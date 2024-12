Tokaji Viktor: Számítunk a fiatalok lendületére az olasz hokiválogatott ellen

A korábbi kiváló hátvéd az M1 aktuális csatornának hétfőn elmondta, hogy a héten olyan együttessel dolgoznak, amelyben sok fiatal kapott lehetőséget.

„A cél, hogy bővítsük a keret lényegi részét, és elérjünk olyan játékosokat is, akik esetleg az elmúlt időszakban nem kerültek bele ebbe a körforgásba, vagy kinőttek az U20-as korosztályból. Megnézzük őket most versenykörnyezetben is” – mondta. Hozzátette: jó teljesítmény esetén bekerülhetnek akár egy olyan csapatba is, amely a szezon végén az elitvilágbajnokságon szerepel, de inkább 2-3 éves távlatokban gondolkodnak.

Tokaji kiemelte, hogy „bitangerős” olasz kerettel találkozhatnak, számítanak a fiatalok lendületére, ugyanakkor a válogatottban most is van néhány rutinos játékos, mint például a kapus Bálizs Bence vagy a hátvéd Fejes Nándor.

A válogatott csütörtökön és pénteken – egyaránt 19.30-tól – lép pályára Brunicóban.