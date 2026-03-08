Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

VÉGE

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

Hagman az idény végén távozik Győrből

B. A. P.B. A. P.
2026.03.08. 12:42
null
Nathalie Hagman (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Nathalie Hagman női kézilabda Győri Audi ETO KC
A Győri ETO női kézilabdacsapata nem hosszabbít Nathalie Hagmannal, aki az év végén távozik.

Nathalie Hagman a svéd válogatott jövője kapcsán beszélt az Aftonbladet oldalának. „Nagyon szeretnék tavasszal a válogatott tagja lenni, aztán újra beszélek Tomas Axnérral, és megnézzük, ő mit gondol, és én mit gondolok. Annak ellenére, hogy már régóta benne vagyok, ez nekem is új dolog. Meg kell éreznem, hogy továbbra is részt akarok-e venni. ”

Győri-Lukács Viktória visszatér a szülés után, míg Emilie Hovdennel januárban hosszabbított az ETO, így a Győr nem váltja ki a Hagman szerződésében szereplő plusz egy évet, a svéd játékos az idény végén távozik. „Elég jól felkészültem arra, hogy így alakuljon. Nagyszerű időt töltöttem itt, és fantasztikus csapatban játszottam, nagyon jó emberekkel.”

Kézilabda
2026.01.12. 09:13

Női kézi: hosszabbított világbajnok szélsőjével a Győr – hivatalos

„Rendkívül érett játékos, aki minden edzésen és mérkőzésen maximális elkötelezettséggel dolgozik, ráadásul személyisége is teljes mértékben passzol az ETO-család értékrendjébe.”

 

 

Nathalie Hagman női kézilabda Győri Audi ETO KC
Legfrissebb hírek

Ez most sima volt: kilenc góllal kikaptunk Dániától a női kézilabda Eurokupában

Kézilabda
3 órája

Idegenben kellene visszavágni a dánoknak

Kézilabda
10 órája

Női kézi: bár az idényben már nem játszhat, Pál Tamarával szerződést hosszabbított román csapata

Kézilabda
2026.03.06. 13:17

Franciaország és Hollandia is hibátlan maradt a női kézilabda Eb-selejtezőn

Kézilabda
2026.03.05. 21:50

Simon Petra: Fontos, hogy visszaszerezzük az önbizalmunkat a világbajnokság után

Kézilabda
2026.03.05. 12:33

Megszületett Kari Brattset Dale második gyereke

Kézilabda
2026.03.04. 07:24

A Ferencváros tíz mezőnyjátékossal is győzött Vácon

Kézilabda
2026.02.28. 20:10

A női kéziválogatott mentáltrénere elárulta, hogyan segíti Golovin Vlagyimirt és a játékosokat

Kézilabda
2026.02.28. 12:41
Ezek is érdekelhetik