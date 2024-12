Forray Gábor: Nyerni szeretnénk, de ehhez bravúr kell

REMEK FORMÁBAN várja az Alba Fehérvár elleni szombati rangadót az Egis Körmend a férfi kosárlabda NB I 14. fordulójában. Az előző öt találkozójukból négyet megnyerő vasiak önbizalmat adó sikert jegyeztek az előző játéknapon, amikor december 21-én egy ponttal nyertek a Honvéd vendégeként. A találkozó szürreális végjátékot hozott, a hazai együttes 19 ponttal (82−63) vezetett a 38. perc elején, ám ezután a pestiek már csak egy pontot szereztek, míg az eksztázisközeli állapotba kerülő piros-feketék huszonegyet, így a vége 84−83-as vendégsiker lett. Eközben a korábban botladozó és két légiósát is lecserélő fehérvári együttes hazai pályán kiütötte (123−84) a sereghajtó PVSK-t, azaz nagy önbizalommal érkezik Körmendre.

„Az idény elején sem voltunk rosszak, nyolcból hét felkészülési meccset megnyertünk, ám a bajnoki rajt nem sikerült, hiszen ötből négyszer kikaptunk − mondta a Nemzeti Sportnak Forray Gábor, a Körmend vezetőedzője, aki a nyáron vette át a vasiak irányítását. − Nehéz volt a sorsolásunk, az Alba mellett a Falcóval és a Pakssal is idegenben játszottunk, de a Fehérvár ellenit leszámítva minden meccset nyílttá tettünk. Ezután jöttek azok a találkozók, amelyeket meg kellett nyerni, s meg is nyertük. Csoda nem történt, hittünk abban, amit csinálunk, próbálunk gyorsan játszani, ennek a keretnek ez fekszik, így majdnem kilencven pontot dobunk átlagban meccsenként. A védekezésen kell sokat dolgozni, de magasságban és kilóban van egy kis lemaradásunk a topcsapatok ellen, felőröl minket, hogy a játékosoknak magasabb, erősebb riválisok ellen kell helytállni. Igyekszünk alkalmazkodni, nem egy kaptafára támadni. A Honvéd ellen elképesztő bravúrt hajtottunk végre, amihez kellett a védekezésváltás, a csillagok állása, a szerencse, de az a csapat, amelyik három perc alatt tizenkilenc pontos hátrányból nyerni tud, megdolgozott érte. Leszidtam őket a dicséret után, mert nem lehet harmincöt percig úgy játszani, ahogy tettük, a honvédosok vetődtek, ütöttek-vágtak, mi meg primadonnaként viselkedtünk, úri kisasszonyokra jellemzően kényelmeskedtünk, nem harcoltunk. Aztán beindultunk, s győztünk, amihez kellett a fantasztikus szurkolótáborunk is. A tanulság, hogy nincs lehetetlen, s hogy azoknak a játékosoknak, akik ilyen energiát tudnak mozgósítani a végén, nem szabad előtte kóvályogniuk.”

Forray a 2020−2021-es idényben a szombati rivális Albát irányította, de mivel a bajnokságban nem jutott be a gárda az elődöntőbe, 2021 nyarán távozott a klubtól.

„Azokban az években alig akadt edző az Albánál, aki egy teljes idényt eltöltött volna a csapattal, nekem ez sikerült − folytatta Forray. − Az ötödik helyen zártunk, egy dobáson múlt, hogy nem jutottunk be az elődöntőbe, ez vállalható eredmény volt. Büszke vagyok, hogy egy ilyen nagy klubnak lehettem az edzője. Ez volt a koronavírus-évad, hetven nap alatt huszonegy meccset kellett lejátszani, ami egy flúgos futam volt, sok rögtönzéssel. Nincs kizárva, hogy egyszer visszatérek. Az Albának volt egy nagyobb megingása, légiósokat is cserélt, s legutóbb százhuszonhárom pontot dobott, ami sok, igazi támadógépezettel kell felvenni majd a versenyt. Nem kötelező a győzelem, de én elvárom, hogy nyerjünk, amihez bravúr kell.”

Októberben az Alba 114−86-ra nyert.