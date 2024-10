Az UTE megint legyőzte az FTC-t a jégkorong Erste Ligában

A lila-fehérek a 9. percben szereztek vezetést, az FTC emberelőnyből egyenlített. A második harmad hasonló forgatókönyv szerint alakult, újpesti gól után a vendégek fórból találtak be. Az utolsó periódusban Páterka Bence találatára már nem érkezett válasz, nyert az Újpest.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

UTE–FTC-TELEKOM 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

Újpest, 1071 néző. V: Mach, Dósa, Kovács P., Kövesi

UTE: RAJNA – Desrocher, Sol / TORNYAI (1), Kiss D. / Pokornyi, Franyó / Rósa – Szalma, JUST, Walker / KISS P. 1 (1), PÁTERKA 1, DANSEREAU 1 (1) / Kovács A., Szabó Rácz, Laskawy / Kovács S., Nádasy, Simon P. Edző: Jason Morgen

FTC: Nagy K. – Tyni, Karmeniemi / Seregély M., Crespi / Helgesen, Vidoli / Mártonffy, Bencze – GALAJDA (1), BRADY (1), HEINO (1) / Razumniak, Kestila 1, KERANEN 1 / Banga, Mattyasovszky, TURBUCZ (1) / Tóth G., Bán, Németh A. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 34–42

Emberelőny–kihasználás: 3/0, ill. 2/2.

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Az első harmadban próbáltak fizikailag fölénk kerekedni, és ez valamennyire sikerült is nekik. Rengeteg helyzetünk volt, nagyon boldog vagyok, hogy Dansereau, Kiss Patrik és Páterka Bence is be tudott találni. Az emberhátrányos védekezésünk eddig remek volt, de ma kaptunk két gólt hátrányban, ebben még fejlődnünk kell.

Fodor Szabolcs: – Derbihez méltó, küzdelmes, érzelmekkel teli mérkőzés volt, vehemensen harcoltak a csapatok. Ami minket illet, a helyzeteket jó ideje nem tudjuk belőni, lehet, hogy a hoki istenei nem akarják, hogy szerencsénk legyen, mert nem dolgozunk elég keményen. Nem engedhetjük meg, hogy háromszor vezessen az Újpest, túl görcsösen akartunk bonyolult figurákat csinálni.

