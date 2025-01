Erste Liga: a BJAHC nyerte az élmenők csatáját

AZ ALAPSZAKASZ HAJRÁJÁHOZ ÉRT a magyar központú Erste Liga idénye is, néhány fordulóval a vége előtt még szinte minden kérdés nyitva, a Dunaújvárosi Acélbikákon kívül három-négy együttes is lecsúszhat a rájátszásról, az alapszakasz-győzelemért pedig nagy harc várható a Gyergyói HK, valamint a BJAHC között. Ez utóbbi párharcnak volt fontos állomása a két csapat rangadója péntek este: ha az erdélyi gárda nyert volna a Vasas Jégcentrumban, szinte biztossá válik, hogy megnyeri az alapszakaszt.

Az első harmadban Imre Patrik révén vezetett is a GYHK, ám még ebben a húsz percben jött a válasz Ethan Somoza révén. A középső játékrészben nem kímélték egymást a felek, összesen hat gólt láthattak a szurkolók, az utolsó játékrésznek 4–4-ről vágtak neki a csapatok. A záró etapban Kangyal Balázs együttese tudott higgadtabb maradni, Keresztes Levente, valamint Nagy Gergő góljával a fővárosi alakulat nyert, ezzel pedig harcban maradt az alapszakasz első helyéért.

A középmezőnyben a forduló nagy vesztese a FEHA19, az akadémisták hazai környezetben kaptak ki 2–0-ra a Csíkszeredától, így Tokaji Viktor gárdája jelenleg nem tagja a legjobb nyolcnak. A DVTK alaposan megszórta a Brassót, a Jegesmedvék 5–0-ra verték meg a Coronát, a második játékrészben négyet kapott a rossz formában lévő címvédő. A Ferencváros nyolcat hintett a Dunaújvárosnak, az UTE pedig fontos lépést tett a rájátszás felé vezető úton, hazai pályán nagy csatában 4–3-ra legyőzte a DEAC-ot.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

UTE–DEAC 4–3 (1–1, 3–1, 0–1)

Újpest, 473 néző. V: Nagy A., Rencz, Váczi, Kovács P.

UTE: Rajna – Sol, Luza / Franyó, KISS D. (2) / Tornyai, Rósa / Kovács S. – Kiss P., MCNULTY 1, Laskawy (1) / Walker (1), STEVENSON 1 (1), DANSEREAU 1 (1) / VÉRTES 1, Pelech, Kovács A. (1) / Szabó Rácz, Páterka, Szalma. Edző: Jason Morgan

DEAC: Szeles – Usztyinyenko, Szmirnov / Kloz, Dobmayer / Jeliszejev, Bukor – MOZER 2, GALOHA (2), CULIGIN (2) / Mihalik G., Novotny, Mihalik A. / BUCSKIN 1, Kreisz (1), Shenfeld (1) / Jakabfy Cs., Kozma. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 29–37

Emberelőny–kihasználás: 3/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Nehéz helyzetben vagyunk, ezért nagyon fontos három pontot szereztünk. A második harmadtól elkezdtünk dolgozni, a letámadások működtek, az egy-egy elleni párharcokból is mi jöttünk ki jobban, tudtuk tartani a vonalakat, szépen lassan átvettük az irányítást. A speciális egységeket is kiemelném, betaláltunk emberelőnyből, nem kaptunk gólt hátrányból. Rajna Miki ezúttal is számos bravúrral segített minket.

Vaszjunyin Artyom: – Sok okot lehet felhozni, hol ment el a mérkőzés, először is ajándékoztunk négy gólt az ellenfélnek. Olyan hibákat követtünk el, amiket nem szoktunk, a védekezésünk kritikán aluli volt, főleg a második harmadban. Az első és a harmadik játékrészben kellett volna gólokat lőnünk, akkor egyszerűbb lett volna, hiszen akkor sokkal többet lőttünk kapura. Kellett egy ilyen pofon a playoff előtt, megérdemeltük a vereséget.

DVTK JEGESMEDVÉK–CORONA BRASOV (romániai) 5–0 (1–0, 4–0, 0–0)

Miskolc, 1120 néző. V: Juhász G., Vincze P., Sábián, Gebei B.

DVTK: PRATÁK– Szirányi (1), Szathmáry / MASELLA 1, Vojtkó / SZALAY 1, Shkrabau / Sánta – BERDNYIKOV 1 (2), RÉTFALVI (3), Zitnyi (1) / Hunt (1), PINEO 1, Doyle / FARKAS M. 1, Csiki (1), Nemcsinov / Kulesov, Lövei, Blasko. Edző: Láda Balázs

BRASSÓ: Tőke (Polc) – Williams, Willets / Boriszenko, Farkas T. / Bors, Gajdó T. – Valchar, CORNET, Van Wormer / Levin, Welsh, KÓGER / Szkacskov, Kovács M., Zagidullin / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B., Szabó K. Edző: Strenk Hunor

Kapura lövések: 33–22

Emberelőny–kihasználás: 3/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe, fontos volt, hogy az elején emberelőnyben betaláltunk és így mentünk a szünetre. A második harmadban ismét jól dolgozott az egyik speciális egységünk, extrát is adott hozzá egy góllal. Ezt követően kihasználtuk a Brassó rövidzárlatát. Viszont öt nullánál megváltozott kicsit a játék képe, a szünetben rendet kellett tenni a fejekben, ez sikerült is. A harmadik harmadra úgy jöttünk ki, ahogy kellett, egységes csapatként.

