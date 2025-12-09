Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: háromszor három magyar gól Plockban

B. A. P.B. A. P.
2025.12.09. 08:30
Fazekas Gergő három gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Fazekas Gergő, Szita Zoltán és Ilic Zoran is három góllal vette ki a részét a címvédő Orlen Wisla Plock 36–22-es hazai győzelméből a Gwardia Opole ellen a lengyel férfi kézilabda-bajnokság hétfői játéknapján.

A liga honlapja szerint a Bajnokok Ligája-szereplő Plock 13 forduló után is százszázalékos az élvonalban és három ponttal vezet a Kielce előtt. A BL-ben a Plock a B-csoport harmadik helyén áll 12 ponttal, míg a Szeged a negyedik tíz ponttal.

 

