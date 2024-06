Aymeric Laporte szerint a szaúdi ligát nem szabad lebecsülni

Minden eddiginél több futballista érkezett az Európa-bajnokságra a szaúdi bajnokságból, ami persze érthető, miután tavaly nyáron viszonylag sok, nemzetközi szinten jegyzett játékos szerződött az ottani ligába. Összesen tizennégyen kerültek be válogatottjuk keretébe onnan, köztük a spanyolok baszk származású védője, Aymeric Laporte. A 30 éves, BL-győztes futballista a Manchester Citytől igazolt tavaly nyáron az Al-Naszrhoz, és a 2021-es Eb, illetve a 2022-es vb után ez a harmadik világversenye. A Horvátország elleni csoportmérkőzésen (3–0) nem állt be, az olaszok ellen 1–0-ra megnyert rangadón viszont végig a pályán volt. A torna előtt még kisebb sérüléssel bajlódott, így el sem kezdődött az Eb, máris rengeteg kritikát kapott. Sokan úgy vélték, nincs megfelelő erőállapotban, és egyébként sem kellett volna beválogatni a szaúdi ligából.

„Mindenfélét írtak és mondtak, miközben keveset tudtak arról, milyen az állapotom – idézte Aymeric Laporte-ot a Marca. – Rengeteg találgatás, téves információ jelent meg, ami aztán még több cikket generált. A torna előtt egyeztettem a szövetségi kapitánnyal, higgyék el, felkészültem az Európa-bajnokságra. Az olaszok elleni mérkőzést is végigjátszottam, és teljesen jól érzem magam. Minden futballista sok kritikát kap, de arra kérem a szurkolókat, hogy ne rágalmazzanak minket, mert ez már a családjainkat is érinti. Ráadásul semmi szükség arra, hogy elbizonytalanítsák a játékosokat. Nyilván fájnak a kritikák, de eddig lehetőségem sem adódott arra, hogy cáfoljam a rólam megjelent híreket, másrészt azért vagyok itt, hogy futballozzak, nem azért, hogy a bírálatokra reagáljak.”

Természetesen szóba került a szaúdi liga is, a spanyol védő azonban frappáns választ adott a kritikusoknak.

„N’Golo Kanté is a szaúdi ligából érkezett, és egymás után két mérkőzésen is a találkozó legjobb játékosának választották – mondta a harmincszoros válogatott futballista. – Sok az előítélet a szaúdi ligával szemben. Viszonylag új bajnokság, amelyik sportszakmai és marketingszempontól is fejlődik, és a jövőben egyre versenyképesebb lesz. Hogy ott maradok-e? Három évre írtam alá, ennél többet nem mondhatok ezzel kapcsolatban.”

Spanyolország eddig magabiztosan nyerte meg mindkét mérkőzését a halálcsoportnak titulált négyesben, ráadásul az eddigi két mérkőzésén gólt sem kapott, és elsőként jutott tovább csoportelsőként az Eb-n. A hírek szerint Albánia ellen tartalékosan állhat fel a válogatott, amelyet már a legnagyobb esélyesek között tartanak számon.

„Jó a csapatunk, két nehéz mérkőzésen is megmutattuk, hogy az erős együttesek ellen is versenyképesek vagyunk – folytatta Laporte. – A spanyol futball sajátja, hogy támadunk, és nyomás alá helyezzük az ellenfelet. Nem állunk vissza védekezni. Az eddigiek alapján azt mondom, hogy esélyesnek számítunk a tornagyőzelemre, de napról napra látjuk, hogy a gyengébb csapatok is megszorongatják a nagyokat. Remélem, mi nem botlunk, és meg sem állunk az aranyéremig.”