Itália megfakult emlékei – bemutatjuk Tóth Potya István hagyatékát, 3. rész

Huszonhárom éves sem volt Francesco Frione, az Ambrosiana-Inter csatára, amikor egy 1935-ös Napoli elleni idegenbeli mérkőzésről hazaérve tüdőgyulladást kapott és meghalt. Az uruguayi-olasz származású oriundót, a Milánóban Weisz Árpád edző felfedezettjeként berobbanó csatárt hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára, és a családban fennmaradt fényképek tanúsága szerint jelen volt az eseményen Tóth Potya István is.

A korszakos edző honfitársa, Weisz előtt, 1931–1932-ben vezette az Ambrosiana-Intert, és a temetés alapos fotódokumentációja alapján gyanítható, hogy dolgozott együtt a fiatalon elhunyt labdarúgóval is. Az 1945 februárjában, 53 évesen kivégzett tréner a milánói nagy klub mellett három időszakban (1930–1931, 1934–1936, 1938–1939) irányította a Triestinát is. A hagyatékát bemutató sorozatunk harmadik, záró részében az olaszországi emlékeire fókuszálunk, felvillantva néhány darabot becses éremgyűjteményéből és a nála megőrzött korabeli karikatúrákból is.

Az Ambrosiana-Inter magyar edzője fotóalbumába beragasztott egy képpárt a tüdőgyulladás áldozatául esett játékosról – egyet mezben, egyet civilben

A korábbi Ferencváros- és Újpest-edző trieszti csapata az 1930-as évek közepén

Kettős mérkőzést játszott a magyar nemzeti csapat 1912 nyarán Moszkvában: július 12-én 9:0-ra, két nappal később – immár Tóth Potyával a csatársorban – 12:0-ra győzött az orosz válogatott ellen. Érdekesség, hogy az eltérő naptárszámítás miatt az emlékérem hátoldalán különbözik a mérkőzések orosz dátuma a magyar sportstatisztikákban rögzítettektől

Az 1908–1909-es idény II. osztályú bajnokságának aranyérmét még a Nemzeti SC támadójaként nyerte el Tóth Potya. Az elülső oldalon latin nyelvű felirat olvasható: „Lodi pro patria”, „Dicsőség a hazának!”

A háborús körülményekhez igazodó hadi bajnokság Ferencvárossal nyert 1918-as ezüstérme, a hátoldalon névre szignózva: „Pista

Tóth Potya István találkozása a stadionban egy hatósági személlyel a Mussolini-korszak idején