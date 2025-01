Az árral szemben: portré Lois Opendáról

A labdarúgás csodálatos sportág, mélyszegénységben élő gyerekek millióinak mindennapjait teszi örömtelivé, később pedig a szerencséseknek, a szorgalmasoknak és a kiemelkedően tehetségeseknek új távlatot nyithat meg: megélhetési lehetőséget. Manapság rengeteg profi játékosról tudható, hogy a foci jelentette az egyetlen kiutat a nyomorból, s gyakran túlzónak, közhelyesnek is tűnhet egy-egy hasonló karriertörténet a kívülállóknak. Lois Openda esetében azonban kijelenthető: a futball nemcsak az ő, a családja életét is megmentette.

2000. február 16-án látta meg a napvilágot Liege-ben marokkói édesanya és kongói édesapa gyerekeként. Születését követően nem sokkal a családfő magára hagyta a famíliát, Lois csak huszonévesen ismerte meg az apját. Az anyukája, Mariame több állásban dolgozott, hogy megkeresse a napi betevőt négy gyerekének. A rendkívül csenevész, sokat betegeskedő kis Lois egy évig kórházban is volt hörghurut és asztma szövődményei miatt. Egyik bátyjával együtt kezdett el futballozni a helyi a Patro-Othée FC csapatában, s edzőinek azonnal szemet szúrt óriási küzdeni akarása – s hogy csak úgy ragadt a lábához a labda. Hamar szintet lépett, kilencévesen a nála négy évvel idősebb játékosok ellen lépett pályára, tizenegy évesen pedig csatlakozott az RFC Liege-hez.

Az RB Leipzig magyar játékosai közül Gulácsi Péterrel is remek a viszonya

Nagy álma volt, hogy a helyi nagyágyú, a Standard Liege labdarúgója legyen, el is ment próbajátékra, de nem nyert felvételt az akadémiára, azonban nem adta fel, egy évvel később az újabb próbajáték után már szerződést kapott. A „vörösök” utánpótláscsapatában csak úgy ontotta a gólokat, 2015-ben pedig a Club Brugge labdarúgója lett. Első hónapjai rendkívül keserűen teltek, hiányzott az otthona és a flamand nyelv elsajátítása is nehézséget okozott neki, de idővel sokat javult a közérzete, s csakhamar bemutatkozott Belgium korosztályos válogatottjában is.

A Brugge felnőttcsapatában 18 esztendősen játszott először Ivan Leko vezetőedző irányítása alatt, 2018. szeptember 18-án a Borussia Dortmund ellen pedig a Bajnokok Ligájában is pályára léphetett. Első gólját a klub színeiben 2019. február 3-án a Gent elleni bajnokin szerezte meg. A 70. percben állt be, majd egy perccel később betalált, csapatának pedig a gólnak köszönhetően sikerült értékes pontot rabolnia. 2019. május 19-én, az idény utolsó bajnoki mérkőzésén a Royal Antwerp FC ellen (3–2) duplázott, a győzelemmel 50 ponttal a tabella második helyen zárt együttese. A biztató bemutatkozó évadát követően a 2019–2020-as idényt új edzővel, Philippe Clement-nal kezdte el a gárda, aki – Lois kifejezett kérése ellenére – szélsőként számolt vele. Viszonyuk gyorsan elmérgesedett, a frusztrált csodagyerek a következő 15 Jupiler League-találkozón gólképtelen maradt, így 2020 nyarán egy évre kölcsönadták a holland Vitesse együttesének.

Erőszakos csatár, a védők „agyára megy” – Willi Orbánéra szerencsére csak edzésen

A környezetváltozás és a posztváltás láthatóan jót tett neki: a kissé szertelen ifjoncból, az Eredivisie legizgalmasabb játékosa lett egy esztendő leforgása alatt. Fantasztikus cselei, fifikás passzai és bombagóljai (33 bajnokin 10-szer volt eredményes) hétről hétre élményszámba mentek. Az igazi áttörést viszont a következő esztendő hozta meg neki: a Vitesse ismét kölcsönvette, 18 találatával az első osztály góllövőlistájának második helyén végzett, és Európában is letette a névjegyét, három góljával s két gólpasszával segítette a gárdát a Konferencialiga-nyolcaddöntős szerepléshez.

