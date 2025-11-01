Csaknem fél év után ismét pályán a magyar férfi kézilabda-válogatott
Öt és fél hónap után lép pályára ismét nemzeti csapatunk, amely legutóbb május 11-én Nagykanizsán játszott. Chema Rodríguez együttese 37–24-re legyőzte Finnországot az Európa-bajnoki selejtezősorozat utolsó fordulójában, megszerezve ötödik sikerét – egy döntetlen mellett – a 2. csoportban.
Az a találkozó jövőbe mutató volt, hiszen a kezdőcsapat mind a hat mezőnyjátékosa, Imre Bence, Ónodi-Jánoskúti Máté, Fazekas Gergő, Papp Tamás, Pergel Andrej és Krakovszki Bence két évvel ezelőtt egymás oldalán nyert ezüstérmet a junior-világbajnokságon. A kapuban a szintén csupán 21 éves Nagy Benedek állt, aki november első napján kettős ujjtörés miatt nem léphet pályára.
A „nagy öregek” közül Mikler Roland nem lesz ott szombaton Bécsben, így a mieink spanyol szövetségi kapitányának Bartucz László, Palasics Kristóf és Andó Arián közül kell választania. Kellemes tehernek tűnik ez, ahogyan a válogatottságot nemrég lemondó Lékai Máté pótlása sem tetszik lehetetlen feladatnak. Noha a 198 meccsen 592 gólt szerző irányítólegenda rutinja és egyénisége kezdetben biztosan hiányozni fog, már látni, kik lehetnek azok, akik az egyik legfontosabb poszton előrelépnek és vezérré válhatnak.
Például a pénteken 22. évét betöltő Fazekas Gergő, aki már stabil kezdő a BL-résztvevő lengyel Wisla Plockban, vagy a nála csak négy hónappal idősebb Pergel Andrej, akinek az egyedi játékstílusában szintén hatalmas lehetőségek rejlenek. A norvég Elverumban szépen bontogatja a szárnyait a 23 éves Lukács Péter is, a legutóbbi Európa-liga-meccsén 11 gólt szerzett. És nem szabd megfeledkezni Hanusz Egonról sem, aki szeptemberben lett 28 esztendős, és a mostani idénytől Németország és Portugália után immár a harmadik országban gyűjti az értékes tapasztalatokat.
„Motivációban a hétvégén sem volt hiány, most játszottam először Párizsban, próbáltam felpörgetni magam, jó szériában voltunk a csapattal – mondta lapunknak Hanusz Egon, aki a francia bajnokságban a Cesson-Rennes mezében hatszor is betalált a címvédő PSG otthonában. – Eddig nagyon tetszik a francia liga, befogadó közösségbe kerültem, és ami a legfontosabb, hogy majdnem minden meccset végigjátszhatok.”
Az irányító a Benficában is sok időt tölthetett a pályán az elmúlt évadban, de a két bajnokság színvonalát nem lehet összehasonlítani. Portugáliában a korábbi együttese mellett a Porto és a Sporting is kiemelkedett, a francia Starligue-ben a legjobb három mögötti ellenfelekkel szemben sem mehet biztosra a jelenleg a 6. helyen álló csapatával. Fontosnak tartja ezt a közös hetet a magyar válogatott tagjaival, akikkel győzni mennek Bécsbe.
„Az osztrák csapat az elmúlt időszakban nagyon jó eredményeket ért el, ezt a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk… A legutóbbi Eb-n nem is sikerült nyernünk ellene, de az idei vébén már igen. Komplex játékosai vannak, többségük a Bundesligában játszik, ezért fizikailag megterhelő mérkőzésre számítok.”
Természetesen korábbi válogatottbeli poszttársáról, Lékai Mátéról is megkérdeztük: „Mátéra egyértelműen felnéztem. Mielőtt bekerültem a válogatottba, nemigen volt lehetőségem beszélni vele, aztán az első világeseményemen rögtön egy szobába kerültünk. Hamar kialakult közöttünk a jó kapcsolat, sokat segített nekem és a többieknek is, a pályán kívül is meghatározó személyiség volt. A mi feladatunk lesz pótolni őt, Geri és Pepe is jó formában van, úgyhogy minden adva van, hogy sikerüljön.”
Az osztrákok ellen visszatérhet a csapatba a bő keretbe meghívott Máthé Dominik is. A sérülés után felépült jobbátlövő lehet az egyik titkos fegyverünk a 2026. január 15-én kezdődő Eb-n.
|Miniinterjú Palasics Kristóffal
– Milyen érzés ilyen hosszú idő után hazatérni a válogatotthoz?
– Milyenek az első hónapok tapasztalatai a Bundesligában, ahol már régóta szerette volna kipróbálni magát?
– Az osztrákok elleni válogatott mérkőzés következik, mire számít ezen a találkozón?
KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Ausztria–Magyarország, Bécs (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!