Félórás kényszerszünet után a finnek legyőzték a lengyeleket

Nem a legszebb napjait éli a lengyel futball manapság, hiszen vasárnap a nemzeti csapat szereplési és gólcsúcstartója, Robert Lewandowski lemondta a válogatottságot, miután Michal Probierz elvette tőle a csapatkapitányi karszalagot. Ezek után jött a keddi, finnek elleni világbajnoki selejtező Helsinkiben, amelyen bő félóra játék után a hazaiak Joel Pohjanpalo büntetőjével megszerezték a vezetést. A vendégek ugyan többször veszélyeztették a finn kaput, de az egyenlítés nem sikerült nekik. Sőt, a második félidőben húsz perc játék után jött az újabb hazai gól, gyors kontra végén az egy perce csereként pályára lépő Benjamin Källman passzolt a kapuba Oliver Antman passzából. Néhány perccel később szerencsés találattal szépítettek a lengyelek, egy nagy bedobás után Jakub Kiwiorról pattant a labda gólvonal mögé.

A 75. percben aztán a nézőtérről jeleztek a játékosoknak, hogy baj van: egy néző rosszul lett. A játékvezető, Joao Pinheiro megállította a mérkőzést, és az eszméletlen nézőhöz megérkezett a segítség. A meczyki.pl lengyel sportportál értesülései szerint szívinfarktust kapott, és az orvosi stáb újraélesztési eljárásba kezdett. Helsinkiből egymással ellentmondó információk érkeztek a nemzetiségéről, csupán annyit lehetett tudni, hogy közel 25 perc várakozás után a szurkolót hordágyon elvitték, és hamarosan egy szirénázó mentőautó száguldott el az Olimpiai Stadiontól. Finn sajtóhírek szerint az újraélesztés sikerrel járt, a szurkoló túlélte a szívinfarktust.

Ami a mérkőzést illeti: a két csapat játékosai néhány perc múlva az öltözőbe mentek, a találkozó félbeszakadt. Bő fél óra után viszont a csapatok visszatértek a pályára, és bemelegítésbe kezdtek. Végül a 80. perctől folytatódott a játék, majd Pinheiro a rendes játékidő leteltekor 11 perc hosszabbítást jelzett – az eredmény nem változott, a finnek négy mérkőzésük után hét ponttal vezetik a csoportot. 2–1

A csoport másik mérkőzésén Hollandia könnyedén hozta a kötelezőt, 8–0-ra legyőzte Máltát. Az első negyedóra végére gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés, nem mintha lett volna bármilyen kérdés a kimenetelt illetően. Memphis Depay előbb a 9., majd a 16. percben is betalált, második találatával ráadásul beérte Robin van Persie-t, így jelenleg ők ketten a legeredményesebb holland válogatott labdarúgók: mindketten 102 mérkőzésen jutottak el kereken 50 gólig.

A szünetig még Virgil van Dijk is betalált, a folytatásban pedig Xavi Simons, a csereként két perccel korábban beálló és szintén duplázó Donyell Malen, Noa Lang és Micky van de Ven is feliratkozott a gólszerzők közé (8–0). Ezzel a hollandok második vb-selejtezőjüket is kapott gól nélkül nyerték meg, meggyőző (10–0) gólkülönbséggel várva a folytatást.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

G-CSOPORT

Hollandia–Málta 8–0 (Depay 9., 16. – az elsőt 11-esből, Van Dijk 20., Simons 61., Malen 74., 80., Lang 78., Van de Ven 90+2.)

Finnország–Lengyelország 2–1 (Pohjanpalo 31. – 11-esből, Källman 64., ill. Kiwior 69.)