Máthé Dominik elmondta, milyen állapotban van jelenleg a térde

„Az első két hónapban nagyon jól éreztem magam, s bár tudtam játszani az Elverumban, de októberben voltak nagyobb gondjaim: sokkal fáradtabb voltam mentálisan és fizikailag is” – válaszolta érdeklődésünkre Máthé Dominik arra, milyen állapotban van jelenleg a 2024 januárja óta háromszor is műtött térde.

Videónkban azt is elmondja, mennyire tart a pályán attól, hogy újra elszakadhatnak a szalagjai, illetve miben változtatta meg a játékát a súlyos sérülése. Emellett arról is beszél, milyen volt csaknem két év után újra csatlakozni a magyar férfi kézilabda-válogatotthoz, s pályára lép-e szombaton, az osztrákok elleni felkészülési mérkőzésen.