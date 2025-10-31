Lukács Péter úgy véli, valamiben már most hasonlóan jó, mint Lékai Máté

Lukács Péter egyáltalán nem tartja magát más stílusú irányítónak, mint amilyen Lékai Máté, sőt, az Elverumban éppen abban fejlődött, ami a magyar férfi kézilabda-válogatottól visszavonuló rutinos játékos legnagyobb erősségének számít. Hogy pontosan miről van szó, az videónkból kiderül, ahogy arról is beszélünk a 23 éves kézilabdázóval, hogyan látja saját helyzetét a válogatottban, hiszen az irányítóposzton igencsak nagy a konkurenciaharc. Emellett szóba kerül az is, mekkora előny, hogy a keretből sokakkal már gyerekkora óta együtt játszik, s kivel a legnagyobb az összhang, illetve ez mennyire alakult ki a norvégiai csapatában Máthé Dominikkel.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Andó Arián (Tatabánya)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Krakovszki Zsolt (ETO), Pedro Rodríguez (Tatabánya)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Wisla Plock – Lengyelország), Máthé Dominik (Elverum – Norvégia), Ónodi-Jánoskúti Máté (Nimes Gard – Franciaország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Rennes – Franciaország), Lukács Péter (Elverum – Norvégia), Pergel Andrej (La Rioja – Spanyolország)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Hári Levente (ETO), Krakovszki Bence (Tatabánya)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez