Máthé Dominik elmondta, milyen állapotban van jelenleg a térde

„Az első két hónapban nagyon jól éreztem magam, s bár tudtam játszani az Elverumban, de októberben voltak nagyobb gondjaim: sokkal fáradtabb voltam mentálisan és fizikailag is” – válaszolta érdeklődésünkre Máthé Dominik arra, milyen állapotban van jelenleg a 2024 januárja óta háromszor is műtött térde.
Videónkban azt is elmondja, mennyire tart a pályán attól, hogy újra elszakadhatnak a szalagjai, illetve miben változtatta meg a játékát a súlyos sérülése. Emellett arról is beszél, milyen volt csaknem két év után újra csatlakozni a magyar férfi kézilabda-válogatotthoz, s pályára lép-e szombaton, az osztrákok elleni felkészülési mérkőzésen.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Andó Arián (Tatabánya)
Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Krakovszki Zsolt (ETO), Pedro Rodríguez (Tatabánya)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Wisla Plock – Lengyelország), Máthé Dominik (Elverum – Norvégia), Ónodi-Jánoskúti Máté (Nimes Gard – Franciaország)
Irányítók: Fazekas Gergő (Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Rennes – Franciaország), Lukács Péter (Elverum – Norvégia), Pergel Andrej (La Rioja – Spanyolország)
Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország)
Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Hári Levente (ETO), Krakovszki Bence (Tatabánya)
Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez