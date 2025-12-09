Európai kézilabdaligák: háromszor három magyar gól Plockban

A liga honlapja szerint a Bajnokok Ligája-szereplő Plock 13 forduló után is százszázalékos az élvonalban és három ponttal vezet a Kielce előtt. A BL-ben a Plock a B-csoport harmadik helyén áll 12 ponttal, míg a Szeged a negyedik tíz ponttal.