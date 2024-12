Ez a vendégek napja volt, egyik hazai csapatnak sem termett babér a férfi kosár NB I-ben

A 8. percben már 18–7-re ment a Szolnoki Olajbányász, és bár a második negyedben volt, amikor csak hárommal vezetett, ismét ellépett a Kecskeméttől, és már 17 pontos különbség is kialakult a felek között. Próbált kapaszkodni a KTE, de igazán lőtávon belülre nem került, még ha az utolsó percben előfordult az is, hogy csak négypontos volt a hátránya – végül 80–72-re kapott ki a piros-feketéktől.

A ZTE a második negyedben, 24–24 után leszakította a Szedeákot, és elment 12 ponttal, majd az utolsó játékrészt 18 pontos előnyről várta. Volt már 27 pont is közte a záró etapban, ezt követően a zalaegerszegiek kiengedtek, így a szegediek 30 dobott ponttal kozmetikáztak az eredményen (77–89). Az Oroszlány remekül kezdett, tízpontos előnyt épített ki az első negyed végére, de ebből a harmadik játékrész végére már semmi sem maradt. Majd úgy tűnt, ismét erőre kapnak a hazaiak, 49–42 után viszont egy 16–4-gyel fordított az NKA Pécs, és az utolsó negyedben eldöntötte a mérkőzést (69–80).

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 14. FORDULÓ

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–NHSZ‒SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 72–80 (15‒20, 17‒27, 23‒19, 17‒14)

Kecskemét, 650 néző. V: Kapitány, Söjtöry, Nyilas

KECSKEMÉT: SEPPALA 13/3, Rakicsevics 7/3, IVKOVICS 12/3, LEE 16/6, Schöll 2. Csere: Wittmann 13/9, Tóth B. 2, Körmendi 3/3, Kelenföldi 4. Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan

SZOLNOK: Jovanovics 4/3, LEWIS 17/6, Pallai 7, LUKÁCS 18/3, SZUBOTICS 17/6. Csere: Peringer 3, Rudner 6/3, KRNJAJSZKI 8/3. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7‒8. 6. p.: 7‒11. 8. p.: 7‒18. 12. p.: 19‒27. 15. p.: 24‒36. 17. p.: 30‒36. 22. p.: 34‒52. 23. p.: 43‒52. 27. p.: 50‒57. 33. p.: 55‒68. 36. p.: 64‒71. 37. p.: 68‒72

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: ‒ Szépen zártuk az évet, a magyar magunk mintegy negyven pontot dobott, ami biztató a jövő szempontjából. Jó, izgalmas meccs volt, ám a hitünk nem volt meg, s hiányérzetem is van emiatt.

Oliver Vidin: ‒ Sosem könnyű Kecskeméten játszani, ez most is beigazolódott. Ellenfelünk nagyot harcolt, ez a faultok számán is látszik. Sok volt az eladott labdánk, pontosan 19, ami nem engedhető meg. A védekezésünk nem volt a legjobb, de rossz sem. Készülnünk kell a következő meccsünkre.

Tudósított: Kovács Nóra

SZTE-SZEDEÁK–ZALAKERÁMIA ZTE KK 77–89 (16–20, 17–22, 14–24, 30–23)

Szeged, 1200 néző. V: Mészáros, Nagy V., Győrffy P.

SZEGED: Tate 10/3, Heath 13/3, Cseh 12, Zsíros 6/6, HERNDON 27. Csere: Cohill 2, Mayer 1, Balogh Sz. 2, Polányi 2, Laluska 2. Edző: Simándi Árpád

ZALAEGERSZEG: GARRETT 21/9, Takács Martin 10/6, Jones 10, BIGELOW 15/3, TÓTH Á. 16. Csere: KELLER I. 13/3, McGowens, Takács Milán 2, Szalay, Mészáros Á. 2, Kovács Á. Edző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–8. 8. p.: 14–14. 12. p.: 16–24. 15. p.: 24–26. 18. p.: 27–33. 23. p.: 35–48. 27. p.: 42–60. 32. p.: 47–74. 35. p.: 52–78

MESTERMÉRLEG

Simándi Árpád: – Húsz eladott labdával nem lehet mérkőzést nyerni, különösen nem a jó napot kifogó Zalaegerszeg ellen. A zalaiak végig uralták a mérkőzést, nem volt esélyünk a győzelemre.

Matthias Zollner: – Agresszív, feszes védekezésünk volt meglepően biztos győzelmünk kulcsa. Különösen a negyedek végén sikerült ráerőltetnünk akaratunkat ellenfelünkre.

Tudósított: Thékes István

MVM-OSE LIONS–NKA UNIVERSITAS PÉCS 69–80 (23–13, 17–26, 16–24, 13–17)

Oroszlány, 1104 néző. V: Cziffra, Goda, Kapusi

OROSZLÁNY: Bishop 10, Ruják A. 5/3, WILSON 19/6, Kenics 6, DICKERSON 21. Csere: Illés 3/3, Csuti 2, Szabadfi, Balsay, Takács Zs. 3/3. Edző: Váradi Kornél

PÉCS: A. DURHAM 20/9, ABELL 20/9, SCHERER 10/6, DURMO 15/3, Bacsovics. Csere: Brbaklics 4, Kerpel-Fronius G. 2, Meleg 9/3. Edző: Csirke Ferenc

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–6. 6. p.: 17–6. 10. p.: 23–11. 13. p.: 29–18. 16. p.: 29–27. 19. p.: 40–34. 21. p.: 40–42. 22. p.: 49–42. 27. p.: 53–58. 33. p.: 58–72. 36. p.: 64–72. 39. p.: 64–80

Kipontozódott: Kerpel-Fronius G. (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Váradi Kornél: – A mérkőzés elején láthattuk, mire vagyunk képesek, ha kellő agresszivitással és csapatként kosárlabdázunk. Tudtuk, hogy a Pécs a második félidőben ritmust vált védekezésben, erre azonban nem tudtunk reagálni. Elkezdtünk egyénieskedni, indokolatlanul eladott labdáink voltak, a Pécs pedig átrohant rajtunk, amivel el is döntötte a mérkőzést. A második félidei játékunkért elnézést kérek. Az a csapat nyert, amelyik többet tett a sikerért.

Csirke Ferenc: – Nagyon rosszul kezdtünk, védekezésben sok támadólepattanót engedtünk ellenfelünknek. Később rendeztük a sorokat, agresszív védekezéssel vissza tudtunk jönni, és ami ezúttal is nagyon fontos volt, hogy már a félidőre megközelítettük az Oroszlányt. Jól dobtuk a triplákat, ha pedig a gyors indításaink mellett működnek a kinti dobásaink, veszélyesek vagyunk. Kemény meccs volt, Oroszlányban nem könnyű nyerni.

Tudósított: Kun Attila