Csábító változások – Cselőtei Márk publicisztikája

A búcsúé volt a főszerep szombat délután a Santiago Bernabéu Stadionban. A Real Madrid már biztos La Liga-másodikként 2–0-ra legyőzte a Real Sociedadot a spanyol élvonal 38. fordulójában, a mérkőzésen Kylian Mbappé duplázott, 31 találatával gólkirály lett, ám ennél sokkal fontosabb volt a madridiak számára, hogy ezen a mérkőzésen lépett pályára utoljára a 39 éves aranylabdás horvát klasszis, Luka Modric – aki a trófeák számát tekintve a klubtörténet legsikeresebb játékosa –, s most köszönt el a madridiakkal két különböző időszakban összesen három Bajnokok Ligája-címet nyerő edzőlegenda, Carlo Ancelotti is.

Nem vitás, a Realnak összességében önmagához képest nem volt jó idénye, a tavalyi duplázás (bajnoki cím és BL-győzelem) után trófea nélkül maradt, ez pedig arrafelé szinte automatikusan magával hozza az edzőváltást Florentino Pérez elnök regnálása alatt. Persze sok csapat így is örülne, ha ilyen évadot zárt volna, az immár 65 esztendős Ancelotti vezetésével az együttes sokáig versenyben volt az elsőségért a bajnokságban, a Király-kupában ezüstéremmel zárt, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntőig jutott, de a szurkolók ennél többet vártak a szupersztároktól hemzsegő kerettől, amelybe tavaly nyáron még a világ egyik legjobb játékosa, Kylian Mbappé is megérkezett. Az olasz szakembernek részben épp az utóbbi miatt alaposan meggyűlt a baja az idény során a csapat­összhang megteremtésével, a keret kissé fejnehézzé vált, elöl a támadópotenciált és befejezéseket nézve életveszélyes, ugyanakkor védekezni nem kívánó játékosokkal kellett dolgoznia, míg a védelme gyakorlatilag szép lassan darabjaira esett szét a rengeteg sérülés és a kiöregedés miatt, miközben a tavaly nyáron visszavonuló, a labdakihozatalokban, nyomás alóli kiforgásokban kulcsfontosságú Toni Kroost is helyettesíteni kellett volna, de erre a keret egyetlen egy labdarúgója sem volt képes.

Az említett gondokkal az egész idény során küzdött Ancelotti és stábja, de a legfontosabb meccseken nem tudta megoldani őket, így az Arsenal elleni BL-negyeddöntős párharcnak összesítésben 5–1-es kiütés lett vége, és a csapat az ősi rivális Barcelona elleni mind a négy el Clásicót (kettőt a bajnokságban, egyet a Szuperkupában, egyet a kupadöntőben) elvesztette, amire Diego Maradona katalán időszaka óta nem volt példa. Kijelenthető tehát, Florentino Pérezéknek egyértelművé vált a tavasz végéhez közeledve, hogy bár a garnitúra tele van világsztárokkal, meccseket, évadokat eldönteni képes játékosokkal, váltani kell, szükség van a megújulásra.

Ennek első lenyomata Ancelotti távozása volt, aki madridi időszakának végét megérezve elfogadta az őt már hónapok, sőt, évek óta üzenetekkel bombázó brazil szövetség ajánlatát, s hamarosan leül az ötszörös világbajnok kispadjára. Az olasz edzőlegenda első madridi időszakában BL-t nyert a csapattal, majd 2021-ben már akkor tért vissza a Premier League-középcsapat Evertontól, amikor úgy tűnt, lejtmenetbe került a karrierje. Akkor nem sokan hittek a váltásban, Ancelottit taktikailag kevésnek, edzői felfogását idejét múltnak tartották egy ilyen kihíváshoz, ám ő bizonyított, a következő három idény során két BL- és két bajnoki címet nyert a Real Madriddal, amivel egyéni karrierjében is rekordokat állított fel: övé minden idők legtöbb Bajnokok Ligája-cím vezetőedzőként, miközben az első szakember lett, akinek mind az öt elit ligából van bajnoki címe.