Meglepő volt tehát, hogy ilyen sziporkázó periódus után anyaegyesülete 2022 nyarán nem tartott igényt rá, sőt, mai futballárfolyamon számítva potom összegért, mindössze 10 millió euróért adta el a francia Lensnak. Új csapatában pedig rögtön bekezdett, a harmadik és a hatodik forduló között négy egymást követő mérkőzésen is betalált, a 13. körben a Toulouse ellen pedig, miután a kispadon kezdte a mérkőzést, a második félidőben megszerezte pályafutása első mesterhármasát is, amivel klubja 3–0-ra megnyerte az összecsapást. A télen bemutatkozott (hosszas huzavona után, mivel marokkói válogatott is lehetett volna az édesanyja révén) világversenyen is, bár a világbajnokság csúfosan zárult a belgáknak – Roberto Martínez szövetségi kapitány Jamie Vardy stílusához hasonlította a játékát. A tavasza is eseménydúsan telt, 2023 márciusában örökre beírta magát a futballhistóriába, a Clermont ellen (4–0) mindössze négy perc harminc másodperc leforgása alatt vágott hármat,

ezzel pedig a Ligue 1 történetének leggyorsabb triplázását érte el (a csúcsot addig a kongói válogatott Matt Moussilou tartotta, aki a Lille színeiben 4 perc és 43 másodperc alatt szerzett mesterhármast az Istres elleni 8–0 alkalmával 2005 áprilisában). A találkozó utolsó góljánál Alexis Claude-Maurice-nak ő adta a gólpasszt, így felnőttkarrierje során először négy találatban vállalt szerepelt egy meccsen. A következő hétvégén a tabella utolsó helyén álló SCO Angers ellen duplázott (3–0), 14. bajnoki góljával pedig az évezred legeredményesebb Lens-játékosa lett. Kiugró teljesítményével a társait is húzta magával, s az évad utolsó harmadában még magasabb sebességi fokozatba kapcsolt: 21 találattal zárta a bajnokságot. Georges Lech 1966–1967-es évadban szerzett 25 gólja óta nem látott ilyen eredményes csatárteljesítményt a lensi publikum, a csapat pedig a második helyen végzett, csupán egy ponttal lemaradva a PSG-től. Csodás játéka nem maradt jutalom nélkül: Kylian Mbappé, Lionel Messi, Jonathan David és csapattársa, Seko Fofana mellett az UNFP Trophées-díjátadón jelölték a idény legjobb játékosa cím top ötös listájára, illetve beválogatták az évad legjobb tizenegyébe is csapattársai, Seko Fofana, Brice Samba és Kevin Danso mellett.

Ahogy eddigi karrierje során folyamatosan, 2023 nyarán is a szintlépés mellett döntött. Július 14-én távozott a Lenstól az RB Leipzighez, és ötéves szerződést írt alá 43 millió euróért és 6 millió euró bónuszért, amivel egyszerre lett a francia együttes rekordeladása és a lipcseiek rekordvásárlása. Sokan féltették a Bundesliga nagyobb iramától és magasabb technikai szintjétől, de a 24 éves csillag gyorsan elhallgattatott minden kétkedőt, sőt még a legmerészebb elvárásokat is túlteljesítette.

Első idényében a lipcseiek húzóembere volt, megdöntötte gól- és gólpasszrekordját, 24-szer volt eredményes és mellé adott 7 gólpasszt is. Az RB Leipzig gyors átmenetekre épülő játékába tökéletesen illik, az idei pontvadászatban is az együttes aduásza, jó eséllyel karrierje során először két számjegyű gól+gólpassz mutatóval zár – nem csoda, hogy a mértékadó Transfermarkt 60 millió euróra taksálja a piaci értékét. De ami ennél is fontosabb, évenkénti öt és fél millió eurós szerződésének köszönhetően bőkezűen tudja támogatni testvéreit és az édesanyját is.

Született: 2000. február 16., Liege

Állampolgársága: belga, marokkói

Sportága: labdarúgás

Posztja: csatár

Klubjai: Club Brugge (belga, 2018–2022), Vitesse (holland, 2020–2022 – kölcsönben), Lens (francia, 2022–2023), RB Leipzig (német, 2023–)

Válogatottsága/góljai: 26/3

Kiemelkedő eredményei: belga bajnok (2020), belga Szuperkupa-győztes (2018), német Szuperkupa-győztes (2023) NÉVJEGY – LOIS OPENDA

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. január 18-i lapszámában jelent meg.)