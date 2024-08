Női kosár: nincsenek kifogások, átlendült a nehézségeken a csapat

LENDÜLETTEL MEHET NEKI a sorsdöntő csütörtöki összecsapásnak a magyar válogatott a Ruanda fővárosában zajló világbajnoki előselejtezőben, hiszen kedden 97–60-ra megverte a Fülöp-szigeteket. Más kérdés, hogy még nyugodtabb helyzetből várhatná a Brazília elleni találkozót, ha hétfőn nem kap ki két ponttal Szenegáltól… A négyes csoportból az első két helyezett jut tovább, a helyzet egyértelmű: Völgyi Péter együttesének meg kell vernie a dél-amerikai riválist. Mivel a menet erőltetett, túl sok idő nincs rágódni a kudarcon, ahogy arra sem, hogy örömködjünk egy győzelem után.

„Felfedezhető egyfajta mintázat, ahogyan elkezdünk egy-egy tornát, selejtezőt vagy felkészülési meccset – mondta a Nemzeti Sportnak Lelik Réka, csapatunk hátvédje, akit a szerda délutáni videózás előtt értünk utol Kigaliban. – Az első mérkőzésen kicsit meg vagyunk szeppenve, belealszunk, nem a saját ritmusunkban játszunk, az ellenfélhez próbálunk alkalmazkodni, nem tudjuk ráerőltetni az akaratunkat. Viszont a másodikra mindig nagy a javulás, ami pozitív, most is azt éreztem mindenkin, teljesítette, amit kért tőle a szakmai stáb. Változtatnunk kell azon, hogy az első találkozókat rosszul kezdjük, a keménység bennünk van, ezt kedden már megmutattuk, és még van esélyünk feledtetni a Szenegál elleni vereséget, elmenetelhetünk a fináléig.”

A DVTK-Hun Therm kiválósága sokszor érzi azt, hogy a válogatottnak szüksége van egy pofonra, hogy összeszedje magát, ami hosszú távon nem szerencsés, most viszont ezen nem lehet elmélkedni, hét nap alatt öt mérkőzés vár arra a két csapatra, amelyik végül bejut a döntőbe, vagyis mindig a következő ellenfélre kell koncentrálni. Ettől függetlenül fájdalmas a Szenegáltól elszenvedett 63–61-es vereség, de a fentiekből is láthatjuk, nem a véletlen műve volt.

„Nem rossz csapat Szenegál, a második legjobb Afrikában, fizikailag nagyon erős, és hozzá van szokva az itteni körülményekhez – taglalta Lelik. – Mindezt pontosan tudtuk, de más felkészülni erre elméletben, mint megvalósítani a gyakorlatban. Edzéseken nem tudtuk modellezni a túlzott keménységet, fontos volt, hogy ne sérüljünk meg, az utazás sok energiát kivett belőlünk. Nagyon jó volt tapasztalatot szerezni ilyen stílusú ellenféllel szemben, ha még egyszer összehozna minket a sors, az első perctől felvennénk a kesztyűt, mert mi is tudunk annyira kemények lenni. A szenegáliak keresik a kontaktust, próbálnak faultokat kiharcolni és meg is kapják, ezt kell tőlük ellesni támadóoldalon, míg védekezésben fontos volna okosabbnak lenni, hogy ne fújjanak be ellenünk mindent.”

És akkor térjünk át Brazíliára, amely kínkeservesen verte meg a Fülöp-szigeteket, ugyanakkor igen nagy küzdelemre késztette Szenegált. Európa-bajnoki negyedik csapatunk tűnik a favoritnak, de ahogyan arra Lelik is utalt, az elmélet önmagában nem sokat ér.

„Nagyon érdekes, nemigen tudom hová tenni a brazilokat – ecsetelte Lelik Réka. – Egál közeli meccset játszottak a filippínókkal, majdnem megverték Szenegált, szintén nagyon kemény együttes, amely képes okosan és csapatként kosárlabdázni. Hajlamos ugyanakkor könnyű eladott labdákra és arra, hogy idővel veszítsen a keménységéből védekezésben. Verhető ellenfél, felkészültünk belőle a videózások alkalmával, van esélyünk a sikerre. Egy harmadik karakterű csapat, amellyel találkozunk itt, amint említettem, jelen van a játékában a keménység és az ész is.”

Válogatottunk tagjai a tengerszintnél jóval magasabban, nagyjából 1600 méteren tartózkodnak jelenleg, Lelik szerint viszont ez annyira nem érződik, a mindennapokban nem tűnik fel neki, hogy az átlagosnál kevesebb az oxigén, más problémával viszont többen is szembesültek. Ezek a gondok bizonyos ételek, illetve innivalók elfogyasztásából erednek, mint arról beszámoltunk, Varga Alíz nem is tudott játszani az első mérkőzésen. De talán ezen a nehézségen már átlendültek legjobbjaink, ilyen körülmények között kell jól teljesíteni, nem lehetnek kifogások.