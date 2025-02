Juhász Dorka: Harcolni kell mindenáron!

– Nagyon jó formában játszik, januárban az Euroliga legjobbja volt. Jókedvűen érkezett meg a válogatott összetartására?

– Természetesen igen. Ez az évadom sem kezdődött annyira könnyedén, a novemberi válogatott meccsek után volt egy kis bokasérülésem, majdnem egy hónapra kiestem a játékból Schióban. Volt bennem némi frusztráltság, az előző idényben a térdemmel, most a bokámmal akadt gondom, de ez a frusztráltság előrevitt, motivált, nagyon sok különmunkát végeztem, hogy felkészülten térjek vissza. Szerettem volna mostanra jó formába kerülni, hogy ne kelljen foglalkoznom a sérüléssel, ez sikerült. Sok támogatást kaptam Schióban, és a sikerélmények is jól jöttek, bejutottunk az Euroligában a hatos döntőbe – remélem, a válogatottal is jönnek majd az eredmények – válaszolta Juhász Dorka, az olasz Beretta Famila Schio és a magyar válogatott magasembere, aki az egyik kulcsszereplője lehet a csütörtöki miskolci, Finnország elleni Európa-bajnoki selejtezőmeccsnek.

– Milyen csapat alakult ki Schióban?

– Nagyon jó, mostanra kezdünk összeérni. Csak európai játékosunk van, az elején hullámzó volt a játékunk, nem voltunk összeszokva, most jön ki mindenkiből az a potenciál, ami benne van, kiváló formába lendült mindenki. Remélhetőleg ezt visszük tovább és fejlődünk csapatszinten, a válogatott szünet után rögtön jön az Olasz Kupa, utána meg következik az oda-vissza vágó a Fenerbahce ellen az Euroliga rájátszásában, nem lesz könnyű dolgunk.

– Mivel a felső ágon vannak, semmi sincs veszve, ha nem múlják felül a Fenert. Lát azért esélyt arra, hogy sikerülhet?

– Sportolóként mindig él a remény, nyilván nagyon erős csapatról van szó kitűnő játékosállománnyal, de pluszmotivációt és magabiztosságot adhat nekünk, hogy ilyen jó formába kerültünk. Sosem egyszerű a Fenerrel játszani, hazai pályán kezdünk, ha nyerünk, úgy megyünk Törökországba, hogy megvan az önbizalom, és az ellenfélnek amúgy is több a vesztenivalója. Elődöntőbe szeretnénk kerülni, bízom benne, hogy sikerül.

– Hogy telik ilyenkor az amerikai holt időszak, milyen a kapcsolata a Minnesota Lynxszel?

– Most, a „szabadügynökpiac” alatt elég sok a mozgás, én is kapcsolatban vagyok a menedzseremmel és a főedzővel, mert sosem lehet tudni, mi történik a következő napon, felkelsz, és már másik csapat tagja vagy, amit az NBA-ben is láthattunk. Semmi sem biztos, ez üzlet, nekem az volt a szerencsém, hogy a mersini meccsemre kiutazott a szakmai stáb Minnesotából, megnéztek engem és Bridget Carletont, tudtam beszélni az edzőkkel, és megnyugtattak, számítanak rám, várnak vissza attól függetlenül, kijutunk-e az Európa-bajnokságra. Az újoncszerződésem alapján a játékjogom a Minnesotáé, de ez nem azt jelenti, hogy nem cserélhet el bármikor, viszont jó érzés, hogy a stáb tagjai személyesen mondták el, igényt tartanak rám.

– Vasárnap reggel kiejtette a telefont a kezéből, amikor meglátta a Luka Doncic, Anthony Davis cserét?

– Először nem akartam elhinni, mert böngészés során mindig szembejönnek kamuoldalak, és azt mondtam, ez nem lehet igaz… Szerintem még sosem volt ilyen csere az NBA-ben, megmutatta, amint említettem is, hiába vagy franchise-játékos, semmi sem biztos, a pénz a legfontosabb. Az egész világ meglepődött ezen a cserén, ám a játékosoknak ebbe nem sok beleszólásuk van.

– A válogatottra térve: teljesen begyógyultak a novemberi sebek?

– Begyógyultak, bár a csalódottság és a frusztráltság bennünk van, utóbbi talán ad nekünk pluszmotivációt. Megnéztünk jeleneteket a vesztes mérkőzésekből, nem az igazi arcunkat mutattuk, azonban van még két meccsünk, tudunk javítani. Nem egyszerű a helyzet, de ami megtörtént, megtörtént, és mindent meg fogunk tenni elsősorban azért, hogy nyerjünk, aztán a többi eldől a matekozással. Muszáj túltennünk magunkat a korábbi teljesítményünkön, tanulni kellett belőle, készülünk a feladatokra. Bízom a csapatban továbbra is, minden egyes játékosban és az edzői stábban, úgyhogy ebben a szellemben megyünk neki a mérkőzéseknek.

– Melyik meccset érzi a nehezebbnek a kettőből?

– Mindkettő ugyanolyan nehéz és fontos lesz, bár hazai pályán elvileg mindig könnyebb, ez a finn csapat sem az a finn csapat, amelyikkel másfél éve játszottunk, vannak klasszisai, és ugyanúgy szeretne kijutni az Eb-re, mint mi. Ha jól sül el a miskolci találkozó, akkor vihetjük magunkkal az örömöt és a magabiztosságot Bulgáriába. Mindegyik csapat szempontjából nagy a tét, még bármi lehet, a szlovénok helyzete sem biztos. Magunkra kell koncentrálnunk, a finnek elleni találkozó most a legfontosabb, aztán beszélhetünk a bolgárokról.

– Mi lehet a kulcsa a csütörtöki össze­csapásnak?

– Nagyon érdekes a finnek játékstílusa, inkább a szabad játék jellemzi őket, próbálnak gyors kosarat szerezni. A legnagyobb klasszisuk Awak Kuier, aki megmutatta magát már Euroliga- és WNBA-szinten is, szóval veszélyesek, akárcsak a bolgárok. Szeretnek sok hárompontost dobni, nem lesz egyszerű meccs, javítanunk kell a védekezésünkön, a támadás jön majd utána, de biztos, hogy sokkal agresszívabban kell védekeznünk annál, mint novemberben, és harcolni kell mindenáron! Ez lehet a kulcs, és ha megvan az agresszivitás, szerintem rendben leszünk.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

B-CSOPORT

5. FORDULÓ, MISKOLC

18.00: Magyarország–Finnország (Tv: M4 Sport)

18.00: Bulgária–Szlovénia

6. (utolsó) forduló

Vasárnap

18.00: Bulgária–MAGYARORSZÁG

18.00: Szlovénia–Finnország

Az állás: 1. Szlovénia 7 pont, 2. MAGYARORSZÁG 6, 3. Finnország 6, 4. Bulgária 5. Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.