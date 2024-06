Hős lett a német cserecsatárból, duplázott, aranygólt is lőtt

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – HÁROM FONTOS GÓL A MÚLTBÓL

(1996, Németország–Csehország 2–1) Remek cserének bizonyult Oliver Bierhoff a londoni fináléban: a 73. percben, a kapu előtti embertömeg mögül előbújva fejjel egyenlített, majd a hosszabbításban, a 95. percben lőtt aranygóljával véget vetett a meccsnek, egyben az Európa-bajnokságnak.

(2004, Portugália–Hollandia 2–1) Már vezettek a portugálok a lisszaboni elődöntőben, amikor Maniche a tizenhatos bal sarka közeléből a hosszú sarokba kanyarította a labdát. Végül éppen ez a szépségdíjas gól kellett ahhoz, hogy a házigazdák bejussanak a fináléba.

EB-KLASSZIKUS: NÉMETORSZÁG–CSEHORSZÁG 2–1

(1996) Húsz évvel a belgrádi finálé után újra az Európa-bajnoki címért ütközött meg a kontinens két nagy presztízsű futballnemzete. Az országnevek már nem ugyanazok, az NSZK-t és az 1976-ban aranyérmes Csehszlovákiát időközben elsodorta a történelem: az egyik fél egy kicsit nagyobb lett, a nyugati és a keleti állam egyesülésével újra létrejött Németország; a másik pedig kisebb, maradt belőle Csehország – Szlovákia immár önállóan próbálkozott a kvalifikációval (2016-ig sikertelenül).

A pályán történtekről is eszünkbe juthat a húsz évvel azelőtti döntő, hiszen megint a csehek szerezték meg a vezetést (Patrik Berger tizenegyesből), és a rendes játékidő vége újra döntetlen lett a csereként beálló Oliver Bierhoff 73. percbeli fejesének köszönhetően. Onnantól már új film forgott: egyrészt a hosszabbításban a németek szerezték meg a vezetést, másrészt abban a pillanatban véget is ért a mérkőzés. Az aranygól rövidke korszakát élte a nemzetközi labdarúgás: a jégkorongban régóta használatos „hirtelen halál” szabályát átemelve a hosszabbítás első gólja eldöntötte a mérkőzést.

Oliver Bierhoff

Az aranygólt is BIERHOFF, a szupercsere lőtte a 95. percben: a labda megpattant egy védőn, ez becsapta Petr Kouba kapust, aki beszerencsétlenkedte a kapuba. Az akkoriban az Udinesében „megbúvó” Bierhoff az Eb tavaszán volt először válogatott; a döntőbeli dupla megdobta karrierjét, a csatár eljutott a Milanba is, bajnok és olasz gólkirály lett, a nationalelfben 70 mérkőzésen 37 gólt szerzett. Bierhoff válogatott karrierje során nemegyszer hallhatta az „Állj be, és rúgj egy gólt!” edzői útravalót: csereként pályára lépve 12 gólt lőtt/fejelt a német válogatottban, mindenki másnál többet.

S ha már emlegettük az 1976-os döntőt: azon a meccsen pályán volt BERTI VOGTS, a németek 1996-os szövetségi kapitánya is. Belgrádban csak ezüstérem jutott neki, de 96 mérkőzéses játékoskarrierje során jutott neki arany is 1972-ben (majd az 1974-es vb-n is); mindmáig ő az egyetlen, aki játékosként és szövetségi kapitányként is Európa-bajnok lett.

Maniche

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: MANICHE

(2004, Portugália–Hollandia 2–1) Két elvesztett Eb-elődöntő (1984, 2000) és egy elbukott vb-elődöntő (1966) után, hazai közönség előtt valóra vált a portugál álom: a válogatott végre bejutott egy nagy torna fináléjába. A hollandok elleni lisszaboni elődöntőben az ifjú Cristiano Ronaldo szerzett vezetést fejjel, de a bevezetőben is megcsodált második találat volt szebb: a Porto friss BL-győztese, MANICHE a 16-os sarka közeléből hatalmas gólt csavart Edwin van der Sar kapujába. (A maga műfajában Jorge Andrade öngólja is díjat érdemelt, a védő tökéletesen emelte át a labdát kapusa, Ricardo felett – szerencséjére a hátralévő 25 percben a hollandoknak nem jött össze az egyenlítés.)

Maniche 52 mérkőzéses válogatott karrierje klubja, a Porto szárnyalásának időszakában, 2003-ban kezdődött, és egy évvel később már csúcsra járt. A középpályás az oroszok elleni csoportmeccsen lőtte az első gólját, a hollandok elleni volt a második – és bár a válogatott lemaradt az aranyéremről, remek játéka révén Maniche bekerült az Európa-bajnokság álomcsapatába. Hét válogatott gólja közül további kettő a 2006-os világbajnokságon született, és az egyik megint csak a hollandok ellen ért győzelmet, valamint meccs embere címet (a 14 sárga és négy piros lapot hozó nürnbergi csatában neki is jutott egy sárga). A 2008-as Eb-re már nem válogatták be (ellenben öccsét, Jorge Ribeirót igen), és 2009-ben, 32 éves korában véget is ért pályafutása a nemzeti csapatban.

Renato Sanches

ÚTON AZ ARANYÉREM FELÉ: PORTUGÁLIA

(2016, Portugália–Lengyelország 1–1) Robert Lewandowskinak voltak a válogatottban hosszú gólcsendjei, a marseille-i negyeddöntőt is egy ilyen előzte meg, aztán két perc sem telt el a meccsből, és a csapatkapitány 11 méterről a kapuba lőtt. Lewa 646 játékperc, több mint hét hónap szünet után szerzett újra gólt lengyel nemzeti mezben. Elszállt fél óra, és egy olyan labdarúgó egyenlített, aki korábban egy gólt sem ért el a nagyválogatottban, sőt a kezdő tizenegybe is ezen az estén került be először: a 18 éves Renato Sanches enyhén megpattanó lövése beakadt a kapu bal oldalába. A 120 percre ennyi gól rendeltetett, jöhetett a szétlövés.

A portugálok négy évvel korábban is tizenegyespárbajt vívtak az Eb-elődöntőben; Cristiano Ronaldo akkor az ötödik rúgó lett volna, de nem került rá sor, csapata addigra elbukott a spanyolokkal szemben. CR most nem akart így járni, elsőnek rúgott, sikerrel járt, követte példáját Renato Sanches, Joao Moutinho, Nani, majd végül a nyolcaddöntő nyerőembere, Ricardo Quaresma is – ezúttal ő zárta le a párbajt, no meg az 50. válogatott meccsét játszó Rui Patrício, aki a negyedik sorozatban kivédte Jakub Blaszczykowski lövését.

Portugália 2000 óta negyedszer jutott be a legjobb négy közé a kontinenstornán – nem akármilyen sikermutató! –, és statisztikai érdekességként rögzítsük azt is: Fernando Santos döntő felé lépkedő csapatának ez már az ötödik mérkőzése volt a franciaországi Európa-bajnokságon, és egyiken sem volt elég a rendes játékidő a győzelemhez (három döntetlen, egy-egy győzelem hosszabbításban és tizenegyesekkel).

