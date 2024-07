Törökországban botrányos játékvezetésről írnak; Gülert Maradonához hasonlítják

A török sajtóban egyértelmű a vélemény, hogy hibázott a francia játékvezető, Clément Turpin, amikor Xavi Simons és Mert Müldür párharca után nem ítélt 11-est a törökök javára, mondván a holland játékos rálépett a török bokájára.

„Botrányos döntés” – írta a Fanatik. „A játékosaink nem tudták legyőzni a játékvezetőt” – fogalmazott a Fotomac.

A Milliyet viszont azzal foglalkozik, hogy Törökország büszke lehet csapatára. „Nagyszerű meccs volt. Megnehezítettük Hollandia dolgát” – írja a lap, egy másik cikkében pedig az Arda Güler játékát érintő spanyolországi visszhangról ír.

Kiemeli, hogy a spanyol AS azt írta: „Güler már-már Maradonát idézte a teljesítményével, gólpasszával, vezető szerepet játszott a török csapatban, de a madridi csodagyerek játéka sem volt elég a sikerhez.” A spanyol sajtó egyébként azt is fejtegeti, hogy ilyen teljesítmény után a Real Madridnak is helyet kell valahogy találnia Güler számára a kezdőcsapatban...

A holland sajtóban a csapat dicsérete mellett szóba kerülnek Ronald Koeman szövetségi kapitány nehézségei, Denzel Dumfries hibája és összehasonlítják a mostani együttest a katari vb-n szerepelt válogatottal.

A nos.nl a Hollandia–Törökország (2–1) negyeddöntő után már egy összegzéssel is jelentkezett a Koeman-csapat eddigi útjáról, összevetve a csapat játékát a katari vb-n még Louis van Gaal által irányított együttes teljesítményével. Szóba kerül továbbá a 2004-es, portugáliai Eb is, ugyanis Európa-bajnokságon akkor sikerült legutóbb négy közé jutnia Hollandiának.

„Ezzel a csapattal az elődöntőbe jutás kiváló eredmény, mert Ronald Koeman számos játékosra nem számíthat sérülés miatt – fogalmaz fejtegetésében a nos.nl. – Koemannak elvileg több minőségi futballistája lehetne, mint a katari világbajnokságon Louis van Gaalnak volt, de a sérülések ezt az előnyt jelentősen csökkentették. A legfontosabb hiányzó a Törökország elleni berlini meccsen a lelátón helyet foglaló Frenkie de Jong, de számít többek között Teun Koopmeiners, Quilindschy Hartman, Noa Lang, Marten de Roon, Quinten és Jurrien Timber, valamint Mats Wieffer hiánya is. Ez még inkább felértékeli Koeman és csapata teljesítményét, hogy 2004 után ismét elődöntőbe tudott jutni a válogatott.”

A cikk hozzáteszi, a 2004-es csapat, a négy közé jutás ellenére nem nyújtott igazán emlékezetes teljesítményt, viszont ez a mostani szereplés akkor is értékes marad, ha az angolok ellen nem sikerül továbbjutniuk a döntőbe, persze, ahhoz hogy felejthetetlen maradjon, Anglia ellen is győzni kellene… A játék kapcsán egyébként még arról ír, a nos.nl, hogy az Eb-selejtezők nehézségei után Ronald Koeman az Eb-n visszatért a világbajnokságon, Van Gaaltól is látott 4-3-3-as felálláshoz (a selejtezős 4-2-3-1-hez képest – a szerk.), de úgy, hogy a négy védőből valójában hárman is belső védők. Ez a rendszer pedig, az osztrákok elleni 3–2-es vereséget leszámítva eredményesen működött. A cikk szerint Koeman mellett szól, hogy a vereség után is kitartott játékfelfogása mellett, ami Románia ellen egy nagyon meggyőző sikert és a törökökkel szemben is karakteres futballt eredményezett.



A holland De Telegraaf fenomenális fordításról írt főcímében és szintén azt emelte ki, hogy 2004 után játszhat ismét Eb-elődöntőt Hollandia. Külön cikk foglalkozik azzal, hogy a törökök gólja előtt Denzel Dumfries hagyta hogy szögletre menjen a labda, ahelyett, hogy elrúgta volna. „Mit csinál Dumfries? Tettem fel magamnak is a kérdést, nem értettem miért nem tartja meg a labdát. De, ha még több olyan, nagy szívvel játszó játékosunk lenne, mint Dumfries, akkor még jobbak lehetnénk” – védte meg Koeman a játékosát, aki a második félidőben gólpasszt adott.

Az ad.nl a holland csapat túlélési vágyát, küzdeni tudását emelte ki. Idézik Ronald Koeman nyilatkozatát, miszerint most az egész világ láthatta, mennyire tud küzdeni a holland válogatott, mindenki teljes odaadással harcolt a labdáért.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

HOLLANDIA–TÖRÖKORSZÁG 2–1 (0–1)

Berlin, Olimpiai Stadion, 70 091 néző. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Benjamin Pages) – franciák

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven, 73.) – Schouten, Simons (Zirkzee, 87.), Reijnders (Veerman, 73.) – Bergwijn (Weghorst, a szünetben), Depay (J. Frimpong, 87.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

TÖRÖKORSZÁG: Günok – Müldür (Celik, 82.), Akaydin (Tosun, 82.), Bardakci, Kadioglu – Özcan (Yokuslu, 77.), Ayhan (Kilicsoy, 89.) – B. A. Yilmaz, Calhanoglu, Yildiz (Aktürkoglu, 77.) – Güler. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

Gólszerző: De Vrij (70.), Müldür (76. – öngól), ill. Akaydin (35.)

Sárga lap: Simons (30.), Aké (54.), Van Dijk (64.), ill. Tosun (90+3.), Montella szövetségi kapitány (90+5.)

Kiállítva: B. Yildirim (90+6., a kispadon)