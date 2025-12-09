Simon Petra: Örülök, hogy felül tudtunk kerekedni a rossz érzésen

Amerikai futballban szokták mondani, hogy az irányító megnyeri vagy éppen elveszíti a mérkőzést csapatának. Ő a csapat esze, a támadójáték motorja, aki a megjátszott figurák többségét hívja, és a pályán meghozza a fontos döntéseket. Kézilabdában is az irányítókon múlik a legtöbb, ők a karmesterek, akik ha jól olvassák az ellenfél védekezésének hiányosságait, ugyanúgy fantasztikus teljesítményre képesek. Vannak csapatok, amelyek már inkább átlövőket használnak a középső poszton, így a kapura lövés a kreativitás elé kerül a képességek közötti fontossági sorrendben.

Arra van a legjobb nyolc! – Golovin Vlagyimir mutatja az utat csapatának (Fotó: Árvai Károly)

Szerencsére a magyar válogatottnak két világklasszis irányítója is van, így a betegség miatt a Dánia elleni középdöntős csoportrangadót kihagyó Vámos Petra hiánya csak azokban az időszakokban érződött, amikor a helyére előrelépő Simon Petra néhány percre leült a kispadra szusszanni. Amikor viszont a pályán volt, a 21 éves játékos látványos csatát vívott dán riválisával, a Győrben légióskodó Helena Elverrel, melyikük tudja hatékonyabban szétszedni a másik válogatott védőfalát.

„Már szombaton láttuk, hogy Petra nincs jól, ezért jobbnak láttuk őt pihentetni, mert a negyeddöntő lesz a legfontosabb – mondta poszttársáról, Vámos Petráról a 28–27-es dán győzelemmel véget érő vasárnap késő esti meccs után a nyolc gólt szerző Simon Petra a Nemzeti Sportnak. – Ezzel nem adtuk fel a dánok elleni meccset, a kapitány megbízik bennem, örültem, hogy kezdőként számított rám. Mivel a BL-ben is volt arra példa az ősszel, hogy én kezdtem a Ferencvárosban, tudtam, hogyan kell mentálisan felkészülnöm. Voltak olyan periódusaink támadásban, amikor megtaláltuk a jó megoldást, és hatékonyak voltunk, aztán akadtak olyanok is, amikor nem valósultak meg az elképzeléseink. Viszont a jót kiemelve kell felkészülnünk a következő mérkőzésre.”

VÉLEMÉNY Márton Gréta, a válogatott balszélsője: – Vegyes érzések vannak bennem, kőkemény mérkőzést vívtunk a dánokkal, csoportrangadóhoz méltó, végletekig kiélezett találkozót. Nem lehet azt mondani, hogy valamelyik fél dominált volna, mindkét csapatnak akadtak jobb és rosszabb periódusai. Sajnálom, hogy miután öt góllal is elhúztunk, nem tudtuk megtartani az előnyünket, talán túl hamar vezettünk ilyen sokkal. A végjáték most nem sikerült, a szerencse legutóbb, a japánokkal szemben nekünk kedvezett, most az ellenfélnek. Ilyen a sport, bízunk benne, hogy legközelebb felénk billen a mérleg nyelve.

Szemerey Zsófi kapusbravúrjaira és harci tüzére a negyeddöntőben is égető szükség lesz (Fotó: Árvai Károly)

A jó hír, hogy bőven van mit kiemelni: az esélyesebb dánok a 12. és az 54. perc között egyszer sem vezettek, csak rohantak az eredmény után. Klujber Katrin még jobb kézzel is gólt szerzett, Albek Anna ismét jól szállt be, Márton Gréta mindhárom helyzetét bedobta, Szemerey Zsófi 19-szer védett – közte három hétméterest – és 41 százalékon zárt.

„Megérdemeltünk volna egy pontot – folytatta Simon. – Sajnálom, hogy a végén nem sikerült, nagyon jól játszottunk, a mérkőzés egyes periódusaiban úgy kézilabdáztunk, ahogyan tavaly az Európa-bajnokságon. Bátrak voltunk és összeszokottan mozogtunk. Voltak szakaszok, amikor kimondottan domináltunk, öt góllal is vezettünk.”

Dánia sokáig nem tudott lendületbe jönni, nagyjából a meccs háromnegyedéig mi diktáltuk a ritmust.

„Védekezésben voltak kompakt megoldásaink, amelyekkel meg tudtuk őket állítani. Aztán kitaláltak új megoldásokat, amelyekre nemigen számítottunk, időbe tellett, mire megszoktuk, hogyan kell az újfajta lebontásaikat megoldani. A meccs végén megléptek két góllal, de még utána is volt esélyünk rá, hogy legalább egy pontot szerezzünk. Nem sikerült, de most már tovább kell lépni és a következő találkozóra összpontosítani – ám remélem, hogy több meccsünk lesz…”

Abban, hogy ilyen gyorsan túl tudtak jutni a Japán ellen a második középdöntős körben játszott 26–26-os döntetlen okozta lelkiállapoton, nagy szerepe volt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak, aki a távol-keletiek elleni meccs után bement az öltözőbe, és Simon elmondása szerint annyit mondott: „Miért szomorkodtok? A legjobb nyolcban vagyunk, tizenkét éve nem volt ilyen!”

Az irányító szerint társaival másnap már egyértelműen úgy álltak hozzá, hogy jönnek a dánok, képesek rá, hogy legyőzzék őket, és jó meccset játsszanak velük.

„Örülök neki, hogy felül tudtunk kerekedni a Japán elleni meccs okozta rossz érzésen, bízom benne, hogy a pozitív érzelmeket tovább tudjuk vinni” – tekintett előre Simon Petra, aki ekkor még nem tudhatta, kivel játszanak a szerdai negyeddöntőben.

„A mezőny első hat-nyolc csapata nagyjából ugyanolyan erős, csak Norvégia emelkedik ki közülük. Mindegy, kit kapunk a negyeddöntőben, meg akarjuk mutatni ellene, mire vagyunk képesek!”

A 3. középdöntős csoport hétfő késő esti zárásakor kiderült, hogy szerdán a legjobb nyolc között a franciákat legyőző, így a hatosa élén végző Hollandia ellen lépünk pályára Rotterdamban. A tét a vb-elődöntő, ilyen magasságban legutóbb 2005-ben járt a magyar női kézilabda-válogatott.

NS-SZAKÉRTŐ Danyi Gábor korábbi szövetségi kapitány: – Abszolút megérdemelték a hollandok a győzelmet, végig kézben tartották a mérkőzést, domináltak a gyors játékban, amely közelít a norvégok sebességéhez. A megindulásaik és a rendezetlen védelemmel szembeni támadásaik félelmetesek, illetve a felállt fal ellen is jó kézilabdát játszanak. Kiválóan sikerült náluk a generációváltás, a korábbi húzóemberek közül Lois Abbingh és Estavana Polman is remekül épül be a mostani csapatba, emellett extra volt a kapusteljesítményük is. A franciák igen visszafogottan teljesítettek, jelentős problémákkal küszködtek a holland fallal szemben, nagyon erőltették a kétbeállós játékot, amire azonban Hollandia felkészült, és ahogy labdát szerzett, abban a pillanatban rohant előre. P. B.

A NEGYEDDÖNTŐ MENETRENDJE

Kedd (Dortmund)

17.15: Németország–Brazília (Tv: M4 Sport)

20.30: Norvégia–Montenegró (Tv: M4 Sport)

Szerda (Rotterdam)

18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Dánia–Franciaország (Tv: M4 Sport)