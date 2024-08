Adam Yates fölényesen nyerte meg a Vuelta eddigi legnehezebb szakaszát

A dél-spanyolországi Sierra Nevada nyugati részét metsző 178.5 kilométeres szakasz második felében három első kategóriás hegy várt a mezőnyre, amelyből a szakasz előtt kidőlt az UAE egyik ásza, Joao Almeida, aki koronavírus-fertőzés miatt feladta a versenyt. Az etap első felében egy 26 fős szökevénycsoport meglógott, közte több hegyimenővel, akik közül az első emelkedőt a francia David Gaudu, a másodikat a brit Adam Yates nyerte meg, miközben a csoport nagy része visszaesett a főmezőnybe vagy a mögé. A piros trikós Ben O’Connor és az összetett győzelemre esélyes Primoz Roglic kivárásra játszott, de Yates, Gaudu és Richard Carapaz egyre közelebb került hozzájuk az összesítésben, sőt, Roglic virtuálisan vissza is csúszott a 2. helyről az ötödikre.

Az utolsó kaptató előtt az első Vuelta-szakaszgyőzelmére hajtó Yates előnye csaknem három perc volt az őt üldöző Carapaz és Gaudu előtt. Carapaz némileg közelebb tudott kerülni hozzá, de így is kétperces előnnyel ért fel az Alto de Hazallanas csúcsra, amelyet még bő 20 kilométeres lejtmenet követett a granadai befutóig. Yates ezzel átvette a vezetést a hegyi pontversenyben Roglictól, és a hajrában sem hibázva fölényesen, 1:39 perccel Carapaz előtt megnyerte az idei Vuelta eddigi legnehezebb szakaszát, miután a szökését nem tudták kontroll alatt tartani a rivális csapatok.

Hátrébb O’Connor, Roglic és Enric Más csak egymásra figyelt, az utolsó emelkedő előtt hat és fél másodperccel maradtak el Yatestől. A nagy hármasból a spanyol Más tudott meglépni, az első két hegyen még az élcsoportban tekerő Jay Vine-t is beérte, de a lejtmenetben majdnem elesett – veszített 20 másodpercet, de visszaült, és megint utolérte Vine-t, valamint Gaudu-t. Roglic viszont nem támadta be O’Connort, együtt haladt az éllovas ausztrállal, s kis csoportjuk segítségével még Másékat is utolérték, négy perc alá csökkentve hátrányukat a befutóig. A csoport sprintjét O’Connor nyerte meg, ezzel kis jóváírást is szerzett, Roglic a célban visszakerült a második helyre.

Yates a 27. helyről a hetedikre zárkózott fel, a hátránya öt és fél perc O’Connor mögött.

A Vismából Wout van Aert ugyan benne volt a nagy szökevénycsoportban, de az elsők között csúszott vissza a főmezőnyhöz. Sepp Kuss a hegyeken O’Connoréktól is lemaradt, Roglicéktól is majdnem két percet kapott. Valter Attila az 50. helyen zárta a szakaszt, az összetettben a 42. helyen áll.

A mezőny a forró dél-spanyolországi szakaszokat követően a hétfői szünnapon északra utazik, a keddi 10. etap a spanyol–portugál határnál, az Atlanti-óceán partján fekvő Ponteareasból indul majd.

79. VUELTA A ESPANA

9. szakasz (Motril–Granada, 178.5 km)

1. Adam Yates (brit, UAE Emirates) 4:42:28 óra

2. Richard Carapaz (ecuadori, EF Education) 1:39 perc hátrány

3. Ben O’Connor (ausztrál, Decathlon AG2R) 3:45 p h.

…50. Valter Attila (magyar, Visma-Lease a Bike) 23:32 p h.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. (piros trikóban) Ben O’Connor 36:09:36 óra

2. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-Bora) 3:53 p h.

3. Richard Carapaz 4:32 p h.

…42. Valter Attila 40:50 p h.