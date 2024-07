Murat Yakin szerződése lejárt, de a kapitány maradna

– Hogy érzi magát a mérkőzés után?

– Nehéz erre válaszolni – mondta a vegyes zónában a huszonkilenc éves svájci válogatott védő, aki csapatából egyedüliként hagyta ki a tizenegyest a párbaj során. – Ha te vagy az, aki miatt elúszik a továbbjutás, úgy érzed, hogy mindenkit cserben hagytál, a csapatot, az országot. Nagyon fáj, és valószínűleg még napokig emésztenem kell a történteket. – Jordan Pickford mindent megtett, hogy megzavarja önt a tizenegyesrúgás előtt. Lassan állt be a kapuba, kijött onnan, magyarázott a bírónak, húzta az időt… Ez megzavarta önt?

– Igazából nem figyeltem őt, nem is fogtam fel, mit csinál. Csak magamra figyeltem, letettem a labdát a tizenegyespontra, sajnos nem a megfelelő sarkot választottam, és nem is lőttem jól. – Svájc egyetlen vereséget sem szenvedett, mégis kiesett. Milyen érzésekkel távoznak a tornáról?

– Sajnos benne volt a pakliban, hogy vereség nélkül esünk ki, ez is az üzlet része. Úgy vélem, nagyszerű tornát játszottunk, igazi csapategységet mutattunk, nagyon jól kijöttünk egymással. Külön öröm, hogy a világ legjobb csapatai ellen vehettük fel a versenyt, mégpedig sikerrel. Ha nem is sorolhatjuk magunkat a közvetlen elithez, mindenképpen felzárkóztunk. – Az Anglia elleni negyeddöntőben is győzhetett volna a csapat. Miként értékeli a mérkőzést?

– Szerintem közelebb álltunk a győzelemhez. Nagyon nehéz meccs volt, mégsem éreztem azt, hogy az ellenfél igazán nagy veszélyt jelentene ránk. Jól játszottunk, megvoltak a helyzeteink, a vezetést is megérdemelten szereztük meg. Az eufória után túl hamar kaptuk a gólt, amit még ki kell elemeznünk, lehet, hogy elkerülhető lett volna. – Több klubtársa is ott volt az angol válogatottban – beszélt a Manchester City játékosaival a meccs után?

– Igen, olyanok is odajöttek vigasztalni, akik nem is játszottak a mérkőzésen. Próbáltam valami értelmeset válaszolni nekik, de érthetően nem voltam a megfelelő hangulatban. Természetesen sok szerencsét kívántam nekik a folytatásra.