ez nekünk, miután a korábbi mérkőzéseink mindig egy hajszálon múltak és kikaptunk. Most nagyszerű meccset játszottunk, végre jól is védekeztünk, és taktikailag is fegyelmezettek voltunk. Óriási köszönet a szurkolóinknak, ők voltak a hatodik emberünk a pályán.

Dusan Markovics: – Jól kezdtünk, de a második negyedben nem hoztunk jó döntéseket. Volt néhány pillanat, amikor visszajöhettünk volna, de sajnos azokban sem döntöttünk jól, illetve szerencsénk sem volt. Ugyanakkor ez olyan mérkőzés volt, amelyből sokat tanulhatunk és szerdán profitálhatunk. Az Oroszlány keményen játszott és jól küzdött.