Strenk Hunor: – Ez megint egy keserű pirula, amit le kell nyelnünk. A játék képe alapján talán nem volt öt gól közte. Sajnos a második harmad a gyenge pontunk ebben az évadban, egy-két gyors bekapott gól el is döntötte a meccset, ráadásul úgy, hogy hét kimagasló minőségű helyzetünk volt, mégis négy nullára elveszítettük ezt a harmadot, ez fájdalmas volt.

FEHA19–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 468 néző. V: Varjú, Haszonits, Gottlibet, Varjó-Bartal.

FEHA19: Melnyicsuk – Bajkó, Horváth Donát / Nagy D., Csollák / SZABÓ P., Salamon / Erdőhelyi, Balázsi – ZEZELJ, Dobos, Farkas L. / Németh Z., Hakanen, SZITA / Siftar, Keresztes, Antonijevics / Balasits, Alapi, Szöllősi. Edző: Tokaji Viktor

CSÍKSZEREDA: ADORJÁN– Davis, Ferencz-Csibi / SALLÓ (1), Láday (1) / Kovács E., Casaneanu – Péter (1), Részegh, Taraszov / Rokaly Sz., Rokaly N., BECZE 1 / Silló, Reisz, Fodor Cs. / Márton (1), BÍRÓ 1. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 30–29

Emberelőny–kihasználás: 3/0, ill. 3/0

BUDAPEST JAHC–GYERGYÓI HK (romániai) 6–4 (1–1, 3–3, 2–0)

Vasas Jégcentrum, 683 néző. V: Soós D., Németh M., Kis-Király, Szabó D.

BJAHC: Farkas R. – Horváth M., Pozsgai (1) / SZABÓ B. (2), Dóczi Zs. / Varga A. (1), Roach / Boros – Sofron (1), KERESZTES L. 1, Schlekmann / BLACKWATER 1, NAGY K. (1), Molnár B. / SOMOZA 1, NAGY G. 2 (1), Santerno (1) / Ravasz Cs. 1, Weidemann, Tóth R. Edző: Kangyal Balázs

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen, Jalasvaara / Mesikämmen, Fejes (1) / Rasmond, IMRE 1 (1) – Orban (1), SÁRPÁTKI 1 (1), BODÓ 1 (1) / Vincze P., Császár (1), VAYRYNEN 1 (1) / Sándor-Székely, Tranca, Szigeti / Ádám, Csiszer, Simon L. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 34–39

Emberelőny–kihasználás: 3/0, ill. 4/0

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–FTC-TELEKOM 1–8 (0–4, 0–4, 1–0)

Dunaújváros, 205 néző. V: Gebei, Korbuly, Kocsány, Muzsik.

DAB: Sági Máté (BEJÓ) – Sysak, Leiter / Kluuskeri, Jurkovics / Faith, Bánki – Jensen, Just 1, Watkins (1) / Sági Martin (1), Ritter, Hári / Csémi, Mazzag, Green / Sári, Zorin, Szűcs. Edző: Somogyi Balázs.

FTC: KALNINS – Tyni (1), Karmeniemi / Helgesen, Hrabal / Seregély (2), Crespi (2) / Kárpáti, Haranghy – Razumnyak 1 (1), Brady 1 (1), BOOTH 2 / Molnár 1, Kestila, Mattyasovszky 1 (1) / Galajda, Ring 1 (1), Tóth (1) / TURBUCZ 1 (2), Bán, Banga. Edző: Fodor Szabolcs.

Kapura lövések: 30–48

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill.: 2/1

MESTERMÉRLEG

Somogyi Balázs: – Két harmadon keresztül nagyon gyengén játszottunk, nem korcsolyáztunk, gyakorlatilag semmit nem csináltunk, nagyon nagy csalódás volt a teljesítményünk. Egy dolognak tudok csak örülni, hogy csereként beállt fiatal kapusunk jól védett.

Fodor Szabolcs: – Nem sok olyan meccsünk volt idén, hogy ne kellett volna izgulni, szerencsére a mai ilyen volt. Elsősorban annak örülünk, hogy látszik az előrelépés a csapaton, remélhetőleg ez a trend folytatódik és tovább fejlődünk. Örülünk annak is persze, hogy magabiztosan nyertünk és ezzel biztosítottuk helyünket a rájátszásban.