A Párizsból hazatérő kenu ketteseink fölényesen győztek a szolnoki ob-n

Mielőtt Szolnok felé vennénk az irányt, gondolatban maradjunk még kicsit Párizsban, mert van mire visszatekintenünk. Noha aranyból ezúttal nem jutott a magyar küldöttségnek, a hét érem (négy ezüst, három bronz) magáért beszél, sokatmondó, hogy 1976 óta először minden szám döntőjében volt egységünk. Az erős mezőnyben nagyon kis különbségek döntöttek, a Pupp Noémi, Fojt Sára női kajak kettesünk holtversenyben lett bronzérmes, a Kiss Ágnes, Nagy Bianka kenu kettesünk viszont úgy végzett a negyedik helyen, hogy nagyon közel volt a dobogóhoz.

És akkor vissza a Tiszára, merthogy Kissnek és Nagynak nem sok pihenő jutott (leginkább semennyi), már az országos bajnokság szerdai első napján vízre szálltak. A táv a párizsi duplája volt, vagyis 1000 méter, de a szegedi duó végig bírta erővel és fölényesen győzött, csaknem négy másodpercet vert az ezüstérmes Zagyvai Borka, Benkucs Kíra kettősre.

A férfiaknál is volt olimpikon egységünk ebben a számban, Adolf Balázs és Fejes Dániel átmentette párizsi formáját Szolnokra. Ők is megküzdöttek a rekkenő hőséggel, de jól építették fel a pályát, nem forgott veszélyben a győzelmük. Az egyest már érthető módon nem vállalták be, a 2004-es születésű Uhrin Dávid szerezte meg az aranyérmet, aki kenu négyesben Koczkás Dáviddal, Lugosi Gergellyel és Slihoczki Ádámmal is az első helyen ért célba. A hölgyeknél Bragato Giada esélyeshez méltó versenyzéssel nyerte meg a döntőt.

A kajakosok királyszámában a Párizsban ezüstérmes Varga Ádám és a bronzérmes Kopasz Bálint egyaránt hiányzott a mezőnyből, távollétükben Erdőssy Csaba győzött, aki terhelésből érkezett, megjárta a maratoni Európa-bajnokságot. A nőknél Kőhalmi Emese kimagaslott a mezőnyből, a másodikként célba érő Rendessy Eszterre csaknem négy, a harmadik Csikós Zsókára tizenkét másodpercet vert.

Már a szerdai nyitó napon sem unatkoztunk, de csütörtökön tényleg beindul a nagyüzem, újabb olimpikonok szállnak vízre a Holt-Tiszán. Az ezüstérmes kajakos, Nádas Bence öt versenyszámban is rajthoz állhat, a kenus Takács Kincső neve három szám nevezési listáján szerepel, a slusszpoént pedig a K–4 200 méter jelenti, ugyanis Nádas, Csizmadia Kolos és Tótka Sándor egységében versenyzőink felkészítője, Hüvös Viktor lesz a negyedik tag.

KAJAK-KENU

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZOLNOK

Férfiak. 1000 m. K–1. Országos bajnok: Erdőssy Csaba (Graboplast Győri VSE) 3:46.80, 2. Béke Kornél (MTK) 3:47.09, 3. Péli Zoltán (Hármaspálya Sportegyesület) 3:48.92. K–2. Ob: Vajda Bence, Szántói Szabó Tamás (Atomerőmű SE, Vasas SC) 3:23.99, 2. Kollek Bálint, Hidvégi Hunor (Kovács Katalin Akadémia) 3:24.28, 3. Noé Zsombor, Noé Bálint (Központi Sport- és Ifjúsági SE, Budapest Honvéd SE) 3:24.81. K–4. Ob: Noé Zs., Noé B., Kulifai Tamás, Szántói Sz. T. (Központi Sport- és Ifjúsági SE, Budapest Honvéd SE, MTK, Vasas SC) 3:06.96, 2. Arádi Álmos, Mitring Olivér, Kolozsvári Brúnó, Erdőssy Csaba (Graboplast) 3:07.47. C–1. Ob: Uhrin Dávid (Merkapt-Mekler László SE) 4:15.38, 2. Slihoczki Ádám (DKSE Dunaújváros) 4:18.00, 3. Mészáros Milán (UTE) 4:20.24. C–2. Ob: Fejes Dániel, Adolf Balázs (Budapest Honvéd SE, FTC) 3:47.01, 2. Kollár Kristóf, Juhász István (Atomerőmű SE) 3:49.38, 3. Buday Domonkos, Uhrin Dávid (Törökbálint Kenusiskola, Merkapt-Mekler) 3:54.20. C–4. Ob: Koczkás Dávid, Uhrin, Lugosi Gergely, Slihoczki (Merkapt-Mekler, DKSE) 3:35.79, 2. Mészáros, Korisánszky Dávid, Fekete Ádám, Mitoropoulos Iliász (UTE, MTK, UTE, UTE) 3:39.78, 3. Molnár Csanád, Gyányi Milány Szilágyi Balázs, Gyányi Levente (MVM Szegedi Vízisport SE) 3:42.68

Nők. K–1. Ob: Kőhalmi Emese (Kovács Katalin Akadémia) 4:08.47, 2. Rendessy Eszter (UTE) 4:12.41, 3. Csikós Zsóka (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 4:20.40. K–2. Ob: Szegedi Angelina, Pető Hanna (Kis-Duna SE, City-Gas Tiszafüred SE) 3:58.43, 2. Sinkó Panna, Csépe Panna (Lágymányosi Spari Vízisport, UTE) 4:04.97, 3. Decsi Dorina, Hadvina Dóra (Szolnoki KKK) 4:05.83. K–4. Ob: Kiskó Réka, Csikós, Decsi, Hadvina (KSI SE, mindhárom Szolnoki KKK) 3:37.24, 2. Kmetyó Klaudia, Hölgye Dorina, Mészáros Anna, Józsa Hanna (UTE) 3:38.84, 3. Szulovszky Petra, Szendy Lilla, Horváth Maja, Tóth Diána (MTK) 3:40.75. C–1. Ob: Bragato Giada (Tiszaújvárosi KKSE) 4:49.26, 2. Csorba Zsófia (UTE) 4:51.39, 3. Kisbán Zsófia (Lágymányosi Spari Vízisport) 4:52.02. C–2. Ob: Nagy Bianka, Kiss Ágnes (MVM Szegedi VSE) 4:36.91, 2. Zagyvai Borka, Benkucs Kira (Váci Karakán, Merkapt-Mekler) 4:40.90, 3. Sárkány Réka, Bernáth Eszter (Merkapt-Mekler) 4:48.76