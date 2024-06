Megtörhetett a bizalom a belga játékosok és a szurkolók között

ÁLL A BÁL a belgáknál. A FIFA-világranglista harmadik helyezettje hiába jutott a tizenhat közé, szurkolói rendkívül elégedetlenek a csoportkörös teljesítménye láttán, ami nem csoda, hiszen a papíron leggyengébb kvartettben úgy lett második, hogy az utolsó, Ukrajna elleni találkozón biztonsági játékkal ért el gól nélküli döntetlent Stuttgartban. Az ilyen hozzáállást semelyik tornagyőzelemre esélyes válogatottnál nem díjazzák, vagyis díjazzák, csak nem úgy, ahogyan a labdarúgók szeretnék: a belgák tudásához viszonyítva nézhetetlen futballját füttykoncert kísérte. Ez finoman szólva sem tetszett a játékosoknak, akik a lefújást követően, szakítva szokásukkal, nem köszönték meg a szurkolást, hanem azon nyomban az öltözőbe vonultak, felkorbácsolva az egyébként is heves indulatokat.

„Szerintünk ez a reakció nem volt normális, úgyhogy mindannyian az öltözőbe mentünk” – idézi Yannick Carrasco mérkőzést követő rövid válaszát a Het Nieuwsblad, amely azt is megszellőztette, az ötlet Kevin De Bruyne fejéből pattant ki. Jan Vertonghen a kulisszák mögé engedett betekintést azáltal, hogy a lapnak elmondta: noha az együttes továbbjutott a csoportjából, furcsa hangulat uralkodott az öltözőben, a labdarúgók teljesen le voltak meredve.

„Az első fél óra jó volt, utána időnként nem működött a letámadásunk – idézi a lap a belgák csapatkapitányát, Kevin De Bruynét. – Domenico Tedesco szövetségi kapitány változtatott, és a második félidőben megvoltak a lehetőségeink, de nem találtunk be. A meccs után túl nagy csönd volt az öltözőben. Tudjuk, hogy jobban kellett volna játszanunk, de azért mégiscsak továbbjutottunk. Nekironthattunk volna az ellenfelünknek, de ha gólt kapunk, kiesünk. Jobban örültünk volna, ha megszerezzük a győzelmet, ez van…”

Mivel a belga válogatott meglepetésre csoportmásodik lett, a D-csoport második helyezettjével, Franciaországgal méri össze erejét a tizenhat között – ha az élen végez, a lényegesen gyengébb ellenfélnek tűnő Hollandiával csapott volna össze, így viszont már a nyolcaddöntőben összejött a 2018-as világbajnokság elődöntőjének újrajátszása. Az ukránok elleni találkozót követő napon a belga válogatott ludwigsburgi edzőbázisán Thomas Meunier-nek, a Trabzonspor 32 éves jobbhátvédjének jutott a nem túl hálás feladat, hogy sajtótájékoztató keretében válaszoljon az újságírók kérdéseire. Természetesen a legforróbb témát a szerdai öltözőbe vonulás szolgáltatta.

„Nem tettük meg, ami elvárható tőlünk, mert furcsa volt a hangulat – mondta a 66-szoros válogatott futballista a találkozó másnapján. – A mérkőzés nem alakult tökéletesen, de nem azért játszottunk így, mert a második vagy a harmadik helyen akartunk végezni, természetesen az élen akartunk zárni. Ezen az Európa-bajnokságon is láthattunk meglepetéseket, ezt figyelembe véve is az volt a legfontosabb, hogy továbbjussunk. Nem értettem a helyzetet, kicsit furcsa, hogy kifütyültek minket. Mindent kiadtunk magunkból, ezért is tartottuk helytelennek a szurkolók reakcióját. Végül az a döntés született, hogy nem köszöntöttük az értünk szorítókat – pedig az volt a terv. A döntésünknek már az megágyazott, amikor Romelu Lukaku lecserélésekor hirtelen füttykoncert tört ki. Ezt senki sem értette közülünk. Nem fütyülhetik ki a válogatott legjobb góllövőjét, egyszerűen nem csinálhatnak ilyet, nem volt rá szükség. Ezzel együtt pozitívnak kell maradni, a bizalom nem tűnhet el. Szégyen lenne, ha megszakadna a kötelék a szurkolóinkkal. Szeretnénk minél messzebbre jutni. Ha legyőzzük Franciaországot, minden rendben lesz.”

Noha az újságírók is szembesítették azzal, hogy kívülről szemlélve úgy tűnt, mintha bátortalanul játszottak volna, a védő nem értett egyet.

„Nem volt bennünk félsz – reagált Thomas Meunier. – Nem akartunk döntetlent játszani, ez spontán alakult így. Egyébként ha a másik ágra kerülünk, akkor sem lett volna garancia a sikerre, hiszen Hollandiától is ki lehet kapni. Már bebizonyosodott a tornán, vannak meglepetések, példaként említhetném Grúzia és Portugália meccsét. Mindannyian örülünk, hogy Franciaországgal találkozunk, ami valóságos gálamérkőzés lesz. Pozitívan kell hozzáállni.”

A július elsejei düsseldorfi találkozón alighanem Thomas Meunier feladata lesz, hogy leradírozza a pályáról Kylian Mbappét.

„Nem lehetetlen megállítani, de tényleg nagyszerű játékos. Csapatként kell védekeznünk ellene, természetesen nekem is vannak ötleteim, hogyan tartsam féken, de ezeket nem sajtótájékoztatón osztom meg. Egyébként akármennyire is hihetetlen, Franciaország nem csupán Kylian Mbappéból áll, nagyon egységes csapat. A mentalitás kulcsfontosságú lesz, agresszívan, bátran kell futballozzunk.”