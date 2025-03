Továbbra is együtt készülnek az olimpiai negyedik női kenupáros tagjai

Az Európa-bajnok szegedi egység egy éve, nem sokkal a második válogató előtt alakult meg, Nagy Bianka szerint azóta is viszi őket a lendület, szeretnének tovább fejlődni. A 24 éves kenus a hétvégén tért haza a törökországi edzőtáborból, ahol elmondása szerint sikerült elvégeznie a betervezett munkát.

A magyar szövetség honlapja felidézte, hogy a kétszeres Eb-győztes versenyző számára nem indult könnyen az előző év, hiszen az első válogatón kétszáz egyesben csak hatodik lett, ötszáz párosban pedig Takács Kincsővel negyedikként zártak. Az egyest ezután „el is engedte”, míg párosban a második válogatóra már klubtársával, Kiss Ágnessel állt rajthoz és nem csak azt a versenyt, hanem a szétlövést is megnyerték, így bekerültek az olimpiai csapatba. Párizs előtt a szegedi Eb-n számukra abszolút hazai pályán is győzni tudtak (mellette kétszázon egy harmadik helyet is bezsebeltek), majd következhetett karrierjük eddigi legnagyobb versenye. A francia fővárosban végig harcban voltak az éremért, végül a kínai, az ukrán és a kanadai hajó mögött negyedikként értek célba.

„Egy minimális hiányérzet szerintem mindig lesz bennünk, de én nagyon tudom értékelni és meg tudom becsülni ezt a negyedik helyet, és egyébként ezek a visszajelzések is. Tudok örülni neki, és remélem, hogy ahogy még jobban telik majd az idő, egyre jobb lesz az egész” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy még nagyon friss ez a páros és bár Los Angeles még messze van, úgy érzi, hajtja őket a bizonyítási vágy.

„Nem érzem azt, hogy ki kéne venni egy hosszabb pihenőt. Visz a lendület, érzem, hogy ebben sokkal több van. Ha négy évben gondolkozik az ember, akkor még tényleg messze az olimpia. Én most próbálom másképp felfogni ezt, a következő világversenyeket tűztem ki célul” – mondta.

Belekben az egyes edzések és a kondi mellett, Fürdök Gábor vezetésével már a páros foglalkozásokat is megkezdték.

„Három hete elkezdtük összerakni, heti két edzést csinálunk. Új hajót is próbálunk, tesztelünk, egyelőre úgy gondolom, hogy bevált, sőt azt mondom, lehet, hogy le is fogjuk cserélni a régi hajónkat, de még bármi lehet. Most elkezdjük a pályamenéseket, abból látni fogjuk az idők alapján is, hogy hol tartunk. Én úgy gondolom, hogy ott tudjuk folytatni, ahol tavaly kiszálltunk a hajóból és ez mindenképpen pozitív” – árulta el.

Szerinte az is előnyt jelent számukra, hogy több idejük van összerakni a pályát, mint egy évvel ezelőtt.

„Nem vagyunk elkésve semmivel, nem az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Tavaly is lett volna még benne, ha kicsit több időnk van, de ennek ellenére nagyon szép eredményeket értünk el. Szerintem mindkettőnkben volt egy hatalmas bizonyítási vágy és pont az idő rövidsége miatt extrát nyújtottunk. Most ilyen hatalmas ugrásra nem számítok, mert tavaly is egy egészen magas színvonalat ütöttünk meg, de mindenképp szeretnénk fejlődni és szerintem jó úton járunk” – fejtette ki.

Nagy Bianka számára abszolút a páros élvez prioritást, bár a felkészülési programban leírtak szerint az április végi, május eleji válogatón kétszáz és ötszáz egyesben is el kell indulnia.