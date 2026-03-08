Hagman az idény végén távozik Győrből

Nathalie Hagman a svéd válogatott jövője kapcsán beszélt az Aftonbladet oldalának. „Nagyon szeretnék tavasszal a válogatott tagja lenni, aztán újra beszélek Tomas Axnérral, és megnézzük, ő mit gondol, és én mit gondolok. Annak ellenére, hogy már régóta benne vagyok, ez nekem is új dolog. Meg kell éreznem, hogy továbbra is részt akarok-e venni. ”

Győri-Lukács Viktória visszatér a szülés után, míg Emilie Hovdennel januárban hosszabbított az ETO, így a Győr nem váltja ki a Hagman szerződésében szereplő plusz egy évet, a svéd játékos az idény végén távozik. „Elég jól felkészültem arra, hogy így alakuljon. Nagyszerű időt töltöttem itt, és fantasztikus csapatban játszottam, nagyon jó emberekkel.”