Ezzel egyidejűleg az új igazolásokról is folyamatosan érkeztek Madridból a hírek, de ha már a búcsúzkodásnál tartunk, jobb, ha Luka Modriccsal kezdek, aki a múlt héten jelentette be nyílt levélben, hogy a nyári klubvilágbajnokság után, 39 évesen távozik a klubból. A horvát klasszis középpályás 2012-ben érkezett a spanyol fővárosba, első idényét követően a patinás Marca olvasói a La Liga-idény legrosszabb igazolásának választották meg, hogy aztán madridi pályafutása során egy Aranylabdát és 28 trófeát nyerjen a csapattal, köztük hat BL- és négy bajnoki címmel. Modric mind a négy Bajnokok Ligája-sikernek kulcsembere volt a Cristiano Ronaldo nevével fémjelzett korszakban, de még 2022-ben is a csapat egyik legfontosabb játékosa, öt döntőn kezdett, egyedül a tavalyi, Borussia Dortmund ellen 2–0-ra megnyert fináléban volt csere. A horvát klasszis ebben az idényben már egyértelműen kiszorult a legjobbak közül, de még így is több mint 50 meccsen jutott szóhoz, miközben sorra döntötte meg a korrekordokat – többek közt Puskás Ferencét mint a legidősebb Real Madrid-gólszerzőjét –, a napokban pedig úgy határozott a klubbal közösen, hogy nem hosszabbít, a megújuló, 32 csapatos klub-vb után búcsúzik, így a Santiago Bérnabeu Stadionban (madridiként biztosan) utolsó meccsét játszotta szombaton.

Ennyit a távozókról, de legalább ennyire érdekes, hogy a következő idénytől kikkel tervez újra Florentino Pérez klubelnök. Vasárnap óta hivatalos, hogy vezetőedzőnek a csapat korábbi játékosa, az elmúlt években a német Leverkusent rendkívül sikeresen irányító spanyol Xabi Alonso érkezett, akit hétfőn be is mutattak Madridban. Játékosként a világ egyik legjobb középpályása volt a baszk, aki edzői karrierjét a Real Sociedad második csapatánál kezdte, majd 2024-ben bajnok és kupagyőztes lett a Leverkusennel, miközben az Európa-ligában is a döntőig menetelt, végül ott vesztette el csapata az ötven meccsen is túlnyúló veretlenségét. Ezt az űrévadot a mögöttünk hagyott idényben már nem tudta megismételni a gyógyszergyáraikkal, de így is befutott a Bundesliga második helyére a Bayern München mögött. A még mindig csak 43 esztendős tréner hosszú idő után az első olyan madridi vezetőedző, akit kinevezésekor is a jelenkor egyik legmodernebb szakvezetőjének tartanak, így érdekes lesz látni, mit hoz ki a már emlegetett módon fejnehéz, de elképesztő játékosokból álló madridi keretből. Alonso taktikailag elképesztően sokszínű, alkalmazkodóképes, mégis jól meghatározható játékelképzelése van. Noha fiatal, az biztos, hogy az elmúlt két idény és a játékosmúltja miatt megkapja majd a tiszteletet az öltözőben, ugyanakkor kérdés, mihez kezd a hatalmas madridi egókkal.

Egyelőre nem tudni, megtartja-e a Leverkusenben bejáratott, Madridban merőben szokatlan háromvédős rendszerét, vagy a jelenlegi állományhoz igazítja elképzeléseit, az viszont a sajtóhírek és a hivatalos bejelentések alapján is biztosnak látszik, hogy megkapja azokat az új labdarúgókat, akikre szükség van a védelem megszilárdításához.

Bár hivatalosan még nem a csapat játékosa, hónapok óta mindenki tényként kezeli, hogy szerződése lejártával ingyen aláírt a csapathoz Trent Alexander-Arnold, aki vasárnap el is búcsúzott a bajnoki cím ünneplése során a Liverpooltól. A klasszis jobbhátvéd nem védekezésben, sokkal inkább játékszervezésben, irányításban oldhatja meg a madridiak problémáit, amire szükség is van Kroos visszavonulása óta. Ami már hivatalos, hogy a Premier League-idény egyik legjobb belső védője, az egyszeres spanyol válogatott, 20 esztendős Dean Huijsen érkezett a csapathoz a Bournemouthtól, de a sajtóhírek alapján közel van az aláíráshoz a Benfica szintén spanyol balhátvédje, a 22 éves Álvaro Carreras is. Ez már három új érkező a védelembe, de a pletykák szerint lesz az négy is, miközben valaki a középpályára is érkezhet Luka Modric pótlására. Támadófronton aligha kell erősítés a Real Madridnak, a Marca ennek ellenére máris bedobta az Athletic Bilbao sztárja, Nico Williams nevét, aki akkor érkezhetne, ha a brazil Rodrygo távozna a támadósorból. Ami biztos, hogy egy trófea nélküli idény után Florentino Pérez nem sajnál új futballistákra költeni, miközben abban bízik, hogy Xabi Alonso taktikai zsenije és fiatalos lendülete új alapokra helyezi a csapatjátékot, s a hazai vizeken, valamint Európában is visszatér az elmúlt években látott madridi dominancia.

