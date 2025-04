Jelena Brooks: A védekezés a fegyverünk

Néhány pillanattól eltekintve végig üldözte ellenfelét a DVTK a döntő első, soproni felvonásán. A címvédőnek alaposan meggyűlt a baja a 24 pontig jutó Jelena Brooksszal, aki vezérként húzta magával csapatát a győzelemig. A Sopron pontosabban dobott, jobban vigyázott a labdára és a döntő momentumokból is jól jött ki.

„Egyértelműen a védekezésünkkel sikerült győznünk, amikor kellett, szigorúbban védekeztünk hátul – kezdte Jelena Brooks. – Ez mindig a legerősebb fegyverünknek számított, bíztunk is benne, hogy hatékonyak leszünk megint, és ha magas szinten műveljük ezt a játékelemet, akkor van esélyünk nyerni. Azt is tudtuk, hogy a Diósgyőr végig nagy nyomást próbál helyezni ránk, de igyekeztünk felkészülni az egész pályás letámadásra is, úgy gondolom, sikerült jól játszanunk ezzel szemben is.”

A soproni védekezésről csak annyit, hogy a Diósgyőr 19 labdát adott el a 82–74-re végződött első találkozón, Gáspár Dávid együttese több könnyű kosarat szerzett labdaszerzés után. A tripladobások terén is nagy volt a különbség, amíg a Sopron 44 százalékkal dobott távolról, addig a DVTK csak 33-mal. A nyomás immár Völgyi Péter csapatán van, hiszen ha nem akar a szakadék szélére sodródni, akkor Miskolcon nyernie és egyenlítenie kell szombat este.

„Tisztában vagyunk vele, hogy Miskolcon nagyon nehéz dolguk lesz, de az a célunk, hogy nyerjünk ott is, ezzel a céllal utazunk a DVTK otthonába – folytatta Brooks. – Szeretnénk legalább ugyanolyan teljesítményt nyújtani, mint szerdán, és utána meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.”



NŐI KOSÁRLABDA NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.30: DVTK HUNTHERM–Sopron Basket (Tv: M4 Sport+)