A csehek ellen is csúcsokat dönthet Cristiano Ronaldo

Megunhatatlan Cristiano Ronaldo statisztikáit böngészni, hiszen minden létező sorozat, amelyben valaha pályára lépett, tartogat olyan rekordot, amelyet ő tart vagy éppen készül átlépni, javítani rajta. Az Európa-bajnokságokkal kapcsolatos csúcsai gyakorlatilag megdönthetetlenek, és ezeket még legalább három, de várhatóan még több mérkőzésen bővítheti, elsőként Csehország ellen kedd este. Ez lesz a hatodik Eb, amelyen pályára lép (Luka Modric a horvátok Spanyolország elleni összecsapása óta a második helyen áll öttel), portugál csapattársait, Joao Moutinhót (19) és Pepét (19) megelőzve a legtöbb meccset is ő játszotta (25) a torna történetében, továbbá a szintén kerettag Pepe is megerősítheti a második helyét ebben a rangsorban. Cristiano Ronaldo az egyetlen játékos, aki háromnál több tornán gólt szerzett, és aligha kerül közel hozzá bárki a közeljövőben, hiszen 2004-ben (kétszer), 2008-ban (egyszer), 2012-ben (háromszor), 2016-ban (háromszor) és 2021-ben (ötször) is eredményes volt, s ha Németországban is betalál, az már hat különböző Eb-n szerzett gólt jelent (három különböző kontinenstornán talált be Jürgen Klinsmann, Vladimír Smicer, Nuno Gomes, Thierry Henry, Robert Lewandowski, Álvaro Morata, Hélder Postiga, Zlatan Ibrahimovic és Wayne Rooney). Természetesen toronymagasan vezeti az örök góllövőlistát 14-gyel, a második az 1984-es Eb-n kilencszer eredményes Michel Platini.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) is kigyűjtötte, milyen újabb csúcsokért jelentkezhet be ezen a tornán a legendás portugál támadó: ha gólt szerez Csehország ellen, a horvátokat szomorító Álvaro Morata után ő lesz a második játékos, aki egyazon csapat ellen három különböző Eb-n is betalál, hiszen ez 2008-ban (3–1) és 2012-ben (1–0) is sikerült neki. A mezőnyjátékosok között Lothar Matthäus tartja a korrekordot, 39 évesen és 91 naposan lépett pályára 2000-ben Portugália (0–3) ellen, ez a csúcs a kezdő sípszó pillanatában megdőlhet, ahogyan a találkozó során a legidősebb gólszerző rekordja is, amelyet Ivica Vastic tart, aki Ausztria színeiben a 2008-as torna második csoportmeccsén egyenlített a 93. percben Lengyelország ellen 38 évesen és 257 naposan. Érdekesség, hogy Pepe megviccelheti jó barátját, ha lehetőséget kap, hiszen két évvel idősebb nála, így a felsorolt csúcsok mindegyikét megdöntheti, sőt, a kapusokat is ide számítva Király Gábort megelőzve ő lehet az Európa-bajnokságok történetének legidősebb labdarúgója. Igaz, védőként sokkal kevesebb esélye van gólszerzésre, mint a társaitól várhatóan sok labdát kapó támadónak. Pepe és Ronaldo lehet a két legidősebb játékos, aki megnyeri az Európa-bajnokságot, illetve aki döntőben szerepel és aki ott gólt szerez. Ha mindez Pepének sikerül, ám kétszeres Európa-bajnokként vonulhat vissza, valószínűleg Cristiano Ronaldo is elfogadja...

A csehek elleni találkozó kitűnő felmérő lesz a portugáloknak, hiszen a törökökhöz és a grúzokhoz képest jóval erősebb ellenfélnek ígérkezik. A katari világbajnokság óta központi téma Cristiano Ronaldo szerepköre és „lecserélhetősége” − pedig a gólokat az elmúlt másfél évben is ontotta…

Első tétmeccsén irányít Csehország szövetségi kapitánya Fotó: David W Cerny Tavaly ősszel a Moldova elleni 3–0-s győzelmet, ezzel együtt az Európa-bajnokságra jutást követően váratlanul lemondott a csehek akkori szövetségi kapitánya, Jaroslav Silhavy. Nem bírta a rengeteg kritikát, úgyhogy jött Ivan Hasek, s négy felkészülési mérkőzésen készítette fel a csapatot az Eb-re, első tétmeccse pedig rögtön a sztárokkal teletűzdelt Portugália ellen következik. Az eddigi négy találkozó alapján a korábbi 55-szörös csehszlovák és cseh válogatott labdarúgóval sem járt rosszul az együttes, Norvégia (2–1), Örményország (2–1), Málta (7–1) és Észak-Macedónia (2–1) ellen is győzelmet aratott 2024-ben, ám a felsorolásból is látszik, a kedd esti összecsapás messze az eddigi legnehezebb lesz.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

Június 18., kedd

