Nagelsmann: „Neuer jó benyomást tett rám” – másfél év után térhet vissza

A magyar válogatott Eb-csoportellenfelei közül a német és a skót válogatott is felkészülési mérkőzést játszik hétfőn. Skócia a portugáliai Faróban Gibraltárral találkozik 18 órai kezdettel, míg Németország 20.45-kor Nürnbergben Ukrajnát fogadja (mindkét mérkőzést a Spíler2 közvetíti).

Utóbbi találkozó előtt a Nationalelf szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann tartott sajtótájékoztatót, ahol több fontos kérdést is érintett. Köztük a Brightonban évek óta kiemelkedően teljesítő középpályás, Pascal Gross helyzetét, aki az Eb után visszavonuló Toni Kroos helyettese is lehet, de szóba került a kapuskérdés is.

„A kapuban Manuel Neuer kezd, jó benyomást tett rám az edzőtáborban, és már teljesen egészséges – nyilatkozta Julian Nagelsmann. – Biztos vagyok benne, hogy az ukrán válogatott kilencven percen keresztül a maximumot nyújtja, mi is hasonlóra törekszünk.”

„A legutóbbi edzéseken különösen a labdavesztések utáni visszatámadást gyakoroltuk az ellenfél térfelén, az Európa-bajnokság előtt új formációkkal már nem foglalkozunk, a lényeg a tudás elmélyítése – folytatta Nagelsmann. – Neuer mellett Pascal Gross is biztosan játszik hétfőn, ő eddig méltatlanul keveset szerepelt a válogatottban, pedig kiváló futballista, betöltheti Toni Kroos helyét a jövőben.”

A németek az eddigi két idei meccsüket megnyerték: a franciákat idegenben 2–0-ra, a hollandokat Németországban 2–1-re verték meg. Neuer azokon a meccseken még nem szerepelt a keretben (kisebb sérüléssel bajlódott), Gross pedig csak a hollandok ellen állt be csereként. Neuer a 2022-es vb-n, a Costa Rica ellen 4–2-re megnyert csoportmeccsen játszott legutóbb a válogatottban, tehát másfél éves kihagyás után térhet most vissza.

A NÉMET LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 27 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Brighton – Anglia), Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Thomas Müller (Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

EB-CSOPORTUNK CSAPATAINAK JÚNIUSI FELKÉSZÜLÉSI MECCSEI

Június 3.

18.00: Gibraltár–Skócia

20.45: Németország–Ukrajna



Június 4.

20.45: Írország–Magyarország

21.15: Svájc–Észtország



Június 7.

20.45: Skócia–Finnország

20.45: Németország–Görögország



Június 8.

18.00: Magyarország–Izrael

18.00: Svájc–Ausztria