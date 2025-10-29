Nemzeti Sportrádió

Máthé Dominik elmondta, milyen állapotban van jelenleg a térde

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
Vágólapra másolva!
2025.10.29. 07:22
null
Máthé Dominik csaknem két év elteltével tagja ismét a magyar férfi kézilabda-válogatottnak (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Máthé Dominik
Máthé Dominik csaknem két év elteltével tagja ismét a magyar férfi kézilabda-válogatottnak. Az NSO Tv-nek többek között elmondta, milyen állapotban van a háromszor műtött térde, miben változtatta meg a játékot a súlyos sérülése, s láthatjuk-e a pályán szombaton, az osztrákok elleni felkészülési mérkőzésen.

„Az első két hónapban nagyon jól éreztem magam, s bár tudtam játszani az Elverumban, de októberben voltak nagyobb gondjaim: sokkal fáradtabb voltam mentálisan és fizikailag is” – válaszolta érdeklődésünkre Máthé Dominik arra, milyen állapotban van jelenleg a 2024 januárja óta háromszor is műtött térde. 

Videónkban azt is elmondja, mennyire tart a pályán attól, hogy újra elszakadhatnak a szalagjai, illetve miben változtatta meg a játékát a súlyos sérülése. Emellett arról is beszél, milyen volt csaknem két év után újra csatlakozni a magyar férfi kézilabda-válogatotthoz, s pályára lép-e szombaton, az osztrákok elleni felkészülési mérkőzésen. 

Kézilabda
13 órája

Bánhidi, Sipos és Ligetvári a férfi kézilabda-válogatott három új csapatkapitánya

Chema Rodríguez csapata már a januári Eb-re készül az osztrákok elleni meccsel.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Andó Arián (Tatabánya)
Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Krakovszki Zsolt (ETO), Pedro Rodríguez (Tatabánya)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Wisla Plock – Lengyelország), Máthé Dominik (Elverum – Norvégia), Ónodi-Jánoskúti Máté (Nimes Gard – Franciaország)
Irányítók: Fazekas Gergő (Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Rennes – Franciaország), Lukács Péter (Elverum – Norvégia), Pergel Andrej (La Rioja – Spanyolország)
Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország)
Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Hári Levente (ETO), Krakovszki Bence (Tatabánya)
Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Máthé Dominik
Legfrissebb hírek

Bánhidi, Sipos és Ligetvári a férfi kézilabda-válogatott három új csapatkapitánya

Kézilabda
13 órája

Hanusz Egon szerint nagy érvágás Lékai visszavonulása

Kézilabda
14 órája

Nagy Benedek elmondta, mikor térne vissza kettős ujjtörése után

Kézilabda
Tegnap, 8:25

Európai kézilabdaligák: nyolc magyar gól és kilenc gólpassz Norvégiában

Kézilabda
2025.10.25. 23:27

Imre Bence: Még az Eb előtt szeretném a jövőmmel kapcsolatos kérdéseket lezárni

Kézilabda
2025.10.25. 11:36

Vége a bizonytalanságnak, hosszabbított Imre Bencéék edzője

Kézilabda
2025.10.22. 14:00

Új válogatott versenyt indít az EHF, olimpiai kvótát érhet a jó szereplés

Kézilabda
2025.10.22. 13:21

Férfi kézilabda: bővül a Bajnokok Ligája létszáma, megváltozik a lebonyolítási rend – hivatalos

Kézilabda
2025.10.21. 20:11
Ezek is érdekelhetik