Európai kézilabdaligák: háromszor három magyar gól Plockban
Fazekas Gergő, Szita Zoltán és Ilic Zoran is három góllal vette ki a részét a címvédő Orlen Wisla Plock 36–22-es hazai győzelméből a Gwardia Opole ellen a lengyel férfi kézilabda-bajnokság hétfői játéknapján.
A liga honlapja szerint a Bajnokok Ligája-szereplő Plock 13 forduló után is százszázalékos az élvonalban és három ponttal vezet a Kielce előtt. A BL-ben a Plock a B-csoport harmadik helyén áll 12 ponttal, míg a Szeged a negyedik tíz ponttal.
Legfrissebb hírek
Férfi kézi NB I: tíz góllal verte meg a Szeged a Győrt
Kézilabda
2025.11.23. 20:06
Szerb jobbátlövővel pótolja a sérült Magnus Rödöt a Szeged
Kézilabda
2025.11.22. 16:00
Ezek is érdekelhetik