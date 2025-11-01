Csaknem fél év után ismét pályán a magyar férfi kézilabda-válogatott  

Öt és fél hónap után lép pályára ismét nemzeti csapatunk, amely legutóbb május 11-én Nagykanizsán játszott. Chema Rodríguez együttese 37–24-re legyőzte Finnországot az Európa-bajnoki selejtezősorozat utolsó fordulójában, megszerezve ötödik sikerét – egy döntetlen mellett – a 2. csoportban.

Az a találkozó jövőbe mutató volt, hiszen a kezdőcsapat mind a hat mezőnyjátékosa, Imre Bence, Ónodi-Jánoskúti Máté, Fazekas Gergő, Papp Tamás, Pergel Andrej és Krakovszki Bence két évvel ezelőtt egymás oldalán nyert ezüstérmet a junior-világbajnokságon. A kapuban a szintén csupán 21 éves Nagy Benedek állt, aki november első napján kettős ujjtörés miatt nem léphet pályára.

A „nagy öregek” közül Mikler Roland nem lesz ott szombaton Bécsben, így a mieink spanyol szövetségi kapitányának Bartucz László, Palasics Kristóf és Andó Arián közül kell választania. Kellemes tehernek tűnik ez, ahogyan a válogatottságot nemrég lemondó Lékai Máté pótlása sem tetszik lehetetlen feladatnak. Noha a 198 meccsen 592 gólt szerző irányítólegenda rutinja és egyénisége kezdetben biztosan hiányozni fog, már látni, kik lehetnek azok, akik az egyik legfontosabb poszton előrelépnek és vezérré válhatnak.

Például a pénteken 22. évét betöltő Fazekas Gergő, aki már stabil kezdő a BL-résztvevő lengyel Wisla Plockban, vagy a nála csak négy hónappal idősebb Pergel Andrej, akinek az egyedi játékstílusában szintén hatalmas lehetőségek rejlenek. A norvég Elverumban szépen bontogatja a szárnyait a 23 éves Lukács Péter is, a legutóbbi Európa-liga-meccsén 11 gólt szerzett. És nem szabd megfeledkezni Hanusz Egonról sem, aki szeptemberben lett 28 esztendős, és a mostani idénytől Németország és Portugália után immár a harmadik országban gyűjti az értékes tapasztalatokat.

„Motivációban a hétvégén sem volt hiány, most játszottam először Párizsban, próbáltam felpörgetni magam, jó szériában voltunk a csapattal – mondta lapunknak Hanusz Egon, aki a francia bajnokságban a Cesson-Rennes mezében hatszor is betalált a címvédő PSG otthonában. – Eddig nagyon tetszik a francia liga, befogadó közösségbe kerültem, és ami a legfontosabb, hogy majdnem minden meccset végigjátszhatok.”

Az irányító a Benficában is sok időt tölthetett a pályán az elmúlt évadban, de a két bajnokság színvonalát nem lehet összehasonlítani. Portugáliában a korábbi együttese mellett a Porto és a Sporting is kiemelkedett, a francia Starligue-ben a legjobb három mögötti ellenfelekkel szemben sem mehet biztosra a jelenleg a 6. helyen álló csapatával. Fontosnak tartja ezt a közös hetet a magyar válogatott tagjaival, akikkel győzni mennek Bécsbe.

„Az osztrák csapat az elmúlt időszakban nagyon jó eredményeket ért el, ezt a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk… A legutóbbi Eb-n nem is sikerült nyernünk ellene, de az idei vébén már igen. Komplex játékosai vannak, többségük a Bundesligában játszik, ezért fizikailag megterhelő mérkőzésre számítok.”

Természetesen korábbi válogatottbeli poszttársáról, Lékai Mátéról is megkérdeztük: „Mátéra egyértelműen felnéztem. Mielőtt bekerültem a válogatottba, nemigen volt lehetőségem beszélni vele, aztán az első világeseményemen rögtön egy szobába kerültünk. Hamar kialakult közöttünk a jó kapcsolat, sokat segített nekem és a többieknek is, a pályán kívül is meghatározó személyiség volt. A mi feladatunk lesz pótolni őt, Geri és Pepe is jó formában van, úgyhogy minden adva van, hogy sikerüljön.”

Az osztrákok ellen visszatérhet a csapatba a bő keretbe meghívott Máthé Dominik is. A sérülés után felépült jobbátlövő lehet az egyik titkos fegyverünk a 2026. január 15-én kezdődő Eb-n.

Miniinterjú Palasics Kristóffal Fotó: Szabó Miklós – Milyen érzés ilyen hosszú idő után hazatérni a válogatotthoz?

– Mindig jó hazajönni a nemzeti csapathoz, Bartucz Lacival ezer kilométert vezettünk Melsungenből. Nekem egy pluszkitérőm is volt a Debreceni Egyetemre, ahová most adtam be a jelentkezésem. – Milyenek az első hónapok tapasztalatai a Bundesligában, ahol már régóta szerette volna kipróbálni magát?

– A német bajnokságban, ennyire magas színvonalú mérkőzéseken hétről hétre pályára lépni nagy élmény, ez sehol máshol nem tapasztalható Európában. Az idény elején sok sérültünk volt, közülük egyre többen térnek vissza. Kis idő még kell, hogy összehangolódjunk a melsungeni védekezéssel, de jó úton haladunk. A meccseink Kasselben vannak, nincs olyan nagy csarnokunk, de mindig tele van, mindig kijönnek ötezren. Melsungenben lakom, amely nyugodt kisváros, lehet a kézilabdával kapcsolatos dolgokkal foglalkozni, semmi sem vonja el a figyelmet. Nagy segítség, hogy Bartucz Laci és Sipos Adrián is ott van velem. – Az osztrákok elleni válogatott mérkőzés következik, mire számít ezen a találkozón?

– Ez a hét már az elő-előszobája az Európa-bajnoki felkészülésnek. Nyilván megvan az alapjátékunk védekezésben és támadásban, aki itt van, annak ezt álmából felkeltve is tudnia kell. Régről ismerjük az osztrákokat, ellenük is bármilyen helyzetben tudnunk kell alkalmazni ezeket a sémákat.

KÉZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Ausztria–Magyarország, Bécs (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!