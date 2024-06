„A játékosaim hittek magukban és megcsinálták, gratulálnom kell nekik” – értékelt a szlovén kapitány

„Azt mondom, jól játszottunk az első félidőben, de a hetvenedik perc környékén kifogytunk az energiából, addig kellett volna eldönteni a meccset. Nem voltunk eléggé intenzívek, erre ráfizettünk. Sajnos, a futball ilyen” – mondta Kasper Hjulmand, a dánok kapitány.

A szlovénok bravúrt is bemutató Atlético Madrid-kapusa, Jan Oblak már boldogabb volt: „A szünetben mondtuk egymásnak, hogy ez is csak egy meccs, hiába vagyunk az Eb-n. Hátrányban vagyunk, de csak egy gól van közte, szóval hajtanunk kell... A második félidőben jobban is játszottunk és az egyenlítés is meglett. És a szurkolók... Amikor látod, milyen boldogok a gyerekek is attól, hogy itt van a csapat, akkor tudod, erről szól a futball.”

„A legtöbb játékosom még nem játszott ehhez hasonló eseményen, ellentétben a dánokkal. Ettől függetlenül a meccs közben rájöttünk, hogy bármire képesek vagyunk, és onnantól kezdve egyre jobban futballoztunk. Azt gondolom, az egy pont mellett tapasztalatot is szereztünk, tanulunk a ma látottakból. A játékosaim hittek magukban és megcsinálták, gratulálnom kell nekik” – értékelt Matjaz Kek szlovén szövetségi kapitány a meccs után.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

SZLOVÉNIA–DÁNIA 1–1 (0–1)

Stuttgart, Stuttgart Arena, 54 000 néző. Vezette: Sandro Scharer (Stéphane De Almeida, Bekim Zogaj) – svájciak

Szlovénia: Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza – Stojanovic (Verbic, 67.), Gnezda Cerin, Elsnik (G. Stankovic, 75.), Mlakar (Celar, 75.) – Sporar (Brekalo, 90+5.), Sesko (Kurtic, 90+5.). Szövetségi Kapitány: Matjaz Kek

Dánia: K. Schmeichel – Andersen, Christensen, Vestergaard – Bah, M. Hjulmand (Delaney, 89.), Höjbjerg (Nörgaard, 83.), Kristiansen (Maehle, 78.) – Eriksen – Wind (Dolberg, 83.), Höjlund (Y. Poulsen, 83.). Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand

Gólszerzők: Janza (77.), ill. Eriksen (17.)

Sárga lap: Stojanovic (53.), Celar (84.), ill. M. Hjulmand (49.)