Összejött a német házidöntő a férfi kézi BL-ben, a Magdeburg drámai végjátékban ejtette ki a Barcát

Harmadszor játszott egymás ellen az idényben a 12 BL-sikerével rekordbajnok Barca és a négyszeres győztes Magdeburg. A Bajnokok Ligája történetének két nagy múltú csapata a csoportkörben egyaránt otthon tudta tartani a két pontot, a katalán fővárosban 32–26-os, Németországban 28–23-as hazai diadal született. Amikor két éve a négyes döntőben összefutottak, akkor a Magdeburg hétméteresekkel jutott be a döntőbe.

Mivel az elmúlt négy esztendőben csak ez a két klub tudta a magasba emelni a legrangosabb európai kupát, ezért a szombati összecsapást is hatalmas várakozás előzte meg. Óriási rohanásban indult az elődöntő, mindkét fél törekedett a gyors középkezdésből minél hamarabb befejezni a támadásait. Az első védés 5–4-es Barca-vezetésnél jött, Emil Nielsen hárította Ómar Ingi Magnússon hetesét.

A katalánok jobbátlövője, Dika Mem nagyon gyorsan megmutatta, hogy miért tartják őt sokan Mathias Gidsellel egyenértékű játékosnak. Olyan könnyedén és a rá jellemző csodaszép lövő mozdulattal „bombázta szét” a Magdeburg kapuját az első félidőben, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne… A 27 éves franciának az első hét kísérlete egyaránt célba talált, a Barca pedig 17–14-re vezetett és összességében dominált.

Ám ekkor a következő évadot már Veszprémben megkezdő Thiagus Petrus piros lapja látszólag megzavarta az addig jól védekező csapattársait. A 26. perc után Bennet Wiegert együttese jól hajrázott és még a szünet előtt 18–18-ra egyenlített.

A térfélcserét követően Nielsen és Nikola Portner is elkezdett egyre többször találkozni a labdával a gólvonal előtt. A 37. percben először támadhatott a vezetésért a Magdeburg, de Magnus Saugstrup kihagyta a ziccert. Ez egy ötperces német gólcsend közepette történt, ezalatt a Barca ismét meglépett hárommal, az óriásit játszó Domen Makuc pörgette be a labdát a védőjéről jól leváló Luis Fradénak. A túloldalon szintén látványos megoldások jellemezték ezt az időszakot, de Nielsen egy védéssel belerondított Tim Hornke kínai figurájába.

A katalánok védekezése elkezdett szétesni, Juan Palomino és Javier Rodríguez területe egyértelmű gyenge pont volt, a rivális rendre az ő környékükre járt akciózni. A 46. percben a Magdeburg először a találkozón átvette a vezetést, ebben Magnússonnak elévülhetetlen érdemei voltak. A másik oldalon Memet ölben kellett levinni a pályáról a társainak, miután egy cselt követően Oscar Bergendahl és Abel Seradilla közös erővel csúnyán „megdolgozta”. Később már nem is tudott visszatérni a pályára, a végjátékban hiányzott is a Barcából.

Carlos Ortega szerencséjére Mem cseréje a szintén világklasszis Melvyn Richardson volt, aki jól is szállt be a találkozóba. A hajrára fordulva Nielsen és Luis Frade is bevette az üres kaput, 29–27-re ismét a Barca állt jobban. Ám nem sokáig! Portner hármat védett, Magnússon pedig ismét a vezetésért lőhetett hetest, de Nielsen hárította azt. Másfél perccel a vége előtt előbb Jonathan Carlsbogard (ütésért), majd Aitor Arino (elcsúszott, az ellenfél szélsője átesett a lábán) is piros lapot kapott, az így három pirossal záró Barca kettős emberhátrányban volt kénytelen végigjátszani a meccset. Hornke belőtte a hetest, az utolsó perc döntetlenről indult.

Portner kivédte Richardson átlövését, a túloldalon Hornke egy másodperccel a dudaszó előtt nem hibázott. A Magdeburg 31–30-ra legyőzte a Barcát, és bejutott a döntőbe, ahol vasárnap este a szintén német Füchse Berlin lesz az ellenfele.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, KÖLN

ELŐDÖNTŐ

Barcelona (spanyol)–Magdeburg (német) 30–31 (18–18)

Füchse Berlin (német)–Nantes (francia) 34–24 (18–12)

Legjobb gólszerzők: Freihöfer 11 (6), L. Andersson 7, Lichtlein 5, ill. Tournat 6, Rivera 4 (2). Kapusok: Miloszavljev 15 védés (38 %-os hatékonyság), ill. Pesic 5 (19 %), Biosca 4 (24 %)