Korongbedobásra felkészülni – kezdődik az Erste Liga!

Talán meglepő lehet a választásunk, de inkább a Kevin Constantine körül kialakult kétes hátterű és kimenetelű ügyek, mintsem az amerikai tréner szakmai renoméja miatt. Tekintsünk el egy kicsit attól, mi történt vele az elmúlt egy évben, és beszéljenek róla az eredményei. A Volán élén kétségtelenül sikeres volt, először bejuttatta a csapatot az ICEHL (osztrák bázisú liga) döntőjébe – ahol aztán a jóval esélyesebb Salzburgtól söpréssel kikapott –, ezzel a történetében először a Bajnokok Ligájába is kvalifikálta magát az együttes. A válogatott élén az ilyen kiugró sikerek elmaradtak, de távozása után sem érte őt szakmai kritika a legközelebbi munkatársaitól és a játékosaitól sem. Más kérdés, vajon a keményvonalas, ellentmondást nem tűrő, már-már diktatórikus módszerei mennyire válnak be Csíkszeredában. Ha a játékosai beállnak mögé, ismét szép sikereket érhet el az erdélyi csapat.

...igazolása lehet: Sofron István Nem gondoltuk volna egy évvel ezelőtt – amikor már sokan a visszavonulásáról pletykáltak –, hogy a magyar válogatott és klubhoki meghatározó alakja, Sofron István kerül ebbe a rovatba. Csakhogy a 36 éves, sokat látott csatár visszaköltözött az anyaországba, Csíkszeredából a Budapest Jégkorong Akadémia HC-ba igazolt a nyáron. Az előző idényben csak télen csatlakozott csapatához, de azonnal húzóemberré vált. A román bajnokságban és az Erste Ligában is pont/meccs átlag felett teljesített a finoman szólva is hullámzóan szereplő székelyföldi együttesben. Ráadásul nemcsak technikai tudása, képzettsége és tapasztalata miatt lehetett különösen fontos Kangyal Balázséknak a megszerzése, hanem személyisége, küzdeni akarása is példát mutathat fiatalabb csapattársainak. Elég csak arra gondolni, még a válogatott csapatkapitánya, Erdély Csanád is azt mondta róla legutóbb az olimpiai selejtezőtornán: „Sofron megadta a meccs alaphangját, az első ütközése után tudtuk, nekünk is így kell harcolnunk.”