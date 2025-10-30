„Fejben nagyon erős” – így látja Chema Rodríguez Máthé Dominik visszatérését

„Fejben nagyon erős” – véli Chema Rodríguez Máthé Dominikról, aki csaknem két évvel ezelőtt volt tagja legutóbb a magyar férfi kézilabda-válogatottnak. A szövetségi kapitány videónkban részletesen is beszél a súlyos térdsérüléséből felépülő jobbátlövőről, valamint arról is kérdezte az NSO Tv, ki(k) veheti(k) át a válogatottól visszavonult Lékai Máté szerepét a csapatban. Emellett az is kiderül, mi a terv az osztrákok elleni felkészülési mérkőzésre.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Andó Arián (Tatabánya)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Krakovszki Zsolt (ETO), Pedro Rodríguez (Tatabánya)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Wisla Plock – Lengyelország), Máthé Dominik (Elverum – Norvégia), Ónodi-Jánoskúti Máté (Nimes Gard – Franciaország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Rennes – Franciaország), Lukács Péter (Elverum – Norvégia), Pergel Andrej (La Rioja – Spanyolország)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Hári Levente (ETO), Krakovszki Bence (Tatabánya)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez