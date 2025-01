„Kissé csalóka a tabella” – élen a Volán, de Szélig Viktor mértéktartásra int

– Furcsa kettősséget él meg a Volán, bár az elmúlt hetekben akadozott a játéka, továbbra is vezeti az ICEHL tabelláját.

– Kissé csalóka a tabella, becsapnánk magunkat, ha a jelenlegi állást nézve túlságosan elégedettek lennénk – mondta a Nemzeti Sportnak Szélig Viktor, a Hydro Fehérvár AV19 általános igazgatója. – Mindig azt kell figyelni, miben kell még fejlődni, mit csinálhatunk még jobban. Fontos faktor a gárda teljesítményében, hogy a sérülések miatt a sorok ritkán tudnak huzamosabb ideig együtt játszani, gyorsan kell mindenkinek alkalmazkodnia az új szituációkhoz. Ha őszinték akarunk lenni, a múlt heti két győzelmünk nagyban köszönhető a két kapusunknak, Rasmus Reijola és Horváth Dominik is remekelt, ha nem védenek kimagaslóan, lehet, nem zárunk hat ponttal. Persze ez egy jó csapat ismérve is, ha akadozik a játék, a kapusaink tudnak olyan teljesítményt nyújtani, amivel jönnek a győzelmek.

– A hullámzó forma menyire nyugtalanító a rájátszás közeledtével? Igaz, közben szerencsére a sérültek lassan visszatérnek.

– Jó, hogy visszatérnek, de senki sem várhatja el tőlük azt, hogy többhetes kihagyás után rögtön csúcsformában legyenek. A szakmai stáb folyamatosan nézi, miben kell még fejlődni, nemsokára vége az alapszakasznak, lassan olyan játékot kellene mutatnunk, amellyel a rájátszásban minél tovább jutunk, ott minden apró részlet döntő lehet. Oda-vissza hokival, sok eladott koronggal, abban bízva, hogy a kapusaink jól védenek, nem életbiztosítás nekivágni a rájátszásnak.

– Bartalis István idényének vége, Anze Kuralt visszatérésére még várni kell – terveznek-e igazolást a sérülések miatt?

– A kevésbé szerencsés tény ebben a szerencsétlen helyzetben az, hogy többségében magyar játékosok estek ki, akiket nem tudunk pótolni a piacról, hiába igazolnánk külföldieket, tíznél több nem játszhat egy mérkőzésen, és már így is elértük a légiósok maximális számát. A FEHA19 csapatából felkerülő srácok megállják a helyüket, jól csinálják a dolgukat, nem lehet panasz a teljesítményükre.

Erdély Csanád visszatér

2024. november 24. Ezen a napon lépett legutóbb jégre Erdély Csanád, a Hydro Fehérvár AV19 magyar válogatott csatára, a Graz 99ers elleni meccsen egy alattomos ütközés következtében megsérült a csigolyája.

„Az első néhány hét nem volt egyszerű, nyakrögzítőben kellett élnem a mindennapjaimat – mondta a klub hivatalos honlapjának Erdély. – Ezt követően kissé felgyorsultak a folyamatok, a rehabilitáció mellett az elmúlt két-három hétben már jégen is edzettem. Az erőnlétem is nagyjából visszatért, de a legnagyobb erőpróba a mérkőzés lesz, azt a terhelést semmivel sem lehet pótolni. Úgy érzem, készen állok, már nagyon várom, hogy újra jégre lépjek. Az itthoni, karácsony környéki mérkőzéseken már nagyon játszottam volna, de be kellett látnom, türelemre van szükségem.”

Fotó: Dömötör Csaba

A Volánra olaszországi túra vár a héten, pénteken az Asiago, szombaton a Bolzano vendégeként lép jégre, mindkét alkalommal 19.45-ös kezdéssel. A kék-fehéreknek most jön az alapszakasz utolsó, hét mérkőzésből álló szakasza. Az előzőt etapot 11/7-tel zárta Kiss Dávid együttese.

„Az alapszakasz hajrája következik, kemény menet lesz, és nem is feltétlenül a meccs­számra gondolok, hanem az ellenfelek minőségére. Az előttünk álló túra második állomásán a Bolzano vendégei leszünk, szeretnénk erőt demonstrálni és megnyerni azt a mérkőzést, az is hatpontos találkozó lesz. A hétvége mindkét összecsapásába megfelelő mentalitással kell beleállnunk, két teljesen különböző stílusú csapat ellen játszunk. Az Asiago elleni mérkőzés a kötelező győzelem kategóriája, kell nekünk az a három pont. A Bolzano ellen nyertünk már idén idegenben, igaz, Székesfehérváron visszavágott azért a vereségért.”