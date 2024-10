Férfi kosár NB I: az Atomerőmű SE szoros meccsen nyert a Fehérvár ellen

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ATOMERŐMŰ SE–ALBA FEHÉRVÁR 92–85 (26–20, 20–22, 23–25, 23–18)

Paks, 800 néző. Vezette: Praksch, Nagy V., Frányó

PAKS: CHANDLER 25/6, BENKE 22/9, LOCKETT 13/3, EILINGSFELD 16, Lake 5. Csere: Révész 4, Joseph 7/3, Halmai. Edző: Kosztasz Flevarakisz

ALBA: NICHOLS 19/9, Horne 7/3, VOJVODA 24/12, Filipovity 12/6, Smith 4. Csere: Krivacsevics 4, THOMAS 15/3, Kass. Edző: Alejandro Zubillaga

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–2. 6. p.: 15–6. 9. p.: 19–11. 13. p.: 28–24. 16. p.: 34–32. 23. p.: 51–44. 25. p.: 54–52. 28. p.: 62–62. 32. p.: 69–70. 36. p.: 78–80. 39. p.: 88–80. 40. p.: 88–85

Kipontozódott: Nichols (32. p.), Lake (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – Rangadó volt, az egyik bajnokesélyessel csaptunk össze, amely száz pont fölött dobott a Körmendnek. Kahlil Dukes sérülése és kiesése kicsit megzavart minket, ezért örülök, hogy minden játékosom remekelt, de Eilingsfeld János kiemelkedett. Yasiin Joseph is jól mutatkozott be, főleg ahhoz képest, hogy csak néhány napja van velünk. Nagy győzelmet arattunk.

Alejandro Zubillaga: – Nem azzal az energiával kezdtünk, amivel egy ilyen rangadót el kell kezdeni. Az első félidőben nem járattuk eleget a labdát, nem csapatként játszottunk. Támadásban feljavultunk a fordulás után, volt esélyünk győzni, de most nem sikerült. Az érzelmeinken meg kell tanulni uralkodni, a meccs negyven percig tart. Követtünk el hibákat, idő kell még a csapatnak, jobban meg kell ismernünk egymást.

DEBRECENI EAC–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 84–66 (21–14, 18–18, 20–15, 25–19)

Debrecen, 1100 néző. Vezette: Földházi, Győrfy, Jankovics

DEAC: Pongó Máté 5/3, ANDERSON 18/12, DRENOVAC 24/3, WILLIAMSON 18/12, Osztojics 13. Csere: Hőgye 4, Garamvölgyi 2, Neuwirth, Kovács II Á., Fekete-Gál, Czermann, Várszegi. Edző: Andjelko Mandics

HONVÉD: GATLING 15/6, Kopácsi 4/3, Grubor 9/3, Balogh 8, Bajo 2. Csere: Hardrict 2, MUCZA 16/9, Filipovic 3, Hajdu P. 7/6, Major, Reizinger. Edző: Zlatko Jovanovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–4. 8. p: 12–10. 11.p.: 23–14. 17.p.: 34–22. 20.p.: 39–32. 23.p.: 41–37. 28.p.: 50–42. 30.p.: 59–45. 32.p.: 64–49. 36.p.: 80–58

Andjelko Mandics: – Javarészt elégedettek lehetünk, hiszen a találkozó jelentős részét kontrolláltuk. Több kifejezetten jó periódusunk is akadt, ekkor tudtuk kiépíteni a győzelemhez szükséges előnyt. A lepattanózás terén van némi hiányérzetem, az első félidőben túl sok támadólepattanót engedélyeztünk ellenfelünknek.

Zlatko Jovanovics: – Noha látszólag a harmadik negyedben törtünk meg, véleményem szerint az első félidőben buktuk el a találkozót. Rengeteg üres helyzetet hagytunk ki, s ez a fordulás után megbosszulta magát.