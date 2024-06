Michel Platini Eb-gólrekordja, amelyet Cristiano Ronaldónak sem sikerült megdönteni

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – HÁROM HÍRES GÓL A MÚLTBÓL

(1984, Franciaország–Spanyolország 2–0) A szerkesztők valamiért felcserélték az időrendet, fordított sorrendben vágták a párizsi finálé góljait (talán a szépség rangsorolt?): előbb látjuk Bruno Bellone meccset lezáró, elegáns átemelését Jean Tigana elsőrangú kiugratása után, utána Michel Platini szerencsés szabadrúgásgólját.

(2004, Csehország–Dánia 3–0) A portói negyeddöntőben Milan Baros két szép gólt rúgott három perc leforgása alatt, ez volt a második: Pavel Nedved indításával kilépve állította be a végeredményt a 65. percben. Az előzmények lejjebb.

A HÁROM GÓL VIDEÓJA IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

EB-KLASSZIKUS: FRANCIAORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 2–0

(1984, Franciaország–Spanyolország 2–0) Bár a bevezetőben ott a két gól, azért nézzük meg őket időrendben is. A spanyolok két rutinos védőjük, az eltiltott Antonio Maceda és Rafael Gordillo nélkül álltak ki a párizsi fináléra, ennek ellenére jól tartották magukat, és csak azzal a bizonyos sokat ismételt potya góllal kerültek hátrányba az 57. percben: Michel Platini szabadrúgása után a labda a vetődő Luis Arconada hóna alatt csúszott be a kapuba. A mérkőzés vége felé a spanyolok emberelőnybe kerültek – Yvonn LeRoux csúnyán felrúgta az éppen becserélt Robertót, az övé lett az Eb-aranymeccsek első és mindeddig egyetlen piros lapja –, de nem tudták kihasználni, és egyenlítés helyett jött a második francia gól Bruno Bellone jóvoltából. Ez volt a „kékek” egyetlen csatárgólja az Európa-bajnokságon! A franciák az első nagy tornájukat nyerték meg, és érdekes módon még azon a nyáron jött a következő: a Los Angeles-i olimpián is aranyérmesek lettek!

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Az Európa-bajnok francia válogatott – Michel Platini nélkül (Fotó: Getty Images)

EGY VILÁGKLASSZIS NAGY MÉRKŐZÉSEI: MICHEL PLATINI

(1984) Abban, hogy a francia válogatott minden mérkőzését megnyerte 1984-ben, oroszlánrésze volt Michel Platininek. A 11 meccsből nyolcon gólt szerzett, összesen 13-at – 72 válogatott mérkőzésén elért 41 góljának ez majdnem a harmada.

Páratlanul jól sikerült az Eb-je is, a franciák mint az öt meccsén a kapuba talált; soha senki sem rúgott/fejelt olyan sok (9) gólt egy Európa-bajnokságon, mint ő. Játékosként ez volt az egyetlen kontinenstornája, de így is egyedül Cristiano Ronaldo előzte meg az összesített Eb-góllövőlistán; a portugál öt Eb-n rúgta/fejelte össze azt a 14 gólt, amivel a 2024-es tornára megérkezett.

Platini világbajnokságon háromszor is járt (1978, 1982, 1986), mindhármon gólt szerzett – összesen ötöt –, az utolsóról bronzéremmel tért haza. Francia szövetségi kapitányi korszakában (1988–1992) is volt veretlen, díjakkal elismert éve, és az Európai Labdarúgó-szövetség elnökeként (2007–2015) is alkotott maradandót, mielőtt a nemzetközi futballéletet mérgező, átláthatatlan korrupciós ügyek az ő sportdiplomata-karrierjét is kettétörték.

De ebben a sorozatunkban csak a futballista Platini számít; az 1984-es tornától búcsúzván nézzük meg mind a kilenc Eb-gólját. Egyet rúgott a dánoknak (1–0), hármat-hármat szerzett a belgák (5–0) és a jugoszlávok (3–2) ellen, ő rúgta a portugálok elleni elődöntő (3–2) utolsó gólját, majd jött a döntőbeli szabadrúgás a spanyolok ellen (2–0).

A KILENC GÓL IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Michel Platini és az aranyérmes csapat szövetségi kapitánya, Michel Hidalgo (Fotó: getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: MILAN BAROS

(2004, Csehország–Dánia 3–0) Akárcsak Platini, MILAN BAROS is Eb-gólkirály lett, még ha nem is olyan sok góllal, és nem is tehette díja mellé az Eb-trófeát – csapatának ez a meccs, a portói negyeddöntő hozta az utolsó győzelmet a portugáliai tornán. A dánok az első félidőben jól tartották magukat, a szünet után aztán a korszak másik nagy gólvágója, Jan Koller fejjel megszerezte a vezetést a cseheknek, majd jött Baros, és négy perc leforgása alatt lőtt két mesteri gólt Karel Poborsky, illetve Pavel Nedved kiugratásából. Baros nehéz idényen volt túl, előző ősszel bokáját törte, felépülése után sem kapott sok játéklehetőséget Gérard Houllier-től Liverpoolban; bevallása szerint megviselt lélekkel érkezett az Eb-re, ehhez képest mindhárom csoportmérkőzésen a kapuba talált, és öt góllal a portugáliai viadal gólkirálya lett. A következő két Európa-bajnokságon is alkalma nyílt pályára lépni, azonban gólt már nem szerzett; 93 mérkőzéses, 41 gólos válogatott karrierjét a 2012-es kontinensbajnokság után fejezte be.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Jan Koller (balra) és Milan Baros, a dánok elleni meccs két gólszerzője (Fotó: Getty Images)

BÚCSÚZIK A PUSKÁS ARÉNA

(2021, Csehország–Hollandia 2–0) Tizenhét évvel később is pályán voltak a csehek ezen az Eb-játéknapon, méghozzá a Puskás Arénában: a budapesti stadionnak ez a nyolcaddöntő volt a negyedik, egyben utolsó mérkőzése az összeurópai Európa-bajnokságon. És megint a kapuba talált egy cseh Eb-gólkirály, Patrik Schick (majd Cristiano Ronaldóval osztozik a gólkirályi címen, mindkettejüknek öt gólja lesz záráskor).

A második félidő elején Matthijs de Ligt egy buta kezezéssel kiállíttatta magát, és a csehek kihasználták az emberelőnyt: Tomás Holes fejjel, Schick lábbal szerzett gólt. Csehországnak ez volt az ötödik győzelme a két válogatott legutóbbi hét mérkőzésén.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!