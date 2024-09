Erste Liga: a címvédő magabiztos győzelemmel kezdte az új idényt; az FTC vereséggel rajtolt

A 2023–2024-es idény győztese az első harmad vége felé a kanadai Owen Williams góljával szerzett vezetést, majd a cseh Radim Valchar a következő játékrész közepén növelte a brassóiak előnyét. Az utolsó harmadban sem tudott betalálni az előző szezonban elődöntős Csíkszereda, sőt, a hajrában nagyon sima lett a mérkőzés vége. Két kanadai, Philippe Cornet és Cédric Desruisseaux, valamint Kóger Dániel találata után nyílt szét az olló: a Corona Brasov 5–0-s győzelemmel kezdte az új idényt.

A DEAC 3–0-ra elhúzott az első harmadban, ám a magyar bajnok két és fél perc alatt három gólt szerzett, és gyorsan egyenlített. A játékrész végén még sikerült visszavennie a debreceni csapatnak a vezetést, majd a második harmadban csak egy-egy találat született, így megmaradt az utolsó 20 percre az egygólos hazai előny. A harmadik harmadban csak két Kirils Galoha-gól született – az egyik az utolsó percben –, így az FTC 7–4-re kikapott.

Az Újpest háromszor egyenlített a BJA ellen, ám Pozsgai Tamás és Luke Santerno harmadik harmadban lőtt góljára már Ian McNulty válasza kevésnek bizonyult, a Budapest Jégkorong Akadémia így 5–4-re győzött. A DVTK és a FEHA19 kispadján is új vezetőedző ült, a bemutatkozás Láda Balázsnak sikerült jobban, ugyanis a miskolciak fordítottak, és 2–1-re legyőzték Tokaji Viktor együttesét.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, 1. FORDULÓ

DEAC– FTC-TELEKOM 7–4 (4–3, 1–1, 2–0)

Debrecen, 550 néző. V: Mach, Juhász, Kolláth, Kis-Király.

DEBRECEN: Hetényi Z. – Usztszinyenka (1), STENSSON 1 (2) / Jakabfy Cs., Bukor / Kloz, Dobmayer (2) / Jakabfy S. – MOZER 2 (3), GALOHA 2 (1), CULIGIN (3) / Mihalik G., Kreisz (1), SHENFELD 2 / Bucskin, Novotny, Mihalik A. / Molnár D., Nyisztor. Edző: Vaszjunyin Artyom

FTC: Nagy Kristóf (Arany) – Crespi, Seregély / Helgesen, Vidoli 1 /, Tyni, Kärmeniemi / Bogáti, Haranghy – Payne, Brady 1, Turbucz / V. RAZUMNJAK (2), Kestilä (1), Heino 1 / Galajda (1), Mattyasovszky 1, Németh A. (1) / Banga, Bán, Tóth G. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 40–38. Gól – emberelőnyből: 5/1, ill. 2/0.

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Edzői szemszögből korántsem volt tökéletes meccs. Könnyen lőttünk három gólt, aztán belekényelmesedtünk a meccsbe, és kiegyenlített a Ferencváros. Jókor jött még az első harmadban a negyedik gólunk, és azt hiszem, az volt a sikerünk kulcsa, hogy a folytatásban is jókor találtunk be. Bár az első sor vitte a prímet, a többieknek is megvoltak a helyzeteik.

Fodor Szabolcs: – Mondhatni, hogy beragadtunk a rajtnál, de ez benne volt a pakliban, hiszen a Tüskecsarnokban csak szeptember elsejétől van jég, addig albérletben, sátorokban edzettünk. Ez nem kifogás, számoltunk azzal, hogy a vetélytársak előnyben lesznek a bajnokság elején. A debreceniek első sorát nem tudtuk fogni, ezen ment el számunkra a meccs.

CORONA BRASOV (romániai)–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 5–0 (1–0, 1–0, 3–0)

Brassó, 1200 néző. Gergely (romániai), Sikó (romániai), Simon R. (romániai), Chinde (román).

