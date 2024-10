Izgalmas hajrák mindenhol, már a Barcának, az Olympiakosznak és a Milannak is van győzelme a kosár Euroligában – videók

OLYMPIAKOSZ–ZALGIRIS 74–68

A pireusziak sokáig magabiztosan játszottak, kézben tartották az irányítást, aztán a hajrában a Zalgiris megmutatta, hogy a nyitányon nem véletlenül győzte le a Barcelonát: Sylvain Francisco triplájával két pontra csökkent a korábban tekintélyes különbség másfél perccel a vége előtt (75–73). Az egyidényes sacramentói kitérő után visszatérő Szasa Vezenkov a legjobbkor dobott duplát, a hazaiak újra lendületet vettek, és végül behúzták a meccset. Vezenkov 17 ponttal és 11 lepattanóval zárt, a vendégeknél Deividas Sirvydis szintén 17 -et dobott.

BARCELONA–ALBA BERLIN 88–73

Ha nem is nagy különbséggel, de a Barca is szinte végig vezetett, azonban a harmadik negyed második felében volt egy mélyrepülése, tízpontos szakasszal fordított az Alba (53–54). Hazai szempontból a legjobbkor jött Alex Abrines triplája, Dario Brizuela is elkapta a fonalat, és a katalánok 14–0-s futással eldöntötték a meccset. Brizuela 18, Kevin Punter 14, Jan Vesely 10 pontot dobott a hazaiaknál, Martin Hermannsson 13-at a berlinieknél.

MILAN–PARIS 79–74

Az utolsó pillanatokig kiélezett csatát vívott a két csapat. A negyedik negyedben sokáig a párizsiak jártak előrébb, a hazaiak Zach LeDay 1:52-vel a zárás előtt dobott duplájával vették vissza a vezetést, és „kibüntetőzték” a végét. Shavon Shields 21, Nikola Mirotic 15 ponttal finiselt a győztes oldalon, TJ Shorts 17-tel a párizsiaknál.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Pénteki mérkőzések

Olympiakosz (görög)–Zalgiris Kaunas (litván) 74–68 (21–6, 14–18, 17–19, 22–25)

Barcelona (spanyol)–Alba Berlin (német) 88–73 (19–16, 24–21, 20–17, 25–19)

Milan (olasz)–Paris Basketball (francia) 79–74 (20–18, 15–21, 23–18, 21–17)

KORÁBBI EREDMÉNYEK

Csütörtök

Anadolu Efes (török)–Fenerbahce (török) 78–83

ASVEL Villeurbanne (francia)–Virtus Bologna (olasz) 87–85

Panathinaikosz (görög)–Bayern München (német) 94–79

Real Madrid (spanyol)–Partizan Beograd (szerb) 93–86

Szerda

Monaco (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 85–79

Crvena zvezda (szerb)–Baskonia (spanyol) 78–71

