Kosárlabda: lapunk csapata is szerepet kapott a Magyar Kosárlabdázás Napján

A Magyar Kosárlabdázás Napja mindig igazi ünnep, szereti az ilyen eseményeket?

Mindig szeretem az olyan eseményeket, amelyeken a kosárlabda van a középpontban, és minél több fiatalt látok, akik űzik a sportágat, az jó dolog – válaszolta DÁVID Kornél, korábbi NBA-játékos, az MKOSZ elnökségi tagja. – A Hősök tere megszokottabb helyszín, de az időjárás nem kegyelmezett, kimaradt az ősz, egyből a tél jött, és a Ludovika Aréna is megfelelő ahhoz, hogy népszerűsítse a kosárlabdát. Ezeken a rendezvényeken ráadásul összegyűlnek a régi kosarasok, van, aki még aktívan játszik is, beszáll streetballozni, míg mások csak találkoznak az ismerőseikkel. Huszonöt éve mutatkozott be az NBA-ben, élénk az első meccs, az első időszak emléke?

Az emlék mindig élénk, a számokat már annyira nem szeretem hangoztatni, mert elég sok idő eltelt azóta… Természetesen örökké megmarad a fejemben, amikor először pályára léptem az NBA-ben. Szokott beszélni a chicagói csapattársakkal?

Nap mint nap nem tartom velük a kapcsolatot, de mivel rengeteget járok Amerikába a munkám miatt, így nagyon sokszor találkozom, összefutok velük különböző kinti eseményeken, és akkor váltunk néhány szót. Meglepte, hogy az elmúlt 25 évben nem követte önt magyar játékos az NBA-ben?

Igen, meglepett, nem gondoltam volna, hogy ennyi idő eltelik, főként annak tudatában, mennyire megváltozott a kosárlabda, nyitottá, nemzetközivé vált a sport, milyen szoros mérkőzéseket játszott az olimpián az amerikai válogatott. Rövidesen lehet, hogy megváltozik a kérdésében említett állapot. Mit gondol a Los Angeles Lakersnél próbálkozó Valerio-Bodon Vincent esélyeiről?

Drukkolok neki, örülök, hogy ott van és vállalja a megméretést, viszont rengeteg munka kell ahhoz, hogy kerettag lehessen. Már tavaly is beletette a munkát, amit kellett, maradt kint, nem adta fel, idén is megpróbálja – így is kell csinálni! A WNBA-ben szereplő Juhász Dorka még sokra viheti?

Az ő mentalitása és hozzáállása nagyon pozitív, példaértékű, a „lányvonal” egyébként is erősebb a fiúnál itthon, fontos, hogy a sportág mindig közszájon forogjon, és Dorka nagyszerű reprezentánsa a magyar kosárlabdának. Hogy látja a magyar férfi kosárlabda jövőjét?

Az utánpótlásban bizonyos területeken léptünk előre, ha ez nem is volt látványos. A fiatalok kezdik átvenni a mentalitást, ami kell ahhoz, hogy pontokban és eredményekben is megmutatkozzon a fejlődés, ez teremthet alapot a felnőttválogatott sikereihez, valamint továbbra is ott kell lennünk a már csak négyévente esedékes Európa-bajnokságokon, ez kulcskérdés. A világbajnoki és az olimpiai szereplést nagyon nehéz kiharcolni a kontinensünkről, de fel kell vennünk a versenyt a rendszeres résztvevőkkel.