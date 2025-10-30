„Fejben nagyon erős” – így látja Chema Rodríguez Máthé Dominik visszatérését
„Fejben nagyon erős” – véli Chema Rodríguez Máthé Dominikról, aki csaknem két évvel ezelőtt volt tagja legutóbb a magyar férfi kézilabda-válogatottnak. A szövetségi kapitány videónkban részletesen is beszél a súlyos térdsérüléséből felépülő jobbátlövőről, valamint arról is kérdezte az NSO Tv, ki(k) veheti(k) át a válogatottól visszavonult Lékai Máté szerepét a csapatban. Emellett az is kiderül, mi a terv az osztrákok elleni felkészülési mérkőzésre.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Andó Arián (Tatabánya)
Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Krakovszki Zsolt (ETO), Pedro Rodríguez (Tatabánya)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Wisla Plock – Lengyelország), Máthé Dominik (Elverum – Norvégia), Ónodi-Jánoskúti Máté (Nimes Gard – Franciaország)
Irányítók: Fazekas Gergő (Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Rennes – Franciaország), Lukács Péter (Elverum – Norvégia), Pergel Andrej (La Rioja – Spanyolország)
Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország)
Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Hári Levente (ETO), Krakovszki Bence (Tatabánya)
Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez