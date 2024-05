Tadej Pogacar: Ha a Touron is ilyen lábaim lesznek, nem lesz gondom

Tulajdonképpen egy pillanatig nem lehetett kérdéses, hogy Tadej Pogacar a legerősebb az idei Giro d’Italia mezőnyében, a szlovén a 2. szakasz után átvette az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót és a római célig már nem is hagyta, hogy levegyék róla – nem is nagyon volt rá reális esélye senkinek… Már jóval a Giro előtt köztudott volt, hogy Pogacar idén az Olasz kör után az általa korábban már kétszer megnyert Tour de France-on is rajthoz áll, s azon is megpróbál az összetett élén végezni a június végén startoló versenyen. Hasonlóra, hogy egy bringás egy évben az Olasz és a Francia körversenyt is megnyerje, legutóbb 1998-ban volt példa, a legendás Marco Pantaninak sikerült a bravúr.

„Nem igazán találom a szavakat, hogy itt lehetek Rómában a Colosseum előtt és a magasba emelhetem a trófeát. Fantasztikus három hetem volt, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek – kezdte Pogacar a díjátadó után és nyilván az egy hónap múlva kezdődő Tourt, illetve az addigi időszakot sem kerülte ki a folytatásban. – Azt hiszem, most egy hét lazább, pihenősebb időszakom lesz, egy kis kávézás, egy kis sütizés. Utána viszont magaslati edzőtáborba megyünk és keményen odatesszük magunkat, hogy még egy kicsit tudjunk javítani a szintünkön, ha lehetséges. Azt hiszem egyébként, hogy ha a Tour de France-ra olyan lábakkal érkezem meg, amilyenek most vannak, nem lesz gondom a versenyzéssel. A legfontosabb viszont most tényleg az, hogy pihenjek és regenerálódjak.”

Az idei Tour de France-on Pogacar mellett indul még honfitársa, a 32 éves, háromszoros Vuelta- és egyszeres Giro-győztes Primoz Roglic, az egyszeres Vuelta-győztes Remco Evenepoel, illetvet a szintén kétszeres Tour-győztes dán Jonas Vingegaard is, ám nagy kérdés, hogy a trió milyen állapotban, lesz: mindhárman megsérültek ugyanis áprilisban a Baszk körversenyen történt súlyos bukásban, s azóta nem indultak egy versenyen sem. Előbbi kettős a hétvégi Critérium du Dauphinén tér vissza, Vingegaard azonban csak a Tour első szakaszán.