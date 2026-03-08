Ez most sima volt: kilenc góllal kikaptunk Dániától a női kézilabda Eurokupában



NŐI KÉZILABDA EUROKUPA, CSOPORTKÖR

B-CSOPORT, 4. FORDULÓ

DÁNIA–MAGYARORSZÁG 31–22 (14–7)

Svendborg, 3203 néző. V: Picard, Vauchez (franciák)

DÁNIA: KRISTENSEN – Östergaard 1, K. JÖRGENSEN 8 (4) , Anne M. Hansen 2, DAHL 4, Scaglione 3, Friis 2. Csere: Milling (kapus), Haugsted, Lönborg 2 (1), BARDRUM-LARSEN 4, Bang 2, Brandt 3, Thestrup, Pedersen. Szövetségi kapitány: Helle Thomsen

MAGYARORSZÁG: Szemerey – Kovács Anett 1, Kuczora 2, Tóvizi 2, Bordás, VÁMOS P. 5, Hársfalvi. Csere: Janurik (kapus), Klujber 2 (1), SIMON P. 4 (1), Falusi-Udvari 2, Petrus 1, Faragó Lea, Albek 1, Szmolek 1, Csíkos 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 6. p.: 5–1. 13. p.: 6–4. 20. p.: 9–5. 27. p.: 13–5. 34. p.: 18–9. 38. p.: 21–11. 43. p.: 23–15. 48. p.: 24–17

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Kevés gólt szereztünk, a tatabányai meccshez hasonlóan nagyon sok helyzetet kihagytunk. A legnagyobb probléma a kezdéssel volt, labdákat adtunk el, könnyű gólokat kaptunk az elején, kimaradtak a kidolgozott ziccereink, ebből erőt merítettek a sokkal gyorsabban játszó dánok, mi pedig utána elveszítettük az önbizalmunkat.

ÖSSZEFOGLALÓ

Alig három nap elteltével máris lehetősége nyílt a magyar női kézilabda-válogatottnak arra, hogy visszavágjon Dániának az Európa-kupában. Az északiak a harmadik fordulóban 21–19-re nyertek Tatabányán, vasárnap délután pedig Svendborgban ismét találkoztak az egyaránt már biztos Európa-bajnoki-résztvevő felek. A hazaiaknál ezúttal három kulcsember, a ferencvárosi Mette Tranborg, az előző meccsen parádézó Mie Höjlund és Elma Halilcevic is kimaradt, míg nálunk a nagybányai klubjához visszarendelt Papp Niki hiányzott, helyén Bordás Réka kapott szerepet a védelem közepén, illetve bekerült az utazó keretbe a beálló Szmolek Apollónia is.

Mondhatni, már szokásosan Szemerey Zsófi védésével indult a csata, ám az északiakat nem zavarta meg az első rontott ziccer, és gyors 5–0-s sorozattal 5–1-re elléptek a hatodik percben, így Golovin Vlagyimirnak hamar időt kellett kérnie. Rémálomszerűen alakult az első félidő, semmi sem sikerült magyar részről, sem támadásban, sem védekezésben, sajnos nem volt egy szinten a két együttes ezen a napon. Hátul képtelenek voltak mit kezdeni a beállóval a mieink, miközben ebben a játékelemben megint észrevehetetlenek voltak a dán kapu előtt. Támadásban sem akart beindulni a gépezet, sok volt a bosszantó és érthetetlen hiba, a bizonytalan és rossz megoldás, a nyártól az FTC-be igazoló Anna Kristensen kottából olvasta a gyenge magyar lövéseket. Alapvetően az volt az ember érzése látva a játékot, hogy a dánok kitűnően felkészültek a Golovin-csapat minden húzására, így a hajrához közeledve már 12–5-re vezettek.

A szünet után Janurik Kinga érkezett a vendégkapuba, de őt is könnyedén szerzett találatokkal gyorsan felavatták. Semmit sem változott a meccs képe, nem tudott feljavulni a magyar válogatott, nem tudott senki a csapat élére állni és húzni a társakat előre. A 38. percben már tíz volt közte (21–11), a dánok ellenállás nélkül lőtték sorra a góljaikat, miközben behallatszott a kitartó vendégszurkolók „Harcoljatok, harcoljatok!” buzdítása. A végén a különbség csak eggyel csökkent, így a magyar csapat rövid időn belül újabb fájó és tanulságos vereséget szenvedett a dántól. 31–22

Az Ek-csoportküzdelmeket április elején a törökök és a csehek ellen zárják a mieink.

A másik mérkőzésen: Csehország–Törökország 36–24 (17–12)