BRASSÓ: DUBEAU – Piché, O. Williams 1 / Boriszenko, Jones / Bors, Farkas T. / Kovács E., Bolocan – VALCHAR 1 (1), Cornet 1, Van Wormer (2) / Desruisseaux 1, KÓGER D. 1 (1), Levin (1) / Szkacskov (2), Kovács M., Zagidullin (2) / R. Vasile, Gajdó, Rokaly-Boldizsár. Edző: Dave MacQueen

CSÍKSZEREDA: Adorján – Salló, Ferencz-Csibi / Gecse, Láday / Bajkó, Casaneanu / Kovács Előd, Both – Rokaly Sz., Részegh T., Péter B. / Forsberg, Lucenius, Becze T. / Fodor Cs., Rokaly N., Bíró G. / Silló, Márton B., Kedves. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 47–33. Gól – emberelőnyből: 4/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Dave MacQueen: – Kissé berozsdásodva játszottunk az első két harmadban, túlbonyolítottunk bizonyos helyzeteket. Erős csapat ellen léptünk jégre, Constantine jó munkát végez a Csíkszeredánál. Ez volt az idény első meccse, érthető, ha izgatottak voltak a játékosok, de az utolsó játékrészben nagyszerűen játszottunk.

Kevin Constantine: – Úgy gondolom, jelen pillanatban a Brassó jobb csapat nálunk. Ennek ellenére a második harmad végéig nagyon kiélezett meccset játszottunk parádés kapusteljesítményekkel. Érezhető volt, hogy a címvédő ellen játszunk, a mi csapatunk viszont még csak most épül.

DVTK JEGESMEDVÉK–FEHA19 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

Miskolc, 910 néző. V: Gebei G., Németh M., Szabó D., Kövesi.

DVTK: VOSVRDA – Vokla, Vojtkó / Szirányi, Szathmáry (1) / Masella (1), Skrabov / Sánta, Szalay – Miskolczi, Rétfalvi, Doyle / Kulesov, LÖVEI 1, Blasko 1 / Berdnyikov (1), Bartos, Pineo / Trozsák, Csiki, Farkas M. Edző: Láda Balázs

FEHA19: Melnyicsuk – Falus, Salamon / Bajkó, Bogesics / Erdőhelyi, Horváth Donát / Szabó P., Keceli-Mészáros – Zezelj 1, Hakanen, Antonijevics / Siftar, Nádor, Szita / Németh Z., Alapi, Ambrus Cs. / Keresztes, Blasits, Dézsi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 25–16. Gól – emberelőnyből: 3/0, ill. 4/0

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–UTE 5–4 (1–0, 2–3, 2–1)

Vasas Jégcentrum, 912 néző. V: Soós, Nagy A., Kocsány, Muzsik.

BJAHC: Farkas R. – Pozsgai 1, Roach (1) / Varga A., Borsos / Szabó D., SZABÓ B. 1 (2) / Dóczi – SANTERNO 1 (2), Keresztes 1, SOMOZA 1 (1) / Sofron (1), Nagy G., Schlekmann (1) / Ravasz Cs., Weidemann, Molnár B. / Molnár Z., Tóth R. Edző: Kangyal Balázs

UTE: Rajna – Desrocher, Kiss D. / Franyó, Sol / POKORNYI (2), Tornyai (1) / Rósa – Szalma, McNulty 1, Dansereau 1 / Walker, Just, LASKAWY 1 (1) / Kiss P. (1), Páterka, Kovács A. 1 / Kovács S., Szabó R., Simon. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 36–26. Gól – emberelőnyből: 5/2, ill. 3/0. Fegyelmi büntetések: végleges fegyelmi (Keegan Dansereau)

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Jól kezdtük a mérkőzést, tempósan korcsolyáztunk. Kicsit zavarban voltunk attól, hogy ennyit volt nálunk a korong, mert a felkészülési mérkőzéseinken ez nem így alakult. Az egész meccset nézve szerintem megérdemeltük a győzelmet, de érződött, hogy ez volt az idény első tétmérkőzése.

Jason Morgan: – Idegesen kezdtük a találkozót, túlságosan is akartunk, csak a második harmadra sikerült megnyugodnunk. Voltak lehetőségeink, Laskawy Ferenc nagyszerű egyéni teljesítményt nyújtott. Túl sokat hibáztunk, de így is pozitívum, hogy szorossá tudtuk tenni a meccs végét.